الصحف الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول على السيتي

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

ليفربول

علقت الصحف الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، على فوز ليفربول اليوم على مانشستر سيتي، حيث أشارت العديد من الصحف إلى اتساع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لتسع نقاط . وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويبقي في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الوصيف.

وجاء تعليق صحيفة الـ"صن" على مباراة الستيزينز والريدز:" ماني وصلاح وفابينو يصعقون رجال بيب، وجدل بسبب تقنية الفار"، واشارت الصحيفة فى تقريرها أن ليفربول خطط لهذه اللحظة منذ أكثر من 6 شهور، كما أضافت أن الـ30 عامًا الذي ابتعد فيها الدورى الإنجليزي عن الأنفيلد أوشكوا على الإنتهاء . كما جاء عنوان صحيفة