رياضة

بعد انتهاء الجولة.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
جيمي فاردي
جيمي فاردي
انتهت الجولة 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت الجولة تغييرات فى خريطة، هدافي البريمرليج، حيث تصدر جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي جدول هدافي البريمرليج، بعد تسجيله هدف مع فريقه، فى الجولة الحالية، التي فاز فيها الذئاب على آرسنال بنتيجة هدفين نظيفين وضعت الفريق فى المركز الثاني برصيد 26 نقطة . كما ضمت القائمة كلًا من تامي إبراهام مهاجم تشيلسي، وسيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وزميله رحيم سترلينج وأوباميانج مهاجم آرسنال وساديو ماني لاعب ليفربول.
وجاء ترتيب هدافي البريميرليج على النحو التالي.. 1-جيمي فاردي (ليستر سيتي ) برصيد 11 هدف 2-تامي إبراهام (تشيلسي) 10 أهداف  3-بيري-إيمرك أوبامينج (ارسنال ) 8 أهداف  4-ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف  5- سترلينج مانشستر سيتي (7 أهداف . وجاء بوكي لاعب نورويتش سيتي وماركوس راشفورد لاعب مانشستر
اقرأ المزيد
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
تريزيجيه‎

تريزيجيه يواصل التألق مع أستون فيلا

استطاع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، الوصول إلى الهدف الثاني له فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وذلك بعد تسجيله، اليوم الأحد، فى مباراة الفلاينز أمام وولفر هامبتون. وعلى الرغم من الخسارة فى الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة هدفين لهدف، فإن تريزيجيه استطاع فك النحس وتسجيل أول أهدافه فى البريميرليج وهدف الفلاينز الوحيد فى المباراة. وواصل تريزيجيه تألقه وأحرز هدفه الثاني فى الجولة الـ12، خلال مباراة فريقه أمام وولفر هامبتون.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد- صلاح‎

المنتخب يتواصل مع صلاح للاطمئنان على إصابته

تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي؛ للاطمئنان على إصابته في لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي. وينتظر جهاز المنتخب رد صلاح للاطمئنان عليه، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب لن يغيب عن معسكر المنتخب المقبل. وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد- صلاح‎

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة إصابة صلاح ومدة غيابه

كشف دافيد مادوك صحفي بجريدة ميرور الإنجليزية، عن حالة الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وكان محمد صلاح قد خرج من ملعب أنفيلد واضعا الثلج على كاحله. وقال دافيد مادوك الذي تواجد في ملعب أنفيلد لتغطية لقاء ليفربول وتوتنهام: "على ما يبدو فإن جماهير ليفربول ستتلقى أخبارًا سيئة، صلاح شُوهد يغادر الملعب وهو يضع ثلجا على كاحله، مشاركته أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي أصبح في محل شك الآن". وأوضح الصحفي الإنجليزي: "إصابة صلاح السابقة في نفس الكاحل جعلته يغيب لمدة 3 أسابيع".
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
ليفربول - ماني

مانى: محظوظ باللعب مع صلاح وفيرمينو

علق الدولى السنغالى ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على فكرة رحيله عن صفوف الريدز مشيرًا إلى أنه مستمر مع الفريق؛ لأنه يشعر بأنه مع عائلته وليس مجرد فريق. وقال مانى فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا سعيد جدًّا، بكونى جزءًا من ذلك الفريق العظيم، وأستمتع بالتواجد فى النادى، وأطمح فى البقاء هنا للأبد". وأضح مانى: "لقد ذهبت للعديد من الأندية حول العالم، لكن ليفربول فريد من نوعه، هو يمثل لى عائلة وليس -فقط- فريقا، من الطبيعي أن نكون معًا لمدة 4 سنوات، ونعرف بعضنا البعض، نحن أيضًا معًا على أرض الملعب، وهذا مهم للروح المعنوية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]