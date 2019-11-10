الآثار تنفي اكتشاف مومياء لأبو الهول: عثرنا فقط على حيوان غريب

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

أبو الهول

نفت وزارة الآثار ما تداولته بعض الصحف عن تصريحات وزير الآثار، نقلا عن صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، الخاصة بالعثور على مومياء لأبو الهول، وكشفت الوزارة، فى بيان أصدرته مساء اليوم، نص تصريحات وزير الآثار للجريدة البريطانية، إذ قال "سنعلن عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبؤة"، وأضاف وزير الآثار فى تصريحاته "أنه سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".

وكان عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، قد كشف أسرار تمثال أبو الهول لوفد أمريكي رفيع المستوى، يضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة زار مصر الشهر الماضي. وقال حواس خلال شرحه للوفد، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة