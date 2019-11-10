رياضة

موراتا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على إسبانيول

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على نظيره إسبانيول، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وسجل سيرجي داردير هدف التقدم، وأدرك آنخل مارتين كوريا هدف التعادل لأتلتيكو، وأضاف موراتا الهدف الثاني، واختتم كوكي ثلاثية الأتليتي، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد، لكن بمباريات أقل، وفي المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
فريق إسبانيول سجل هدف التقدم في الدقيقة 38، عن طريق سيرجي داردير، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول انطلق موراتا من الجهة اليسرى، وأرسل كرة عرضية مرت من فوق دييجو لوبيز، حارس مرمى إسبانيول، وتابعها كوريا مباشرة بلمسة من على خط المرمى سكنت الشباك، وألغى الحكم الهدف بداعي
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فاردي

بعد انتهاء الجولة.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج

انتهت الجولة 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت الجولة تغييرات فى خريطة، هدافي البريمرليج، حيث تصدر جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي جدول هدافي البريمرليج، بعد تسجيله هدف مع فريقه، فى الجولة الحالية، التي فاز فيها الذئاب على آرسنال بنتيجة هدفين نظيفين وضعت الفريق فى المركز الثاني برصيد 26 نقطة . كما ضمت القائمة كلًا من تامي إبراهام مهاجم تشيلسي، وسيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وزميله رحيم سترلينج وأوباميانج مهاجم آرسنال وساديو ماني لاعب ليفربول.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
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فالنسيا

إشبيلية يترك الصدارة لبرشلونة بتعادل أمام فالنسيا

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، سجل لوكاس أوكامبوس هدف التقدم للضيوف، فيما أدرك روبين سوبرينو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، وبنفس النقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ليجانيس حاليًّا.
فالفيردي‎

مدرب برشلونة: ما يفعله ميسي مستحيل

أكد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكتالوني، من المستحيل على أي شخص القيام به. جاء ذلك بعدما قاد الأخير فريقه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، قائلا: "تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب تبدي لك أن كل شيء سهل، وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، لكن هذا مستحيل".
هدف راموس في اتليتكو مدريد

مودريتش عن هدف راموس في أتلتيكو: غير تاريخ الكرة

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".
إيفان-راكيتيتش (2)

أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

يواصل أتلتيكو مدريد البحث عن تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ويبدو أنه يرغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن راكيتيتش بات يضع قدمًا ونصف القدم خارج "كامب نو"، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، وأشارت إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع، ويعد راكيتيتش هدفًا قديمًا لميجيل أنخيل جيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الذي حاول التعاقد معه مرتين قبل الانتقال لإشبيلية.
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