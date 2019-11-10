رياضة

الصحف الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول على السيتي

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
ليفربول
ليفربول
علقت الصحف الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، على فوز ليفربول اليوم على مانشستر سيتي، حيث أشارت العديد من الصحف إلى اتساع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لتسع نقاط . وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويبقي في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الوصيف.
وجاء تعليق صحيفة الـ"صن" على مباراة الستيزينز والريدز:" ماني وصلاح وفابينو يصعقون رجال بيب، وجدل بسبب تقنية الفار"، واشارت الصحيفة فى تقريرها أن ليفربول خطط لهذه اللحظة منذ أكثر من 6 شهور، كما أضافت أن الـ30 عامًا الذي ابتعد فيها الدورى الإنجليزي عن الأنفيلد أوشكوا على الإنتهاء . كما جاء عنوان صحيفة
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ديبالا

ديبالا يقود يوفنتوس للصدارة بالفوز على ميلان

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان، بهدف نظيف، جاء عن طريق باولو ديبالا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع السيدة العجوز رصيده إلى 32 نقطة، ويعود لصدارة الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز الثالث عشر.
مصطفى-يونس

«عيب».. مدربو الأهلي يردون على إهانات مصطفى يونس

أزمة كبيرة تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج مصطفى يونس نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وأثار الجدل بتصريحات مصورة بالفيديو، بشأن كيفية اختيار وقيد اللاعبين في قطاعات الناشئين في مصر سواء في فترة الاختبارات أو على مدار الموسم، وهاجم مدربي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، واتهمهم بأنهم يتقاضون أموالا من أولياء الأمور أجل تسجيل أبنائهم في الفريق، بالإضافة إلى أن بعض المدربين يضمون لاعبين بعينهم بسبب جمال والدة اللاعبين -على حد قوله-.
يورجن كلوب

كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
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يورجن كلوب

كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
مانشستر سيتي - ليفربول (3)

مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
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