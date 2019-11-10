حريق هائل يلتهم موقعا لتدوير قش الأرز بالدقهلية

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

حريق بموقع تدوير قش الأرز - أرشيفية

ألسنة لهب تكاد تعانق السحاب، أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء قرية "إخطاب" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على أثر نشوب حريق هائل في موقع تدوير قش الأرز، تفحم بالكامل، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ العمال من الموت حرقا، وأخمدوا الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وانحصرت في خسائر مادية قُدرت بشكل مبدئي بنحو 6 ملايين جنيه، في الوقت الذي يجري فيه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية عملية التبريد؛ لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بموقع تدوير قش الأرز بقرية إخطاب التابعة لمركز أجا، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالدقهلية. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بموقع

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بموقع تدوير قش الأرز بقرية إخطاب التابعة لمركز أجا، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالدقهلية.



وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بموقع تدوير قش الأرز، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه على مساحة 3 أفدنة، ما أسفر عن تفحم كميات كبيرة من القش المعاد تدويره.





ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح سوى خسائر مادية قدرت بنحو 6 ملايين جنيه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



