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استعدادات قصوى في مواني البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
ميناء - أرشيفية
ميناء - أرشيفية
أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات: "السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء"، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بأهمية المتابعة الدقيقة للإجراءات التي يتم اتباعها للاستعداد لموسم الشتاء وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول، وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ، للإبلاغ عن حالة الطقس كل ساعة على الأقل، وإذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل المواني، وأعضاء المجتمع المينائي.
وأشارت إلى التنسيق والتجهيز لإجراءات مجابهة السيول داخل المواني والكشف على طلمبات السحب النقالي الخاصة بسحب التجمعات المائية المتوفرة بالمواني والطلوبات النقالي، التي تستخدم في إطفاء الحرائق واختبار وتجهيز طلمبات رفع مياه الصرف الصحي مع الكشف وتسليك واختبار كافة فتحات الصرف الصحي المتواجدة بالمواني،
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لالام-الركبة-لكبار-السن

«رد المعروف» مبادرة لرعاية صحة كبار السن بالإسكندرية

أطلق الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة تحت عنوان "رد المعروف" لرعاية كبار السن، قائلا إن هدف المبادرة الحفاظ على صحة مواطنينا من كبار السن وتحسين نوعية حياتهم، على أن يتم ذلك من خلال تطبيق خدمات صحية شاملة ومتكاملة وقائية وعلاجية وتأهيليلة والتركيز على تطبيق الرعاية الأولية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل عيادة صحة المسنين بوحدة طب الأسرة بسان ستيفانو، وعقد عدد من القوافل الطبية تتوجه إلى دور المسنين بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض.
مجلس-النواب (1)

نائب: المالية فشلت في حل مشكلات الصنادق الخاصة

طالب النائب محمد فؤاد، في بيان له، اليوم الأحد، ببحث أزمة عدم صرف فروق المزايا المالية المقررة للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية، لرفع الضرر اللاحق لهذه الفئة والتى تمثل نحو 65% من فريق العمل بمستشفيات الصحة النفسية والإدمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يستوجب سرعة صرفها وعدم التأخير، موضحا أنه سبق وأن وافق وزير الصحة السابق بصرف تلك المزايا من خلال المناقلة من حساب الموارد الذاتية للصناديق الخاصة للجهات التى بها وفرة إلى الجهات التي يوجد بها عجز.
طقس-معتدل

غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول بالبحر الأحمر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
الارهاب-فى-سيناء-وعقيدة-الجيش-المصرى-القتالية-وحق-الشهيد

ختام فعاليات التدريب المصري الروسي «سهم الصداقة»

اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (سهم الصداقة - 1) الذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي للمرة الأولى بمصر بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي. وألقى الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوى المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي.
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طقس (3)

رياح وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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طقس الخميس.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس .
القيادة والشبورة

طقس اليوم الخميس.. شبورة صباحا وبرودة ليلا

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعاتهم لحالة الطقس اليوم الخميس، والتي أظهرت أن البلاد يسودها طقس معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا فى المناطق الشمالية، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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