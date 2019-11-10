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الآثار تنفي اكتشاف مومياء لأبو الهول: عثرنا فقط على حيوان غريب

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
أبو الهول
أبو الهول
نفت وزارة الآثار ما تداولته بعض الصحف عن تصريحات وزير الآثار، نقلا عن صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، الخاصة بالعثور على مومياء لأبو الهول، وكشفت الوزارة، فى بيان أصدرته مساء اليوم، نص تصريحات وزير الآثار للجريدة البريطانية، إذ قال "سنعلن عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبؤة"، وأضاف وزير الآثار فى تصريحاته "أنه سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".
وكان عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، قد كشف أسرار تمثال أبو الهول لوفد أمريكي رفيع المستوى، يضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة زار مصر الشهر الماضي. وقال حواس خلال شرحه للوفد، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة
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استعدادات قصوى في مواني البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات: "السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء"، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بأهمية المتابعة الدقيقة للإجراءات التي يتم اتباعها للاستعداد لموسم الشتاء وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول، وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ، للإبلاغ عن حالة الطقس كل ساعة على الأقل، وإذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل المواني، وأعضاء المجتمع المينائي.
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«رد المعروف» مبادرة لرعاية صحة كبار السن بالإسكندرية

أطلق الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة تحت عنوان "رد المعروف" لرعاية كبار السن، قائلا إن هدف المبادرة الحفاظ على صحة مواطنينا من كبار السن وتحسين نوعية حياتهم، على أن يتم ذلك من خلال تطبيق خدمات صحية شاملة ومتكاملة وقائية وعلاجية وتأهيليلة والتركيز على تطبيق الرعاية الأولية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل عيادة صحة المسنين بوحدة طب الأسرة بسان ستيفانو، وعقد عدد من القوافل الطبية تتوجه إلى دور المسنين بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض.
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نائب: المالية فشلت في حل مشكلات الصنادق الخاصة

طالب النائب محمد فؤاد، في بيان له، اليوم الأحد، ببحث أزمة عدم صرف فروق المزايا المالية المقررة للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية، لرفع الضرر اللاحق لهذه الفئة والتى تمثل نحو 65% من فريق العمل بمستشفيات الصحة النفسية والإدمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يستوجب سرعة صرفها وعدم التأخير، موضحا أنه سبق وأن وافق وزير الصحة السابق بصرف تلك المزايا من خلال المناقلة من حساب الموارد الذاتية للصناديق الخاصة للجهات التى بها وفرة إلى الجهات التي يوجد بها عجز.
طقس-معتدل

غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول بالبحر الأحمر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
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جبانة متعددة الطبقات.. كشف أثري جديد بالإسماعيلية

كشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني الروماني وعصر ما قبل الأسرات. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، الدكتور أيمن عشماوي، في تصريح، اليوم الخميس، إن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصر اليوناني الروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.
زاهي حواس

زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
مجلس-النواب (3)

النواب: السجن وغرامة لاتقل عن مليون جنيه لـ«بيع الآثار بالخارج»

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه. كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: «من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد».
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على صلاحية الآثار بتحديد رسم زيارة المتحف المصري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصّت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية».
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