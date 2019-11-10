رياضة

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م
ليفربول - مانشستر سيتي
ليفربول - مانشستر سيتي
حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
بداية المباراة جاءت سريعة، وفي الدقيقة السادسة، افتتح ليفربول التسجيل عن طريق فابينيو، الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس كلاوديو برافو، وفي الدقيقة 13، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني، بعدما أرسل روبيرتسون كرة عرضية، استقبلها صلاح برأسه في الشباك. حاول مانشستر سيتي العودة
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فاردي

بعد انتهاء الجولة.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج

انتهت الجولة 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت الجولة تغييرات فى خريطة، هدافي البريمرليج، حيث تصدر جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي جدول هدافي البريمرليج، بعد تسجيله هدف مع فريقه، فى الجولة الحالية، التي فاز فيها الذئاب على آرسنال بنتيجة هدفين نظيفين وضعت الفريق فى المركز الثاني برصيد 26 نقطة . كما ضمت القائمة كلًا من تامي إبراهام مهاجم تشيلسي، وسيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وزميله رحيم سترلينج وأوباميانج مهاجم آرسنال وساديو ماني لاعب ليفربول.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
تريزيجيه‎

تريزيجيه يواصل التألق مع أستون فيلا

استطاع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، الوصول إلى الهدف الثاني له فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وذلك بعد تسجيله، اليوم الأحد، فى مباراة الفلاينز أمام وولفر هامبتون. وعلى الرغم من الخسارة فى الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة هدفين لهدف، فإن تريزيجيه استطاع فك النحس وتسجيل أول أهدافه فى البريميرليج وهدف الفلاينز الوحيد فى المباراة. وواصل تريزيجيه تألقه وأحرز هدفه الثاني فى الجولة الـ12، خلال مباراة فريقه أمام وولفر هامبتون.
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محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا نفكر في مواجهة مانشستر سيتي

"جئت لأتحدث عن لقاء جينك أو عن فريقي لست في مزاج للحديث عن لقاء السيتي".. بهذه الكلمات تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة فريقه أمام نظيره جينك البلجيكي المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رافضًا الحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، في معقل الريدز.
بيب جوارديولا

جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، متهمه بالغطس بحثا عن ضربات الجزاء، إذ قال جوارديولا عن الانتصار القاتل للريدز اليوم السبت: «حدث هذا الأمر كثيرًا في الأعوام الأخيرة، بسبب الموهبة الخاصة التي يمتلكها ماني». وأضاف المدير الفني الإسبانى: «في بعض الأحيان يغطس، وفي أحيان أخرى يمتلك الموهبة التي تمكنه من تسجيل أهداف لا تصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لديه موهبة كبيرة».
ساديو ماني‎

كلوب عن هدف ماني: أفضل شعور في كرة القدم

تغنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بهدف لاعب الريدز ساديو ماني الذي منح ليفربول الثلاث نقاط، كما انتقد حكم الفيديو بسبب إلغاء هدف لفيرمينو بداعي التسلل، إذ قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليفربول: "الشعور الأفضل على الإطلاق في كرة القدم، الطريقة التي لُعبت بها الركنية طبقناها أكثر من مرة". وأكمل المدير الفني الألماني عن أداء الريدز: "صعّبنا المباراة على أنفسنا. أستون فيلا كانوا مستعدين للمعركة ودافعوا بكل ما امتلكوا من قوة".
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