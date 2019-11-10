رياضة

اليونايتد يفوز على برايتون.. وولفز يتخطى أستون فيلا

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره برايتون بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الشياطين الحمر أندرياس بيريرا فى الدقيقة الـ17، وديفي بروبر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ19، وماركوس راشفورد فى الدقيقة الـ66، بينما سجل هدف برايتون الوحيد لويس دينك فى الدقيقة الـ64 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يظل برايتون فى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، نجح وولفر هامبتون فى تحقيق فوز صعب أمام أستون فيلا فى المباراة التى جمعت بينهما فى نفس الجولة من البريميرليج، وسجل أهداف الوولفز روبن نيفيس فى الدقيقة الـ41 وراؤول خيمنيز فى الدقيقة الـ84، بينما سجل هدف الفلاينز الدولي المصري محمود تريزيجيه فى الدقيقة الـ92 من عمر المباراة. 
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مانشستر سيتي - ليفربول (3)

مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
الاهلي - الاسماعيلي مواليد 99 (1)

اشتباكات وإصابات بعد مباراة شباب الأهلي والإسماعيلي

شهدت مباراة فريق الإسماعيلي مواليد 99 مع الأهلي، التي أقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة دورى الجمهورية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، أحداثا مؤسفة عقب نهايتها، أسفرت عن عدة إصابات بين لاعبي الفريق الأحمر، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاشتباك. وقال مصدر داخل نادي الإسماعيلي إن عمرو أنور المدير الفني لفريق الأهلي، هو من تسبب في الأزمة بالاعتراض على الحكم، وتوجيه السباب لمسؤولي الإسماعيلي، وهو ما أثار غضب الحاضرين، لتحدث مشاجرة اضطرت إلى تدخل قوات الأمن التي سيطرت على الموقف سريعًا.
شوقي غريب

شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
أستون فيلا

فيرجسون يوصي بضم لاعب أستون فيلا لليونايتد بعد تألقه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات الدولي الأسكتلندي، جون ماكجين، لاعب خط وسط أستون فيلا،وذك فى موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة. وجاء فى تقرير لصحيفة "ذا صن"، إن الاهتمام بـ "ماكجين" جاء بتوصية من أسطورة التدريب في يونايتد، السير أليكس فيرجسون. وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا حاز على اهتمام أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفيلانز هذا الموسم.
كلوب (1)

مورينيو: كلوب لم يستمتع بمباراة مانشستر يونايتد

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه ليفربول في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن هدف اليونايتد كان يجب عدم احتسابه بسبب تغاضي حكم اللقاء عن احتساب مخالفة لليفربول في بداية هجمة الهدف، ليأتي الرد مباشرة من جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بعد سقوطه أمام ليفربول، بقيادة كلوب، بثلاثية على ملعب الأنفيلد.
كلوب (2)

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
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