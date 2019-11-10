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المرشحون لرئاسيات الجزائر.. وجوه محسوبة على بوتفليقة

تضمنت قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر 5 مرشحين معظمهم محسوبون على النظام السابق، وبدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية فى حملة دعائية مبكرة لجذب الناخبين
تحرير:وفاء بسيوني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
تظاهرات في الجزائر
تظاهرات في الجزائر
رغم الرفض الكامل من الشارع الجزائري للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، فإن السلطة والجيش يصرون على إجراء هذا الاستحقاق، المحدد له 12 ديسمبر المقبل. ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد منذ فبراير 2019، إجراء الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إقامة مؤسسات انتقالية قبل ذلك. وبينما تستمر الاحتجاجات المناهضة لتنظيم الانتخابات، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس السبت، القائمة النهائية للمرشحين، الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها الشهر المقبل.
وتضمنت هذه القائمة خمسة مرشحين، منهم علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، وعبد المجيد تبون، رئيس الحكومة الأسبق، بالإضافة إلى عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة السابق. كما تضمنت القائمة النهائية اسم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل، وعبد القادر بن قرينة، الوزير السابق للسياحة. هل غادر بوتفليقة الجزائر بعد
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التظاهر -في -لبنان (4)

في «أحد الإصرار».. شوارع لبنان تكتظ بالمتظاهرين وهجوم على المتاجر

اكتظت الساحات والميادين الرئيسية في عموم لبنان، مساء اليوم، بالتظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، التي شهدت مزيجا من الهتافات المناهضة لسلطة الحكم والحكومة والمظاهر الغنائية والاحتفالية، وأطلق المتظاهرون على احتجاجات اليوم "أحد الإصرار"، رافعين أعلام لبنان، ورددوا هتافات وشعارات مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بالكامل، محملين إياها مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على نحو غير مسبوق، ومطالبين باستقلال القضاء ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
احتجاجات لبنان

حكومة الإنقاذ أبرز مطالب اللبنانيين في «أحد الإصرار»

على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، تحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية. ووسط هذا المشهد تسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
احتجاجات العراق

عودة الإنترنت في العراق بعد انقطاعه لعدة أيام

عادت خدمة الإنترنت إلى بعض مناطق العراق، اليوم الأحد، وذلك بعد انقطاعها لعدة أيام. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت، في بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ. من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على قطع خدمة الإنترنت بقوله: "إن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد (الإنترنت) عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.
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داخل الجزائر.. مصر تنشئ أول مزرعة سمكية مشتركة بإفريقيا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن المزرعة السمكية المشتركة بين مصر والجزائر التي تم توقيع اتفاقية إنشائها على هامش معرض الصيد البحري بمدينة وهران، هي الأولى من نوعها إفريقيا، مضيفا اليوم الجمعة، أن هذه المزرعة ستقام في ولاية بشار الجزائرية (جنوب غرب)، حيث سيقوم الجانب الجزائري بتقديم البنية الأساسية ومقومات التشغيل بالمزرعة وسيقوم الجانب المصري بإيفاد خبيرين لإدارة المزرعة، مع توفير زريعة الأسماك، والإشراف على العمليات الإنتاجية.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

هل غادر بوتفليقة الجزائر بعد رحيله عن العرش؟

منذ إعلان الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة استقالته تحت ضغط الشارع بعد قضاء أطول فترة حكم في تاريخ الجزائر وبعد أن كان جزءا من المشهد السياسي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962، اختفى الرئيس المستقيل عن المشهد، حيث تم إخضاعه لرعاية طبية ومازال يقيم في الإقامة الرئاسية في "زرالدة" رغم استقالته مطلع أبريل الماضي. يعيش الرئيس السابق في شبه عزلة، بعيدا عن صخب الإعلام والشارع الثائر، الذي فرض عليه الاستقالة، بدعم من قيادة الجيش في 2 أبريل الماضي.
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الجزائر: 9 طعون من مرشحين رفضت سلطة الانتخابات ملفاتهم

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، أن المجلس تلقى 9 طعون من مرشحين للرئاسة رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم، قائلًا في بيان متلفز بثه التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء: «إن المجلس تلقى طعونا من كل من المرشحين: بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي الخرشي، ومحمد ضيف، والعبادي بلعباس، وبوعينة محمد، وفارس مسعود، ورؤوف عايب»، مضيفًا أن المجلس الدستوري أمامه مهلة 7 أيام لدراسة تلك الطعون وإصدار قرار بشأنها، بحسب قانون نظام الانتخابات.
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الجزائر: قبول 5 مرشحين للتنافس في انتخابات الرئاسة

أعلنت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجري في 12 ديسمبر، قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة، إذ أوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة، قبول ملفات كل من نجد عزالدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة، وفقًا للعربية. وفي وقت سابق، قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح لانتخابات الجزائر الرئاسية.
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