موراتا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على إسبانيول

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

أتلتيكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على نظيره إسبانيول، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وسجل سيرجي داردير هدف التقدم، وأدرك آنخل مارتين كوريا هدف التعادل لأتلتيكو، وأضاف موراتا الهدف الثاني، واختتم كوكي ثلاثية الأتليتي، الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد، لكن بمباريات أقل، وفي المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

فريق إسبانيول سجل هدف التقدم في الدقيقة 38، عن طريق سيرجي داردير، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول انطلق موراتا من الجهة اليسرى، وأرسل كرة عرضية مرت من فوق دييجو لوبيز، حارس مرمى إسبانيول، وتابعها كوريا مباشرة بلمسة من على خط المرمى سكنت الشباك، وألغى الحكم الهدف بداعي

فريق إسبانيول سجل هدف التقدم في الدقيقة 38، عن طريق سيرجي داردير، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول انطلق موراتا من الجهة اليسرى، وأرسل كرة عرضية مرت من فوق دييجو لوبيز، حارس مرمى إسبانيول، وتابعها كوريا مباشرة بلمسة من على خط المرمى سكنت الشباك، وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل على موراتا، لكن تقنية الفيديو تدخلت واحتسبت الهدف.



وفي الدقيقة 58 أضاف ألفا موراتا الهدف الثاني بعد تمريرة بينية من فيتولو، استقبلها بتسديدة في الشباك، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، اختتم كوكي رباعية أتلتيكو، بعد عرضية من دييجو كوستا.