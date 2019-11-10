اشتباكات وإصابات بعد مباراة شباب الأهلي والإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

الأهلي والإسماعيلي

شهدت مباراة فريق الإسماعيلي مواليد 99 مع الأهلي، التي أقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة دورى الجمهورية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، أحداثا مؤسفة عقب نهايتها، أسفرت عن عدة إصابات بين لاعبي الفريق الأحمر، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاشتباك. وقال مصدر داخل نادي الإسماعيلي إن عمرو أنور المدير الفني لفريق الأهلي، هو من تسبب في الأزمة بالاعتراض على الحكم، وتوجيه السباب لمسؤولي الإسماعيلي، وهو ما أثار غضب الحاضرين، لتحدث مشاجرة اضطرت إلى تدخل قوات الأمن التي سيطرت على الموقف سريعًا.

وأضاف المصدر أن وجود قوات الأمن أسهم في عدم وقوع كارثة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل الوجود الجماهيري لأبناء الإسماعيلية. وسيطر لاعبو الإسماعيلى على مجريات اللعب، ونجحوا في إحراز هدف التقدم عن طريق حازم مرسي من ركلة جزاء، وأدرك الأهلي هدف التعادل عن طريق محمد شكرى من ركلة جزاء، وأضاف صالح نصر الهدف

وأضاف المصدر أن وجود قوات الأمن أسهم في عدم وقوع كارثة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل الوجود الجماهيري لأبناء الإسماعيلية.



وسيطر لاعبو الإسماعيلى على مجريات اللعب، ونجحوا في إحراز هدف التقدم عن طريق حازم مرسي من ركلة جزاء، وأدرك الأهلي هدف التعادل عن طريق محمد شكرى من ركلة جزاء، وأضاف صالح نصر الهدف الثاني للمارد الأحمر، وأدرك حازم مرسي هدف التعادل للدراويش.



بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وفي المقابل ظل الأهلي متصدرًا برصيد 27 نقطة.



وشهدت المباراة حضور أعضاء الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الصربى ميودراج يسيتش، وتامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات، بجانب أحمد بزان المدير التنفيذى للنادى.