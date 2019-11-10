رياضة

اشتباكات وإصابات بعد مباراة شباب الأهلي والإسماعيلي

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي
شهدت مباراة فريق الإسماعيلي مواليد 99 مع الأهلي، التي أقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة دورى الجمهورية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، أحداثا مؤسفة عقب نهايتها، أسفرت عن عدة إصابات بين لاعبي الفريق الأحمر، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاشتباك. وقال مصدر داخل نادي الإسماعيلي إن عمرو أنور المدير الفني لفريق الأهلي، هو من تسبب في الأزمة بالاعتراض على الحكم، وتوجيه السباب لمسؤولي الإسماعيلي، وهو ما أثار غضب الحاضرين، لتحدث مشاجرة اضطرت إلى تدخل قوات الأمن التي سيطرت على الموقف سريعًا.
وأضاف المصدر أن وجود قوات الأمن أسهم في عدم وقوع كارثة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل الوجود الجماهيري لأبناء الإسماعيلية. وسيطر لاعبو الإسماعيلى على مجريات اللعب، ونجحوا في إحراز هدف التقدم عن طريق حازم مرسي من ركلة جزاء، وأدرك الأهلي هدف التعادل عن طريق محمد شكرى من ركلة جزاء، وأضاف صالح نصر الهدف
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مانشستر يونايتد‎

اليونايتد يفوز على برايتون.. وولفز يتخطى أستون فيلا

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره برايتون بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الشياطين الحمر أندرياس بيريرا فى الدقيقة الـ17، وديفي بروبر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ19، وماركوس راشفورد فى الدقيقة الـ66، بينما سجل هدف برايتون الوحيد لويس دينك فى الدقيقة الـ64 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يظل برايتون فى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
مانشستر سيتي - ليفربول (3)

مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
شوقي غريب

شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».
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الزمالك - المقاصة

في مباراة مثيرة.. المقاصة يخطف نقطة من وادي دجلة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، دجلة تقدم عن طريق مروان حمدي، وأضاف رجب عمران الهدف الثاني، وقلص صلاح عاشور الفارق للفريق الفيومي، وأدرك إيدو موسيس هدف التعادل، ليرفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، في المقابل رفع دجلة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

الجبلاية: قرار تأجيل الدوري يصدر خلال ساعات

اتخذ اتحاد الكرة، قرارًا بتأجيل كل مباريات بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وبحسب مصدر في الجبلاية، فإن الإعلان عن القرار بشكل رسمي، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، جاء ذلك بعد عدم التوصل لحل بشأن أزمة مباراة الأهلي والجونة، والتي كان مقررًا لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
المصري‎ (5)

المصري يعود لطريق الانتصارات بالفوز على نادي مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إف سي مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عماد فتحي الهدف الأول، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

حازم إمام: عبدالله السعيد رائع وأفضل في بيراميدز

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الرائع الذي يقدمه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، ومساهمته في فوز فريقه على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز. وأثنى إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، على طريقة تنفيذ السعيد للضربة الثابتة، التي سجل منها الهدف الثالث لفريقه، مشيرًا إلى دقته وإتقانه في التسديد. وارتفع رصيد بيراميدز إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الإنتاج عند ست نقاط في المركز التاسع.
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