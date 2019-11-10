رياضة

تريزيجيه يواصل التألق مع أستون فيلا

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
تريزيجيه
تريزيجيه
استطاع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، الوصول إلى الهدف الثاني له فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وذلك بعد تسجيله، اليوم الأحد، فى مباراة الفلاينز أمام وولفر هامبتون. وعلى الرغم من الخسارة فى الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة هدفين لهدف، فإن تريزيجيه استطاع فك النحس وتسجيل أول أهدافه فى البريميرليج وهدف الفلاينز الوحيد فى المباراة. وواصل تريزيجيه تألقه وأحرز هدفه الثاني فى الجولة الـ12، خلال مباراة فريقه أمام وولفر هامبتون.
وانتهت المباراة بفوز الوولفز بنتيجة هدفين لهدف، وجاء هدف تريزيجيه فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. ولم ينتظر تريزيجيه حتى جاء بهدفه الثاني فى الجولة الحالية (الثانية عشرة)، فى مباراة فريقه أمام وولفر هامبتون، والتى انتهت بفوز الوولفز بنتيجة هدفين لهدف، وجاء هدف تريزيجيه فى الدقيقة
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فاردي

بعد انتهاء الجولة.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج

انتهت الجولة 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت الجولة تغييرات فى خريطة، هدافي البريمرليج، حيث تصدر جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي جدول هدافي البريمرليج، بعد تسجيله هدف مع فريقه، فى الجولة الحالية، التي فاز فيها الذئاب على آرسنال بنتيجة هدفين نظيفين وضعت الفريق فى المركز الثاني برصيد 26 نقطة . كما ضمت القائمة كلًا من تامي إبراهام مهاجم تشيلسي، وسيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وزميله رحيم سترلينج وأوباميانج مهاجم آرسنال وساديو ماني لاعب ليفربول.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
مانشستر سيتي

شكوك حول لحاق نجم مانشستر سيتي بموقعة ليفربول

يترقب عشاق كرة القدم، يوم الأحد المقبل، الموقعة المنتظرة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، تلك القمة التي سيحتضنها ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهي المباراة التي قد يغيب عنها النجم الإسباني ديفيد سيلفا؛ بسبب إصابة عضلية، وقال جوارديولا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء رويترز: "ديفيد سيلفا أصيب قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول أمام ساوثهامبتون، لقد أبلغني أنه يعاني من مشكلة عضلية".
كلوب (2)

كلوب عن الفوز بالحظ: استحققنا الانتصار

أشار المدرب يورجن كلوب إلى وقوف الحظ إلى جانب فريقه ليفربول في التغلب على أستون فيلا، أمس السبت، بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية الريدز فى الانتصار، وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة له في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني، وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسّن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج إلى بعض الصدمات، لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".
تريزيجيه

تريزيجيه يعرب عن فخره بعد هدف ليفربول

أعرب نجم المنتخب الوطني وفريق أستون فيلا، محمود حسن تريزيجيه، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله في شباك ليفربول أمس السبت، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز على فيلا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي، وقال تريزيجيه عقب اللقاء، حسبما نقلت وكالة "DPA": "هذه هي اللحظة الأهم بالنسبة لي خلال الموسم، سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي وفي مرمى فريق عريق مثل ليفربول، قدمنا مباراة كبيرة، لكننا فقدنا تركيزنا في الدقائق الأخيرة".
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