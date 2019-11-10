جريمة

بعد مناشدتها الشرطة.. ضبط لصوص فيلا والدة هالة صدقي

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
هالة صدقي
هالة صدقي
8 حوادث سرقة متتالية تعرضت لها فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بحي الأشجار في مدينة السادس من أكتوبر، لعل آخرها منذ أيام رغم وفاتها في أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار غضب الفنانة الكبيرة بسبب تكرار تلك الوقائع دون فك طلاسمها والقبض على الجناة، وعرضت 3 مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترصد آثار بعثرة محتويات الفيلا، مناشدة رجال الشرطة سرعة تحديد وضبط اللصوص، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في أقل من 48 ساعة، في حل اللغز.
البداية كانت ببلاغ تقدمت به الفنانة هالة صدقي باكتشافها سرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا المملوكة لوالدتها المتوفاة، والكائنة بدائرة قسم ثالث أكتوبر، وهى غير شاغرة منذ عدة سنوات. شكّل اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل
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الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
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5 مصابين في مشاجرة بالمطاوي بجامعة المنوفية

منذ نعومة أظافر الأطفال يعمد أولياء الأمور إلى حسن تنشئة فلذات أكبادهم والعمل على تنشئتهم بشكل صحيح والامتثال بالأخلاق الحميدة واحترام ثوابت لن تتغير أبد الدهر، أبرزها أن مكان تلقي العلم هو "محراب" له قدسيته كالمساجد والكنائس، إلا أن ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع ما شهدته أروقة جامعة المنوفية، على أثر نشوب مشاجرة استخدم طرفاها أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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حريق هائل يلتهم موقعا لتدوير قش الأرز بالدقهلية

ألسنة لهب تكاد تعانق السحاب، أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء قرية "إخطاب" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على أثر نشوب حريق هائل في موقع تدوير قش الأرز، تفحم بالكامل، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ العمال من الموت حرقا، وأخمدوا الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وانحصرت في خسائر مادية قُدرت بشكل مبدئي بنحو 6 ملايين جنيه، في الوقت الذي يجري فيه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية عملية التبريد؛ لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
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مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
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كواليس فيديو «عزبة الريس» الذي أشعل «السوشيال ميديا»

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تحت عنوان "بلطجية عزبة الريس والقسم لا يتحرك" يظهر خلاله شخصان يحملان أسلحة بيضاء يلوحان بها مهددين المارة بالشارع بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة. الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية رصدت الفيديو ليوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع القطاع تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.
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مباحث التموين تتصدى لغش أصحاب المخابز في الجيزة

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.
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