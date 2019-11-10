شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

تحرير:أحمد بركات ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

شوقي غريب

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».

وعن الإصابات أكد غريب: «الفريق تعرض لبعض الإصابات وجميعها في مركز واحد مثل كريم نيدفيد ومحمد محمود وطاهر محمد وناصر ماهر، هذه العناصر تمثل لنا قوة كبيرة، مثل أحمد حمدي الذي كان مصابا ولم يشارك، كل هذه العناصر غائبة عنا في البطولة، ولكن عندما وضعنا إستراتيجية للمنتخب، لم نتوقع كل هذه الإصابات،

وعن الإصابات أكد غريب: «الفريق تعرض لبعض الإصابات وجميعها في مركز واحد مثل كريم نيدفيد ومحمد محمود وطاهر محمد وناصر ماهر، هذه العناصر تمثل لنا قوة كبيرة، مثل أحمد حمدي الذي كان مصابا ولم يشارك، كل هذه العناصر غائبة عنا في البطولة، ولكن عندما وضعنا إستراتيجية للمنتخب، لم نتوقع كل هذه الإصابات، ولكن كنا نُشرك لاعبين في غير مراكزهم لتجربة كل العناصر».



وقال: «أتمنى ألا تكون لدينا إصابات ثانية في المباريات المقبلة، حتى لا نفقد لاعبين آخرين، إذ إننا فقدنا 5 عناصر مميزة، ولكن لدينا لاعبين مميزين. الهدف الأساسي هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث».



وأوضح: «الضغط على اللاعبين موجود ونعمل على استخلاص ذلك، والبلد المنظم يكون طول البطولة تحت ضغوط مثلما حدث في بطولة 2006 عكس الضغوط على المنتخب الأول في 2008 و2010».

