استعدادات قصوى في مواني البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

ميناء - أرشيفية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات: "السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء"، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بأهمية المتابعة الدقيقة للإجراءات التي يتم اتباعها للاستعداد لموسم الشتاء وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول، وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ، للإبلاغ عن حالة الطقس كل ساعة على الأقل، وإذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل المواني، وأعضاء المجتمع المينائي.

وأشارت إلى التنسيق والتجهيز لإجراءات مجابهة السيول داخل المواني والكشف على طلمبات السحب النقالي الخاصة بسحب التجمعات المائية المتوفرة بالمواني والطلوبات النقالي، التي تستخدم في إطفاء الحرائق واختبار وتجهيز طلمبات رفع مياه الصرف الصحي مع الكشف وتسليك واختبار كافة فتحات الصرف الصحي المتواجدة بالمواني،