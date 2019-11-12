«التيتانوس».. أمراض معدية يواجهها طفلك في المدارس

التيتانوس عبارة عن عدوى تسببها بكتيريا تسمى "المطثية الكزازية" التي تغزو الجسم، وتؤثر في الجهاز العصبي وبعدها تسبب الم العضلات خاصة الرقبة والفك

تحرير:فيروز ياسر ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الأمراض المعدية للأطفال

انتشار الأمراض في العام الدراسي ليس أمرا جيدا، بل يحدث كل عام، كما هناك بعض الأمراض المتكررة وأخرى جديدة تظهر نتيجة العدوى والفيروسات، وكل أم تحاول حماية طفلها سواء من خلال عزله لبعض الوقت أو عن طريق التطعيم. وخلال مرحلة الطفولة والمراهقة يحتاج الطفل إلى تقوية جهازه المناعة لكي لا يتأثر بشكل مبالغ فيه بالأمراض من حوله، وإذا كنت لست على دراسة بالأمراض المعدية التي قد تنتقل إلى طفلك فيجب معرفة كل واحدة منها للتعامل معها بالشكل الصحيح، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.

1- الجديري المائي جدري الماء هو مرض شديد العدوى يسببه الفيروس النطاقي الحماقي، حيث يؤثر بشكل كبير على الأطفال لكن يمكن أن يحدث للبالغين وفي كلا الحالتين يظهر في شكل طفح جلدي شديد الحكة مع ظهور بثور حمراء. تظهر الأعراض في غضون 10 إلى 21 يوما من اتصال الطفل بشخص مصاب بالفيروس، ويتم التعافي منه خلال أسبوعين. اقرأ