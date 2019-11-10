اليونايتد يفوز على برايتون.. وولفز يتخطى أستون فيلا

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

مانشستر يونايتد

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره برايتون بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الشياطين الحمر أندرياس بيريرا فى الدقيقة الـ17، وديفي بروبر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ19، وماركوس راشفورد فى الدقيقة الـ66، بينما سجل هدف برايتون الوحيد لويس دينك فى الدقيقة الـ64 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يظل برايتون فى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، نجح وولفر هامبتون فى تحقيق فوز صعب أمام أستون فيلا فى المباراة التى جمعت بينهما فى نفس الجولة من البريميرليج، وسجل أهداف الوولفز روبن نيفيس فى الدقيقة الـ41 وراؤول خيمنيز فى الدقيقة الـ84، بينما سجل هدف الفلاينز الدولي المصري محمود تريزيجيه فى الدقيقة الـ92 من عمر المباراة.