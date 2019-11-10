بعد مناشدتها الشرطة.. ضبط لصوص فيلا والدة هالة صدقي

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

هالة صدقي

8 حوادث سرقة متتالية تعرضت لها فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بحي الأشجار في مدينة السادس من أكتوبر، لعل آخرها منذ أيام رغم وفاتها في أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار غضب الفنانة الكبيرة بسبب تكرار تلك الوقائع دون فك طلاسمها والقبض على الجناة، وعرضت 3 مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترصد آثار بعثرة محتويات الفيلا، مناشدة رجال الشرطة سرعة تحديد وضبط اللصوص، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في أقل من 48 ساعة، في حل اللغز.

البداية كانت ببلاغ تقدمت به الفنانة هالة صدقي باكتشافها سرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا المملوكة لوالدتها المتوفاة، والكائنة بدائرة قسم ثالث أكتوبر، وهى غير شاغرة منذ عدة سنوات. شكّل اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل

البداية كانت ببلاغ تقدمت به الفنانة هالة صدقي باكتشافها سرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا المملوكة لوالدتها المتوفاة، والكائنة بدائرة قسم ثالث أكتوبر، وهى غير شاغرة منذ عدة سنوات.



شكّل اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من "ك. أ. ف" 27 سنة، خفير خصوصي بفيلا مجاورة للفيلا محل الواقعة، والسابق اتهامه فى 7 قضايا، و"م. ح. ح" 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا، و"أ. س. ع" 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا، و"هـ. ع. ع" 21 سنة، عامل مقيم بالطالبية.



بتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، ودخول الفيلا عقب تسلق سورها والدلوف من خلال إحدى نوافذ الطابق الأرضى، والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهم ضبطها.







