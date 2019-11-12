«التيتانوس».. أمراض معدية يواجهها طفلك في المدارس

التيتانوس عبارة عن عدوى تسببها بكتيريا تسمى "المطثية الكزازية" التي تغزو الجسم، وتؤثر في الجهاز العصبي وبعدها تسبب الم العضلات خاصة الرقبة والفك
انتشار الأمراض في العام الدراسي ليس أمرا جيدا، بل يحدث كل عام، كما هناك بعض الأمراض المتكررة وأخرى جديدة تظهر نتيجة العدوى والفيروسات، وكل أم تحاول حماية طفلها سواء من خلال عزله لبعض الوقت أو عن طريق التطعيم.
وخلال مرحلة الطفولة والمراهقة يحتاج الطفل إلى تقوية جهازه المناعة لكي لا يتأثر بشكل مبالغ فيه بالأمراض من حوله، وإذا كنت لست على دراسة بالأمراض المعدية التي قد تنتقل إلى طفلك فيجب معرفة كل واحدة منها للتعامل معها بالشكل الصحيح، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
1- الجديري المائي
جدري الماء هو مرض شديد العدوى يسببه الفيروس النطاقي الحماقي، حيث يؤثر بشكل كبير على الأطفال لكن يمكن أن يحدث للبالغين وفي كلا الحالتين يظهر في شكل طفح جلدي شديد الحكة مع ظهور بثور حمراء.
تظهر الأعراض في غضون 10 إلى 21 يوما من اتصال الطفل بشخص مصاب بالفيروس، ويتم التعافي منه خلال أسبوعين.
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1- الجديري المائي
جدري الماء هو مرض شديد العدوى يسببه الفيروس النطاقي الحماقي، حيث يؤثر بشكل كبير على الأطفال لكن يمكن أن يحدث للبالغين وفي كلا الحالتين يظهر في شكل طفح جلدي شديد الحكة مع ظهور بثور حمراء.
تظهر الأعراض في غضون 10 إلى 21 يوما من اتصال الطفل بشخص مصاب بالفيروس، ويتم التعافي منه خلال أسبوعين.
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مضاعفات الجديري المائي تتمثل في: العدوى البكتيرية للجلد، والأنسجة الرِّخْوة، والعظام، والمفاصل أو مجرى الدم.
بالإضافة إلى الجفاف والتهاب الرئة، والتهاب الدماغ، إلى جانب متلازمة الصدمة السمية ويصل الأمر إلى الوفاة.
2- الالتهاب السحائي
الالتهاب السحائي هو التهاب في الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي.. وعادةً ما يؤدي التورم الناجم عن التهاب السحايا إلى ظهور أعراض مثل: الصداع والحمى وتصلب الرقبة.
للالتهاب السحايا أشكال:
التهاب السحايا الجرثومي: يعد من أكثر الأنواع التي تهدد الحياة، كما أنه ينتشر بين الأشخاص عندما يكونون على اتصال وثيق مع بعضهم بعضا، ستحتاج أنت وطفلك إلى مساعدة طبية على الفور عند الإصابة بهذا النوع من الالتهاب.
التهاب السحايا الفيروسي: يكون أقل حدة، ومعظم الأشخاص يتعافون تمامًا دون علاج.
يهمك أن تعرف: إذا كنت مجهدا.. فأنت عرضة للإصابة بالتهاب السحايا
التهاب السحايا الفطري: هو شكل نادر من المرض، ويحدث عادةً للأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي.
3- الحصبة
هي عدوى فيروسية تبدأ في الجهاز التنفسي، ثم ينتشر في النهاية إلى أجزاء أخرى من الجسم من خلال مجرى الدم، وعندما يسعل الطفل أو يعطس فيتم إطلاق الفيروسات في الجو.
كما يمكن لهذه الجسيمات التنفسية الاستقرار على الأجسام والسطوح، كما يمكن أن يعيش فيروس الحصبة خارج الجسم لفترة تصل إلى ساعتين.
تظهر علامات وأعراض الحصبة حوالي 10 إلى 14 يومًا بعد التعرض للفيروس. تتضمن علامات وأعراض الحصبة: الحمى، سعال جاف، سيلان الأنفن والتهاب الحلق، والتهاب العينين.
4- التيفود
هو عدوى تسببها بكتيريا السالمونيلا التيفية التي تعيش في الأمعاء والمجرى الدموي البشري، ولأنه لا يوجد حيوان يحمل هذا المرض، فإن انتقال العدوى دائما يكون ما بين البشر.
ينتشر هذا المرض بين الأفراد عن طريق ترسب البكتيريا في الماء أو الطعام بواسطة حامل بشري ثم تنتشر إلى أشخاص آخرين في المنطقة، وإذا لم يتم علاجه فقد يكون قاتلا.
5- التيتانوس
عبارة عن عدوى تسببها بكتيريا تسمى "المطثية الكزازية" التي تغزو الجسم، وتؤثر في الجهاز العصبي وبعدها تسبب الم العضلات خاصة الرقبة والفك، مما يجعل فتح الفم أو البلع أمرا صعبا.
6- التهاب العين
قد تتحول عين طفلك إلى اللون الوردي، وبالتالي فإنهما تحملان عدوى فيروسية، جرثومية أو من كائنات دقيقة أخر، مسببة التهاب العين الذي يصاحبه حكة، احمرار، عين دامعة، وآلام مزعجة.
يمكن ان تحدث مضاعفات لالتهاب العين تتمثل في التهاب في القرنية، وبالتالي حدوث مشكلات في الرؤية.