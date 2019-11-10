تريزيجيه يواصل التألق مع أستون فيلا

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

تريزيجيه

استطاع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، الوصول إلى الهدف الثاني له فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وذلك بعد تسجيله، اليوم الأحد، فى مباراة الفلاينز أمام وولفر هامبتون. وعلى الرغم من الخسارة فى الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة هدفين لهدف، فإن تريزيجيه استطاع فك النحس وتسجيل أول أهدافه فى البريميرليج وهدف الفلاينز الوحيد فى المباراة. وواصل تريزيجيه تألقه وأحرز هدفه الثاني فى الجولة الـ12، خلال مباراة فريقه أمام وولفر هامبتون.

وانتهت المباراة بفوز الوولفز بنتيجة هدفين لهدف، وجاء هدف تريزيجيه فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. ولم ينتظر تريزيجيه حتى جاء بهدفه الثاني فى الجولة الحالية (الثانية عشرة)، فى مباراة فريقه أمام وولفر هامبتون، والتى انتهت بفوز الوولفز بنتيجة هدفين لهدف، وجاء هدف تريزيجيه فى الدقيقة