د. مجدي العفيفي

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

(1) تكتبني سطور هذه الرسالة إلى سيدنا محمد، صلى الله عليه وملائكته وسلم، في هذا الزمن المشحون بالمفارقات، وتنزفني في هذه الحقبة المسجونة في التناقضات، وتقرؤني كإنسان مصري الهوى والهوية، مسلم المعتقد، عربي التكوين والسمات والمكونات، شرقي الملامح والقسمات، وتفككني كمواطن عالمي إنساني النزعة، كوني التوجه، وتبكيني على حال عصية ومستعصية على التغيير بمتغيراتها التي هي أكثر من ثوابتها، وتؤزني أزًّا في حنايا عالم أصبح إجابة تبحث عن سؤال، أبثها حزني الإنساني ألما وأملا، لعلي أيضا أجد على النار هدى أو بعض هدى، أضيف إلى رسالتي هذه في شهر ربيع الأول من كل عام، وأبث المرسل إليه -الذي هو رحمة الله للعالمين- شكواي ونجواي وأوجاعي وأوضاعي.

(2) اللهم سمعنا وأطعنا، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وإنه لشرف لو تعلمون عظيم، سواءً أكانت طاعة متصلة أم طاعة منفصلة! (3) نعم، ليس نحن من يحيي ذكراك، بل ذكراك هي التي تحيينا يا رسول الله، وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا

(2)

اللهم سمعنا وأطعنا، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وإنه لشرف لو تعلمون عظيم، سواءً أكانت طاعة متصلة أم طاعة منفصلة!

(3)

نعم، ليس نحن من يحيي ذكراك، بل ذكراك هي التي تحيينا يا رسول الله، وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ".

(4)

أنا ما مدحت محمدا بمقالتي

لكن مدحت مقالتي بمحــمـد

(5)

يا أيها المدثر، يا من يصلى الله عليك وملائكته، صلِّ علينا يا سيدنا، فإن صلاتك سكن لنا، في عصر يعز فيه السكن، وتعز فيه السكينة، وتتقطع الأرحام الإنسانية في دنيا مسكونة بالهزات والأزات والأزمات، وتتمزق الصلات في أيام يحاول أصحابها أن يعصفوا بثوابتنا ويخلوا بتوازننا، ونحن بدورنا ننساق مشغولين ومنشغلين ومشتغلين بالصراخ في الآبار، والصراع في الديار، والصداع بالانهيار، نحن منهكون ومنهمكون وممزقون وغير متناغمين وغير منسجمين حتى مع أنفسنا، ولا ندرك معنى أن ميلاد سيدنا أعاد انسجام الإنسان مع الوجود كله، فما أحوجنا إلى نظرة منك ونفحة منك ولفحة منك! دثرنا بصلاتك ودعائك وجمالياتك.

(6)

أستدعي من ذاكرة التاريخ الحديث هذه الواقعة ذات الدلالات المشعة بالإيمان العميق، والنزعة الكونية التي تقهر النزعة العصبية البغيضة، واقعة جميلة وفريدة توقظ فينا مشاعر تتعرض للاهتزاز وأحاسيس يوهنها الابتزاز،

إذ قبل نحو 100 عام دُعي الشاعر اللبناني (رشيد سليم الخوري) المسيحي المعتقد، المهاجر الملقب بـ(الشاعر القروي) إلى حفل بمناسبة عيد المولد النبوي، أقيم في مدينة سان باولو، وطُلب منه أن يُلقي كلمة، فقال: أيها المسلمون، أيها العرب، يولد النبي على ألسنتكم كل عام مرة، ويموت في قلوبكم وعقولكم وأفعالكم كل يوم ألف مرةٍ، ولو ولد في أرواحكم لولدتم معه، ولكان كل واحد منكم محمدا صغيرا، ولكان العالم منذ ألف سنة أندلسا عظيما، ولالتقى الشرق مع الغرب من زمن طويل، ولَعَقَدت المادة الغربية مع روح الشرق المسلم حلفا، ولمشى العقل والقلب يدا بيد إلى آخر مراحل الحياة.

أيها المسلمون، يَنسب أعداؤكم إلى دينكم كل فرية، ودينُكم من بُهتانهم براء، ولكنكم أنتم تصدقون الفرية بأعمالكم، وتقرّونها بإهمالكم، دينُكم دينُ العِلْم وأنتم الجاهلون، دينُكم دينُ التيسير وأنتم المعسرون، دينكم دين الحُسنى وأنتم المنفرون، دينكم دين النصر، ولكنكم متخاذلون، دينُكم دينُ الزكاة ولكنكم تبخلون.

يا محمد، يا نبي الله حقا، يا فيلسوف الفلاسفة وسلطان البلغاء، ويا مجد العرب والإنسانية، إنك لم تقتل الروح بشهوات الجسد، ولم تحتقر الجسد تعظيما للروح، فدينك دينُ الفِطْرةِ السليمة، وإني موقِن أن الإنسانية بعد أن يئست من كل فلسفاتها وعلومها، وقنطت من مذاهب الحكماء جميعا، سوف لا تجد مخرجا من مأزقها وراحة روحها، وصلاح أمرها إلا بالارتماء بأحضان الإسلام، عندئذ يحق للبشرية في مثل هذا اليوم أن ترفع رأسها وتهتف ملء صدورها، وبأعلى صوتها.

ثم أنشد قائلا:

عِــيــدُ الــبَـرِيَّـةِ عِــيــدُ الـمَـوْلِـدِ الـنَّـبَـوِيّ

فِــي الـمَـشْرِقَيْنِ لَــهُ وَالـمَغْرِبَيْنِ دَوِيّ

عِـيدُ الـنَّبِيّ ابـنِ عَـبْدِ اللهِ مَـنْ طلعَتْ

شَـمْـسُ الـهِـدَايَةِ مِــنْ قُـرْآنِـهِ الـعُلوٍيّ

يا فَاتِــحَ الأَرْضِ مَــيْــدَانَـاً لِــدَوْلَــتِـهِ

صَـــارَتْ بِـــلادُكَ مَـيْـدَانَـا لِــكُـلِّ قَــوِيّ

يَـــــا حَـــبَّــذَا عَــهْــد بَــغْــدَادٍ وَأَنْــدَلُــسٍ

عَــهْــدٌ بِــرُوحِـي أُفَـــدِّي عَـــوْدَهُ وَذَوِيّ

مَـنْ كَـانَ فِـي ريْـبَةٍ مِـنْ ضَـخْمِ دَوْلَـتِه

فَـلْيَتْلُ مَـا فِـي تَوَارِيخِ الشُّعُوبِ رُوِي

يا قَـوْمُ هَذا مَــسِـيـحِـيٌّ يُــذَكِّـرُكُـمْ

لا يُـنْهِضُ الـشَّرْقَ إلاّ حُـبُّنَا الأخَـوِيّ

فَإنْ ذَكَرْتُـمْ رَسُـولَ اللهِ تــكــرِمَــةً

فَــبَـلِّـغُـوهُ سَلامَ الــشَّــاعِـرِ القـرَوِيّ

(7)

نعم يا رسول الحرية، على يديك تعلمنا الحرية، حررتنا وحضرتنا وكسرت أغلالنا، وعتقت أفكارنا، لكننا لم نستوعب كما ينبغي أن يكون، فأصبحنا نغلّ أنفسنا، ونقيد طاقاتنا، ففقدنا عنصر (المقاومة) في الحياة، وفهم كثير منا وأفهمنا الكثير دوننا أن الإسلام هو الاستسلام، والتسامح هو التفريط، والتصالح هو الانكسار، والسلام هو الخضوع!

علمتنا يا سيدنا أن كل شيء في الإسلام (حركة)، الإسلام نفسه حنيفية سمحاء، لكننا جمدنا وتجمدنا وتعلبنا إلا قليلا، نتلقى الفعل حولنا ولا نتفاعل مع عالمنا، طغت ثوابتنا على متغيراتنا فاختل التوازن وصار أغلبنا جامدين مسجونين في خيوط أوهن من خيوط العنكبوت!

(8)

يا أيها المزمل، علمتنا يا سيدي، الاجتهاد وتحركت أنت بنفسك، فكنت الأسوة والقدوة والجذوة، تحركت بفكرك ووعيك نفسك وعقلك وبشريتك وفطنتك وإنسانيتك وظروفك الزمانية والمكانية، وعلمتنا الحركة، وأدخلت في لغتنا وحضارتنا كل أفعال وصفات وأسماء الحركة بعد أن سيطرت عليها مقولة (البكاء وقوفا)، لكننا سكنّا وسكتنا، وغلّقنا أبوابنا وانغلقنا، واكتفينا بأنفسنا، وكفونا أنفسنا، فانكفأنا على وجوهنا، وضاع منا الطريق إلا قليلا!

(9)

يا سيدي، إن نورك لمّا يزل فينا متوهجا، بل في الدنيا كلها، وما هذا الرعب الكامن في أعماقهم، ومحاربتك بكل الوسائل، إلا الدليل على (التوهج المحمدي). إن شجرتنا لا تزال مثمرة ويانعة، وإلا ما كل هذه الحجارة التي يقذفوننا بها ليل نهار في وسائلهم الإعلامية، وفي محافلهم وفي مؤلفاتهم وفي اختراعاتهم وفي صواريخهم وفي تواطئهم، وفي وفي...! لكننا لم نعدم الأمل ولن نعدمه ما دامت مآذننا مشتعلة بـ(الله أكبر)، وقلوبنا ليست غلفا، وإن حاولوا إغلاقها بأقفالهم، أو حتى بأقفالنا، وهم مدهنون في ذلك، ساعون إلينا بكل المساعي والأفاعي! لكن صحوتنا، صيحتنا، صرختنا، لا تضيع أدراج الرياح، فالصباح فينا يتنفس، والليل إذا عسعس يشعل فينا الفجر بلياليه العشر، ويوقد فينا نار الإيمان.. الإيمان، ذلك الرائع والمروع، المدثر باليقين، فيا أيها المدثر، تتوهج فينا دعوة الله إليك، قم فأنذر وربك فكبر.

(10)

السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وتجلياته وإشراقاته.

السلام عليك يا من ناداك ربك، واصطفاك، وناجاك، وأدناك فكنت في مشهد «قاب قوسين أو أدنى».

السلام عليك يا من خاطبك ربك وحدك بصيغة «يا أيها النبي» فكل من دونك محب وأنت حبيب الله!

أصلي عليك وأصلك في كل طرفة عين وفي كل رعشة طرف وفي كل ذبذبة نفس، وقد علمتنا كيف «نهجر» لـ«نهاجر» وكيف نفكر ونمنهج حركة حياتنا فلا خوف علينا ولا نحن نحزن، أو يفترض ذلك، إذا أقمنا المنهج وتوسمنا المنهاج، بلغة عصرنا وأدواتنا العرفية والمعرفية والأخلاقية والجمالية.

وأسلم لك تسليم إدراك طاعة متصلة وطاعة منفصلة، وأنت الذي حولت المطلق إلى نسبي ضمن حدود الله، وهذا هو جوهر سُنتك التي لنا فيها الأسوة الحسنة في الزمان والمكان والإنسان يا من أعدت انسجام الإنسان مع الوجود كله، بما فيه ومن فيه، وأصلي عليك يا سيدي صلاة محب، بالفؤاد والقلب والعقل والروح والنفس المطمئنة والراضية والمرضية والأمارة بالخير واللوامة والزكية وما فوقها، صلاة ينفطر لها التكوين القابض على جمر دينه مستمسكا ومتشبثا بعروة أهداب حروف اسمك ورسمك وحدسك وحسك وسمتك وصوتك وصمتك وكلك.

(11)

أصلي عليك يا سيدي بكل جوارحي وملامحي، وشواهدي ومشاهدي، ومعالمي وملامحي، وقواعدي وقوائمي، وظواهري وبواطني، تسليم إنسان ليس فقط مجرد كائن مسلم مؤمن، بل إنسان كوني ومواطن عالمي، يعيش في قلب القرن الخامس عشر الهجري، ويتحرك في مطالع القرن الحادي والعشرين الميلادي، يحدق ويحلق، وينظر ويناظر، بمعطيات عصره، وعطاءات أصله، فيشهد هاتفا بعمق وحق أنك أنت سيدنا محمد الإنسان النبي الرسول، الذي أعاد ولا يزال يعيد انسجام الإنسان مع الوجود كله.

السلام لك وعليك يا سيدي، يا من جئتنا من أنفسنا، عزيز عليك ما عنتنا، حريص علينا، وبنا رؤوف رحيم، وللعالمين رحمة، ألست أنت رحمة رب العالمين للعالمين، ورسالتك هي العالمية «برؤيتها الإنسانية» والعولمة «بمفهومها الكوني البريء» والعلمانية «بشرطية العلم والدين» والحداثة والمعاصرة كرموز للتحولات الجوهرية في تاريخ البشرية! وهل يعقل آيات الله إلا العالمون؟! فإن الحقائق التى نزل بها الوحى قرآنا هى نفسها الحقائق التى يصل إليها العقل علمًا.

(12)

السلام عليك يا سيدي من مليار مسلم مؤمن بك وشاهد أنك محمد رسول الله ونبي الله.

اللهم بارك لنا في نبوته وفي رسالته وفي كينونته وفي صيرورته وفي سيرورته.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.