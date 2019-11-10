مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

ليفربول ومانشستر سيتي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي

وعلى الجانب الآخر أعلن جوارديولا، المدير الفنى للستيزنز، عن التشكيلة الرسمية التى جاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: برافو الدفاع: ستونز، فيرناندينو، أنخيلو، والكر خط الوسط: رودريجو، جوندوجان، دي بروين الهجوم: بيرناردو، سترلينج، أجويرو البدلاء: كاريسون، جيسيوس، سيلفا،

وعلى الجانب الآخر أعلن جوارديولا، المدير الفنى للستيزنز، عن التشكيلة الرسمية التى جاءت على النحو التالي:



حراسة المرمى: برافو



الدفاع: ستونز، فيرناندينو، أنخيلو، والكر



خط الوسط: رودريجو، جوندوجان، دي بروين



الهجوم: بيرناردو، سترلينج، أجويرو



البدلاء: كاريسون، جيسيوس، سيلفا، محرز، كانسيلوا، أوتاميندي، فودين



ويبحث الريدز اليوم عن الحفاظ على صدارة البريميرليج الذى يمتلك فى رصيده 31 نقطة، كما يبحث كلوب عن إكمال سلسلة اللا هزيمة حتى الآن فى الدوري، بينما على الجانب الآخر يحاول حاملو اللقب الرجوع للمنافسة بتقليص الفارق مع ليفربول، ويملك السيتي 25 نقطة فى رصيده بالمركز الرابع.