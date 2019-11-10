المرشحون لرئاسيات الجزائر.. وجوه محسوبة على بوتفليقة

تضمنت قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر 5 مرشحين معظمهم محسوبون على النظام السابق، وبدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية فى حملة دعائية مبكرة لجذب الناخبين

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

رغم الرفض الكامل من الشارع الجزائري للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، فإن السلطة والجيش يصرون على إجراء هذا الاستحقاق، المحدد له 12 ديسمبر المقبل. ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد منذ فبراير 2019، إجراء الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إقامة مؤسسات انتقالية قبل ذلك. وبينما تستمر الاحتجاجات المناهضة لتنظيم الانتخابات، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس السبت، القائمة النهائية للمرشحين، الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها الشهر المقبل.

وتضمنت هذه القائمة خمسة مرشحين، منهم علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، وعبد المجيد تبون، رئيس الحكومة الأسبق، بالإضافة إلى عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة السابق. كما تضمنت القائمة النهائية اسم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل، وعبد القادر بن قرينة، الوزير السابق للسياحة. هل غادر بوتفليقة الجزائر بعد

وتضمنت هذه القائمة خمسة مرشحين، منهم علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، وعبد المجيد تبون، رئيس الحكومة الأسبق، بالإضافة إلى عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة السابق.

كما تضمنت القائمة النهائية اسم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل، وعبد القادر بن قرينة، الوزير السابق للسياحة.

هل غادر بوتفليقة الجزائر بعد رحيله عن العرش؟



وكان 23 مرشحا تقدموا بملفاتهم للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، غير أن السلطة المشرفة على الانتخابات أعلنت بداية الشهر الجاري أن خمسة مرشحين فقط استوفوا الشروط، بحسب "مونت كارلو".

وجوه بوتفليقة



هذه القائمة تتضمن وزيرين ورئيسي حكومة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وناشطا سابقا في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وهم عبد المجيد تبون وعز الدين الميهوبي وعلي بن فليس وعبد القادر قرينة وعبد العزيز بلعيد.

ويرى مراقبون أن معظم المرشحين من الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فعز الدين ميهوبي (60 سنة) الأمين العام بالنيابة لحزب المسجون أحمد أويحيى "التجمع الوطني الديمقراطي"، شغل منصب وزير الثقافة في حكومة شكّلها بوتفليقة (من 2017 إلى 2019)، كما شغل كذلك منصب وزير الاتصال بين عامي 2008 و2010.

أما رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (73 سنة) فهو أحد أهم أركان عهد بوتفليقة، وشغل مناصب عليا عدة خلال فترة حكمه، من بينها وزير السكن الذي استمر فيه 7 سنوات.



ورئيس حزب الطلائع علي بن فليس (75 سنة) شغل رئاسة الحكومة بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، قبل أن يقيله بعد خلافات كبيرة، ليصبح بعدها معارضا له ومنافسا له في الانتخابات الرئاسية.



الجزائر تبحث عن استقلال جديد في ذكرى «المليون شهيد»



في حين يشغل عبد العزيز بلعيد (56 سنة) رئاسة حزب المستقبل، وقد نافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2014، ولم يحصل إلا على 3.3 فى المئة من الأصوات، وفقا لـ"العربية نت".

مغازلة الناخبين

وبعد ساعات قليلة من إعلان قائمة المرشحين، بدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية في الجزائر حملة مبكرة، معلنين عن برامجهم الانتخابية وتعهداتهم، في محاولة لمغازلة الناخبين واستقطابهم، وذلك قبل أسبوع من البداية الرسمية للحملة الدعائية التي يعتقد أن تنظيمها سيواجه صعوبات كبيرة، في ظل تزايد الحشد ضد هذا الموعد الانتخابي المرتقب.

وتشير المادة 173 من القانون المذكور إلى أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع"، إلا أن المرشحين لم يلتزموا بذلك.



مصدر من السلطة المستقلة للانتخابات صرح بأن الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية ستنطلق الأحد المقبل، 17 نوفمبر، لتتواصل على مدى 3 أسابيع وتنتهي الأحد، 8 ديسمبر، ثم يفسح المجال أمام فترة الصمت الانتخابي التي تبدأ من الإثنين 9 ديسمبر، حتى الخميس 12 ديسمبر، وهو يوم الانتخاب والموعد المحدد للذهاب إلى مراكز الاقتراع واختيار رئيس جديد للبلاد.

وستسعى السلطة المستقلة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات تليفزيونية بين المرشحين الخمسة خلال فترة الحملة الدعائية.

تحدوا الشرطة.. أول احتجاج بالجزائر منذ إعلان موعد الانتخابات



ويتوقع محللون أن يسود ارتفاع في منسوب التوتر خلال فترة الحملات الانتخابية التي سيكون فيها رموز بوتفليقة المرشحون وجها لوجه مع الشارع والميدان، ويتحدثون عن تحديات ستواجه هؤلاء، خلال محاولاتهم الوصول إلى الناس لعرض برامجهم الانتخابية أو عند القيام بتجمعاتهم الشعبية، خاصة مع انتشار دعوات مقاطعة الانتخابات، واتهام مرشحيها بموالاة النظام السابق والسعي لإعادة إنتاجه من جديد.