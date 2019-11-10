مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

تحرير:محمد مجلي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

جثة - صورة أرشيفية

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.

في الوقت نفسه، أبلغ شخص يدعى "م. أ"، مدرس، 40 عاما، عن اختفاء زوجة عمه، إذ أنه منذ خروجها لحضور مراسم جنازة أحد أقاربها لم تعد، وبمواجهته بجثتها تبين أنها صاحبة بلاغ الاختفاء وأنها تدعى "ن. ا"، ربة منزل، 75 عاما، مقيمة بمنطقة سيدي جابر، فتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة