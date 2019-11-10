جريمة

الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
قوات شرطة - أرشيفية
قوات شرطة - أرشيفية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 51 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائي". ونجحت الجهود في ضبط 1293 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

5 مصابين في مشاجرة بالمطاوي بجامعة المنوفية

منذ نعومة أظافر الأطفال يعمد أولياء الأمور إلى حسن تنشئة فلذات أكبادهم والعمل على تنشئتهم بشكل صحيح والامتثال بالأخلاق الحميدة واحترام ثوابت لن تتغير أبد الدهر، أبرزها أن مكان تلقي العلم هو "محراب" له قدسيته كالمساجد والكنائس، إلا أن ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع ما شهدته أروقة جامعة المنوفية، على أثر نشوب مشاجرة استخدم طرفاها أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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حريق هائل يلتهم موقعا لتدوير قش الأرز بالدقهلية

ألسنة لهب تكاد تعانق السحاب، أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء قرية "إخطاب" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على أثر نشوب حريق هائل في موقع تدوير قش الأرز، تفحم بالكامل، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ العمال من الموت حرقا، وأخمدوا الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وانحصرت في خسائر مادية قُدرت بشكل مبدئي بنحو 6 ملايين جنيه، في الوقت الذي يجري فيه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية عملية التبريد؛ لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
هاله-صدقي

بعد مناشدتها الشرطة.. ضبط لصوص فيلا والدة هالة صدقي

8 حوادث سرقة متتالية تعرضت لها فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بحي الأشجار في مدينة السادس من أكتوبر، لعل آخرها منذ أيام رغم وفاتها في أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار غضب الفنانة الكبيرة بسبب تكرار تلك الوقائع دون فك طلاسمها والقبض على الجناة، وعرضت 3 مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترصد آثار بعثرة محتويات الفيلا، مناشدة رجال الشرطة سرعة تحديد وضبط اللصوص، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في أقل من 48 ساعة، في حل اللغز.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
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وزارة-الداخلية

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
الشرطة - استعدادات أمنية (5)

كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية خلال أسبوع؟

"أسبوع الحسم" شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
سرقة-الموبايل-المحمول

الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
قوات-الشرطة (3)

4 دقائق مصورة تكشف كواليس 31 يوما مداهمات أمنية

فرض السيطرة على ربوع البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "أستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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