جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

جوارديولا

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.

وأكمل بيب الإشادة بفريقه قائلًا: "لعبنا بطريقة جيدة، لعبنا بروح الأبطال، لكن لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول، ولا أنكر قوتنا أيضًا ومباراة اليوم تذكرنا بمباراتنا معهم في دورى الأبطال". وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد،