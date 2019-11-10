جريمة

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

تحرير:محمد مجلي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
في الوقت نفسه، أبلغ شخص يدعى "م. أ"، مدرس، 40 عاما، عن اختفاء زوجة عمه، إذ أنه منذ خروجها لحضور مراسم جنازة أحد أقاربها لم تعد، وبمواجهته بجثتها تبين أنها صاحبة بلاغ الاختفاء وأنها تدعى "ن. ا"، ربة منزل، 75 عاما، مقيمة بمنطقة سيدي جابر، فتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة
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القبض-على-متهم

كشف ملابسات إطلاق نار على موظف وسرقته بالمعادي

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة عن ملابسات بلاغ موظف بشركة رخام (مصاب بعدة إصابات) بمنطقة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته فى المنطقة الصناعية بزهراء المعادى، اعترضته سيارة ترجّل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بطبنجة وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله، ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه بها.
وزارة-الداخلية

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
سرقة-خزنة-فلوس

حل لغز سرقة خزينة أحد المصانع في أكتوبر

مشرف إنتاج لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال عبر عمله فى أحد المصانع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، فبحث عن زيادة دخله لكن تفكيره أوقعه في أحضان إبليس الذي وسوس له بخيانة الأمانة. خطط لسرقة المصنع الذي يتقاضى منه راتبا شهريا، لم تنصرف عيناه عن الخزينة، خُيل إليه أن بداخلها كنزا سيكون بمنزلة عصا سحرية سرعان ما ستنهي أزماته المالية التي يعاني منها، إلا أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره عندما كسر الخزينة، إذ لم يحصل على مبتغاه بل سقط في قبضة الشرطة.
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طعنات-سكين-جريمة

صاحب محل يطعن عامل نظافة بسبب غبار الأتربة

أقدم صاحب محل على طعن عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، في العقد الرابع من العمر، بسبب رفض الأول السماح للثاني بكنس الأتربة نتيجة للغبار الناتج عنها، فاستل سلاحا أبيض "كاتر" وطعن به العامل في يديه، بشارع 30 بمنطقة سيدى بشر، شرق محافظة الإسكندرية، لتصبح هذه هي الواقعة الثانية بعد أقل من 48 ساعة، بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بتعرض عامل نظافة للطعن.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 7 أخرين، مساء اليوم الإثنين، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية رشيد.. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب ميكروباص، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 أخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم: «سعد محمد بلال، إسلام صبري طنطاوي، أسماء جابر حميده، وأحمد سعيد القماح، ايهاب محمد السلماني، فارس إبراهيم الحلو، فايز سعد القناوي، على الفور تم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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