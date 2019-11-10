5 مصابين في مشاجرة بالمطاوي بجامعة المنوفية

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

مشاجرة - أرشيفية

منذ نعومة أظافر الأطفال يعمد أولياء الأمور إلى حسن تنشئة فلذات أكبادهم والعمل على تنشئتهم بشكل صحيح والامتثال بالأخلاق الحميدة واحترام ثوابت لن تتغير أبد الدهر، أبرزها أن مكان تلقي العلم هو "محراب" له قدسيته كالمساجد والكنائس، إلا أن ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع ما شهدته أروقة جامعة المنوفية، على أثر نشوب مشاجرة استخدم طرفاها أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز قسم شبين الكوم، يفيد استقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى كلا من "م. م. م .ع"، مصابًا بجرح قطعى بالوجه، و"ع. ر. ا" مصابًا بجرح باليد اليمنى، و"م. ف. ا" مصابًا بجرح بالساق اليمنى (طرف أول)، وجميعهم طلاب بكلية التجارة بجامعة

تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز قسم شبين الكوم، يفيد استقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى كلا من "م. م. م .ع"، مصابًا بجرح قطعى بالوجه، و"ع. ر. ا" مصابًا بجرح باليد اليمنى، و"م. ف. ا" مصابًا بجرح بالساق اليمنى (طرف أول)، وجميعهم طلاب بكلية التجارة بجامعة المنوفية، ومقيمون بمركز تلا، والطرف الثانى "م. م. ش"، مصابًا بجرح بالرأس، و"م. ج ف" مصابًا بجرح بالرأس، وهما طالبان بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ومقيمان بمركز شبين الكوم.



استمع رجال المباحث إلى أقوال الطرفين، واتهم كل منهما الآخر بالتعدى بالضرب وإحداث ما به من إصابات باستخدام سلاح أبيض، فى أثناء وجودهم داخل الحرم الجامعى بمدينة شبين الكوم، على أثر مشادة كلامية بينهم لخلافات سابقة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.







