جريمة

حريق هائل يلتهم موقعا لتدوير قش الأرز بالدقهلية

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م
حريق بموقع تدوير قش الأرز - أرشيفية
حريق بموقع تدوير قش الأرز - أرشيفية
ألسنة لهب تكاد تعانق السحاب، أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء قرية "إخطاب" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على أثر نشوب حريق هائل في موقع تدوير قش الأرز، تفحم بالكامل، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ العمال من الموت حرقا، وأخمدوا الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وانحصرت في خسائر مادية قُدرت بشكل مبدئي بنحو 6 ملايين جنيه، في الوقت الذي يجري فيه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية عملية التبريد؛ لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
البداية تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بموقع تدوير قش الأرز بقرية إخطاب التابعة لمركز أجا، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالدقهلية. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بموقع
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الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
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5 مصابين في مشاجرة بالمطاوي بجامعة المنوفية

منذ نعومة أظافر الأطفال يعمد أولياء الأمور إلى حسن تنشئة فلذات أكبادهم والعمل على تنشئتهم بشكل صحيح والامتثال بالأخلاق الحميدة واحترام ثوابت لن تتغير أبد الدهر، أبرزها أن مكان تلقي العلم هو "محراب" له قدسيته كالمساجد والكنائس، إلا أن ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع ما شهدته أروقة جامعة المنوفية، على أثر نشوب مشاجرة استخدم طرفاها أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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بعد مناشدتها الشرطة.. ضبط لصوص فيلا والدة هالة صدقي

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مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
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حريق مصنع (8)

8 ساعات رعبا.. 200 رجل إطفاء في مواجهة «جحيم قليوب»

الخامسة مساء أمس الإثنين، حيث وقت المغيب، تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة قدوم الليل، استقل مصطفى أحمد سيارته قاصدا محل عمله في منطقة المهندسين قادما من مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، رحلة يومية يقطعها الرجل الثلاثيني مرتين، يمر خلاله على مصنع "أبوحوا" للدراجات النارية المكون من 3 طوابق، يلاحظ حركة الدخول والخروج وسط نشاط ملحوظ لحركة سيارات النقل لكن ثمة شيئا جديدا رمقته عيناه للمرة الأولى أدخنة كثيفة تتصاعد من تلك المنشأة الصناعية لكن الوقت لم يسعفه للتوقف ومعرفة تفاصيلها.
حريق- كنيسة -مار-في -شبرا

السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.
آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (1)

مصابان في حريق مبنى الخدمات بكنيسة شبرا

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود اندلع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بمنطقة شبرا، صباح الجمعة. البداية كانت ببلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس الجيوشي، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة لإدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحصره في مساحة ضيقة دون امتداده إلى باقي الطوابق ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
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السيطرة على حريق في شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر

دفعت الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، بـ7 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق داخل شركة أدوية في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، مساء اليوم، بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في مدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان وإخماد الحريق، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
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