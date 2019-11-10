استعدادات قصوى في مواني البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية
١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
ميناء - أرشيفية
أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات: "السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء"، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بأهمية المتابعة الدقيقة للإجراءات التي يتم اتباعها للاستعداد لموسم الشتاء وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول، وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ، للإبلاغ عن حالة الطقس كل ساعة على الأقل، وإذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل المواني، وأعضاء المجتمع المينائي.
وأشارت إلى التنسيق والتجهيز لإجراءات مجابهة السيول داخل المواني والكشف على طلمبات السحب النقالي الخاصة بسحب التجمعات المائية المتوفرة بالمواني والطلوبات النقالي، التي تستخدم في إطفاء الحرائق واختبار وتجهيز طلمبات رفع مياه الصرف الصحي مع الكشف وتسليك واختبار كافة فتحات الصرف الصحي المتواجدة بالمواني،
وأشارت إلى التنسيق والتجهيز لإجراءات مجابهة السيول داخل المواني والكشف على طلمبات السحب النقالي الخاصة بسحب التجمعات المائية المتوفرة بالمواني والطلوبات النقالي، التي تستخدم في إطفاء الحرائق واختبار وتجهيز طلمبات رفع مياه الصرف الصحي مع الكشف وتسليك واختبار كافة فتحات الصرف الصحي المتواجدة بالمواني، والتأكد من سلامة شبكات صرف الأمطار بالأرصفة والساحات والمخازن وتزويد المواني بالمولدات الكهربائية.
وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والتنبيه على إغلاق المواني في حالة سوء الأحوال الجوية وزيادة شدة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث يتم إيقاف حركة الملاحة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومنع الأنشطة البحرية، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة للحفاظ على سلامة وانتظام الحركة الملاحية والممتلكات العامة والخاصة مع تجهيز القاطرات ووحدات الإنقاذ البحري والمطافي والإسعاف لتلبية أي استغاثات فور الإبلاغ وتقديم المساعدة والإنقاذ.