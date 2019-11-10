جريمة

5 مصابين في مشاجرة بالمطاوي بجامعة المنوفية

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
منذ نعومة أظافر الأطفال يعمد أولياء الأمور إلى حسن تنشئة فلذات أكبادهم والعمل على تنشئتهم بشكل صحيح والامتثال بالأخلاق الحميدة واحترام ثوابت لن تتغير أبد الدهر، أبرزها أن مكان تلقي العلم هو "محراب" له قدسيته كالمساجد والكنائس، إلا أن ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع ما شهدته أروقة جامعة المنوفية، على أثر نشوب مشاجرة استخدم طرفاها أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز قسم شبين الكوم، يفيد استقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى كلا من "م. م. م .ع"، مصابًا بجرح قطعى بالوجه، و"ع. ر. ا" مصابًا بجرح باليد اليمنى، و"م. ف. ا" مصابًا بجرح بالساق اليمنى (طرف أول)، وجميعهم طلاب بكلية التجارة بجامعة
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كمين-أمني

الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
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حريق هائل يلتهم موقعا لتدوير قش الأرز بالدقهلية

ألسنة لهب تكاد تعانق السحاب، أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء قرية "إخطاب" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على أثر نشوب حريق هائل في موقع تدوير قش الأرز، تفحم بالكامل، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ العمال من الموت حرقا، وأخمدوا الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وانحصرت في خسائر مادية قُدرت بشكل مبدئي بنحو 6 ملايين جنيه، في الوقت الذي يجري فيه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية عملية التبريد؛ لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
هاله-صدقي

بعد مناشدتها الشرطة.. ضبط لصوص فيلا والدة هالة صدقي

8 حوادث سرقة متتالية تعرضت لها فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بحي الأشجار في مدينة السادس من أكتوبر، لعل آخرها منذ أيام رغم وفاتها في أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار غضب الفنانة الكبيرة بسبب تكرار تلك الوقائع دون فك طلاسمها والقبض على الجناة، وعرضت 3 مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترصد آثار بعثرة محتويات الفيلا، مناشدة رجال الشرطة سرعة تحديد وضبط اللصوص، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في أقل من 48 ساعة، في حل اللغز.
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مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
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مخدر-الحشيش

حملة أمنية بالعاشر.. والقبض على 3 عناصر إجرامية

شنت قوات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات الأمن بالشرقية، حملة أمنية على منطقة السحر والجمال، بنطاق أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقصد ضبط الخارجين عن القانون، وتطهير المنطقة من تجار السلاح والمواد المخدرة، وإنهاء الإجرام فى تلك البؤرة، وجعلها تحت سيطرة القانون والنظام بصفة مستمرة، وملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن فى جرائم جنائية، ونجحت قوات الحملة فى القبض على 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
محمود البنا

والد البنا: وافقت على انضمام مرتضى منصور لهيئة الدفاع

قال والد محمود البنا، إنه كتب نعيا لجدة محمد راجح على صفحته الشخصية فيسبوك، إذ لاحظ تعليقات من البعض فيها نوع من الشماتة. وأضاف والد البنا في تصريحات لـ«لتحرير»: «كتبت على صفحتي اللهم اغفر لها لله الأمر والدوام وربنا يرحمها وعلشان محدش يكمل شماتة في التعليقات لأن مفيش شماتة في الموت وكلنا تحت الطلب وكلنا هنموت»، متابعًا: «وافقت على انضمام المستشار مرتضى منصور لهيئة الدفاع عن محمود بعد رغبة الناس ومطالب شعبية وكلمني امبارح وطلبت منه يحاول يغير وضع قانون الطفل الحالي علشان الأجيال الجاية وهيحضر الجلسة الجاية إن شاء الله يوم 17 نوفمبر».
vراجح

تشييع جثمان «جدة راجح».. ووالد «البنا»: الله يرحمها

شهدت قرية بروي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، تواجدًا أمنيًّا مكثفًا من قبل قوات الأمن، وذلك لتشييع جثمان جدة محمد أشرف راجح، المتهم بقتل محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، بعد أن وافتها المنية مساء اليوم، وسط توافد عدد من الأهالي لتقديم واجب العزاء لعائلتها. من ناحية أخرى علق محمد البنا، والد شهيد الشهامة، على خبر وفاتها على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «الله يرحمها.. ولله الأمر والدوام».
محمود البنا

«شهيد الشهامة وشهيدة العفة» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتضمن سماع محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، مرافعات دفاع المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، بعدما كانت المحكمة فى الجلسة السابقة أعلنت أن السن الحقيقية للمتهم الأول محمد أشرف راجح هى 17 سنة و11 شهرًا و6 أيام، إذ إنه من مواليد 11/11/2001، وبذلك تستمر محاكمته أمام محكمة الطفل، ولا يتحول للجنايات، وأكد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو طعنة في الفخذ اليسرى، أدت إلى انقطاع الشرايين الواصلة للقلب.
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