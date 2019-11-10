ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

ليفربول - مانشستر سيتي

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.

بداية المباراة جاءت سريعة، وفي الدقيقة السادسة، افتتح ليفربول التسجيل عن طريق فابينيو، الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس كلاوديو برافو، وفي الدقيقة 13، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني، بعدما أرسل روبيرتسون كرة عرضية، استقبلها صلاح برأسه في الشباك. حاول مانشستر سيتي العودة

بداية المباراة جاءت سريعة، وفي الدقيقة السادسة، افتتح ليفربول التسجيل عن طريق فابينيو، الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس كلاوديو برافو، وفي الدقيقة 13، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني، بعدما أرسل روبيرتسون كرة عرضية، استقبلها صلاح برأسه في الشباك.



حاول مانشستر سيتي العودة إلى اللقاء، وفي المقابل اعتمد لاعبو ليفربول على الضغط المتقدم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة (2-0).



وفي الدقيقة 51، سجل ساديو ماني الهدف الثالث بعدما استقبل عرضية هندرسون برأسية سكنت الشباك، وحاول السيتي العودة إلى اللقاء، وفي الدقيقة 78 قلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي بتسديدة أرضية سكنت الشباك.



السيتي سيطر على مجريات اللعب، وحاول الوصول إلى المرمى لكنه فشل، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة (3-1).