بعد انتهاء الجولة.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

جيمي فاردي

انتهت الجولة 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت الجولة تغييرات فى خريطة، هدافي البريمرليج، حيث تصدر جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي جدول هدافي البريمرليج، بعد تسجيله هدف مع فريقه، فى الجولة الحالية، التي فاز فيها الذئاب على آرسنال بنتيجة هدفين نظيفين وضعت الفريق فى المركز الثاني برصيد 26 نقطة . كما ضمت القائمة كلًا من تامي إبراهام مهاجم تشيلسي، وسيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وزميله رحيم سترلينج وأوباميانج مهاجم آرسنال وساديو ماني لاعب ليفربول.

وجاء ترتيب هدافي البريميرليج على النحو التالي.. 1-جيمي فاردي (ليستر سيتي ) برصيد 11 هدف 2-تامي إبراهام (تشيلسي) 10 أهداف 3-بيري-إيمرك أوبامينج (ارسنال ) 8 أهداف 4-ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف 5- سترلينج مانشستر سيتي (7 أهداف . وجاء بوكي لاعب نورويتش سيتي وماركوس راشفورد لاعب مانشستر