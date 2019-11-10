الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

قوات شرطة - أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 51 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائي". ونجحت الجهود في ضبط 1293 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة