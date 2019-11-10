«رد المعروف» مبادرة لرعاية صحة كبار السن بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

كبار السن - صورة أرشيفية

أطلق الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة تحت عنوان "رد المعروف" لرعاية كبار السن، قائلا إن هدف المبادرة الحفاظ على صحة مواطنينا من كبار السن وتحسين نوعية حياتهم، على أن يتم ذلك من خلال تطبيق خدمات صحية شاملة ومتكاملة وقائية وعلاجية وتأهيليلة والتركيز على تطبيق الرعاية الأولية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل عيادة صحة المسنين بوحدة طب الأسرة بسان ستيفانو، وعقد عدد من القوافل الطبية تتوجه إلى دور المسنين بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض.

وذكر عثمان أن المبادرة ستهدف الوصول إلى كبار السن علاوة على التنسيق بين مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لتفعيل منظومة إحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمات اجتماعية، والاستفادة من البرامج الموجهة لتحسين النشاط الذهني للمسن، وتوعية الفريق الطبي بالخدمات المقدمة من مديرية التضامن.وأضاف أن المبادرة