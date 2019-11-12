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«التيتانوس».. أمراض معدية يواجهها طفلك في المدارس

التيتانوس عبارة عن عدوى تسببها بكتيريا تسمى "المطثية الكزازية" التي تغزو الجسم، وتؤثر في الجهاز العصبي وبعدها تسبب الم العضلات خاصة الرقبة والفك
تحرير:فيروز ياسر ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الأمراض المعدية للأطفال
الأمراض المعدية للأطفال
انتشار الأمراض في العام الدراسي ليس أمرا جيدا، بل يحدث كل عام، كما هناك بعض الأمراض المتكررة وأخرى جديدة تظهر نتيجة العدوى والفيروسات، وكل أم تحاول حماية طفلها سواء من خلال عزله لبعض الوقت أو عن طريق التطعيم. وخلال مرحلة الطفولة والمراهقة يحتاج الطفل إلى تقوية جهازه المناعة لكي لا يتأثر بشكل مبالغ فيه بالأمراض من حوله، وإذا كنت لست على دراسة بالأمراض المعدية التي قد تنتقل إلى طفلك فيجب معرفة كل واحدة منها للتعامل معها بالشكل الصحيح، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
1- الجديري المائي جدري الماء هو مرض شديد العدوى يسببه الفيروس النطاقي الحماقي، حيث يؤثر بشكل كبير على الأطفال لكن يمكن أن يحدث للبالغين وفي كلا الحالتين يظهر في شكل طفح جلدي شديد الحكة مع ظهور بثور حمراء. تظهر الأعراض في غضون 10 إلى 21 يوما من اتصال الطفل بشخص مصاب بالفيروس، ويتم التعافي منه خلال أسبوعين. اقرأ
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الالتهاب-الرئوي

احذر.. الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية

أعلنت وكالات صحية عالمية، أن الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية، وأنه قد قتل ما يربو على 800 ألف طفل خلال العام الماضي، وذلك رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه. وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية 4 وكالات صحية أخرى، الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الثلاثاء.
مرض البهاق

بعد إصابة رامي جمال به.. اعرف أكثر عن «البهاق»

فاجأنا الفنان والمغني رامي جمال الذي يتمتع بصوت مميز، بإصابته بمرض البهاق الذي انتشر في جسده خلال الفترة الأخيرة. والبهاق هو مشكلة طويلة، حيث تفقد بقع الجلد لونها، كما يمكن أن يؤثر على أي فرد بغض النظر عن عمره، ويصيب الرجال والنساء. عندما تموت الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد المسماة بـ"الميلانين" تظهر تلك البقع، فمن المعروف أن الميلانين تعطي للبشرة لونها، كما تساعد في الحماية من أشعة الشمس، وعند التركيز على الأشخاص المصابين بهذا المرض، نجد أن نسبتهم تتراوح بين 0.5 و2%.
المرأة-الحامل-والفجل

دراسة جديدة: ما تأكله الحامل يصيب مولودها بالحساسية

عندما تعرف المرأة بحملها، يجب عليها التوجه إلى الطبيب ليحدد لها بعض الخطوات التي عليها اتباعها مع أخذ قائمة بالأطعمة التي يمكنها تناولها، والأخرى التي من الأفضل تجنبها؛ وذلك لأن كل ما تأكله له تأثير فى الجنين بالإيجاب أو السلب. وخلال الوقت الحالي، يركز الباحثون على معرفة تأثير الحمية التي تتبعها الحامل في صحة الجنين، كما أن هناك دراستين جديدتين تكشفان كيف يمكن أن تأكل المرأة وهي حامل، وكيف تلد، وكيف تطعم طفلها، حيث يمكن أن يكون لها تأثير فى خطر إصابة الطفل بالحساسية.
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الإجهاد يحدث خلل في الهرمونات

إذا كنت مجهدا.. فأنت عرضة للإصابة بالتهاب السحايا

الإجهاد مشكلة كبيرة يجب أخذها في الاعتبار قبل أن يتفاقم، ولأن جميع الأشخاص أصبحوا عرضة له نتيجة ضغوطات الحياة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من اليوم، يقول العلماء إن الأشخاص المجهدين ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات قاتلة لأنه يضعف جهاز المناعة. وجدت دراسة أجريت على ملايين الأشخاص أن الذين يعانون من الإجهاد يعانون من التهابات قاتلة، كما وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإجهاد، مثل تلك التي تحدث مباشرة بعد موت شخص ما أو التعرض لحادث يواجهون مخاطر متزايدة مماثلة.
أطعمة-صحية-للأطفال

«الزرنيخ والرصاص».. طعام طفلك يحتوي على مواد سامة

هناك تقرير جديد يكشف عن أن الكثير من السموم تجد طريقها إلى طعام الأطفال، ومن بين تلك المواد الزرنيخ والرصاص، والكادميوم، بالإضافة إلى الزئبق. كانت كميات السموم الموجودة في أغذية الأطفال صغيرة، لكن فيليب لاندريجن، طبيب أطفال ومدير برنامج الصحة العامة العالمية، لاحظ تلك المعادن الثقيلة، التي تسبب ضررا في نمو الأعصاب، وقال إنه حتى لو كان التعرض لتلك المواد قليلا فإنها خطيرة، خاصة إذا كان التعرض لها في وقت مبكر، كما أن التأثير التراكمي للمخاطر هو ما يكون مصدر قلق كبيرا يتطلب اتخاذ إجراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
ممارسة-التمارين

150 دقيقة أسبوعيا.. ممارسة التمارين تقي من السرطان

ممارسة التمارين الرياضية خطوة مهمة، خاصة إذا أصبحت روتينًا، كما أصدرت لجنة من الخبراء إرشادات تفيد أن التمرينات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وكذلك مساعدة الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان. ويوصي الخبراء بـ30 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع، وتدريب القوة 2- 3 مرات في الأسبوع؛ وذلك من أجل المساعدة في الوقاية من السرطان عن طريق الحد من الالتهابات، والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، وتعزيز جهاز المناعة، وفقا لما ذكره موقع Health line.
زيت-جوز-الهند

لحرق السعرات الحرارية.. أضف زيت جوز الهند إلى قهوتك

تناول القهوة صباحا مزاج، خاصة إذا كنت عاشقا لها وتحب شرب أكثر من 3 أكواب يوميا، وهناك أنواع مختلفة من القهوة، سادة ومحوج وعربي، كما أن النسكافيه له مذاقات مختلفة كالسادة وبالبندق، بالإضافة إلى المضاف إليه الكريمة، وإذا كنت تريد تجربة القهوة المضاف إليها كريمة، وتعتقد أنها مكلفة مثل التي تباع في المطاعم المختلفة، فلا تقلق يمكنك تحضير كريمة القهوة من زيت جوز الهند، فأنت تحتاج إلى 3/4 كوب زيت جوز الهند، مع نصف كوب من العسل الخام، بالإضافة إلى القليل من القرفة.
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