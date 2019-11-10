جريمة

بث مباشر.. ثاني حالة انتحار في مصر عبر فيسبوك

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
انتحار - تعبيرية
انتحار - تعبيرية
واقعة غريبة دونتها سجلات الحوادث، لثاني مرة في تاريخها، كان بطلها شابا حاصل على شهادة تعليم متوسطة "دبلوم"، إذ قرر أن ينهي حياته من داخل غرفة نومه باستخدام حبل، ليس هذا نا جعل القصة غريبة، لكن لجوء الشاب لتوثيق لحظة انتحاره، عبر بث مباشر من صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ووصل بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول شاب حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة القسم، متوفى، صحبة شقيقه عامل، ومقيم بذات العنوان وبعض من أصدقاء المتوفى.
وأكد شقيق المتوفى، أنه تفاجأ بحضور أصدقاء شقيقه، لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم. وأضاف أنه عقب دخوله لغرفة شقيقه، وجده معلقا من رقبته، فرر على الفور نقله إلى مستشفى السلام العام، إلا أنه توفى، كاشفا أن شقيقه
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كمين-أمني

الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

5 مصابين في مشاجرة بالمطاوي بجامعة المنوفية

منذ نعومة أظافر الأطفال يعمد أولياء الأمور إلى حسن تنشئة فلذات أكبادهم والعمل على تنشئتهم بشكل صحيح والامتثال بالأخلاق الحميدة واحترام ثوابت لن تتغير أبد الدهر، أبرزها أن مكان تلقي العلم هو "محراب" له قدسيته كالمساجد والكنائس، إلا أن ذلك يتنافى جملة وتفصيلا مع ما شهدته أروقة جامعة المنوفية، على أثر نشوب مشاجرة استخدم طرفاها أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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حريق هائل يلتهم موقعا لتدوير قش الأرز بالدقهلية

ألسنة لهب تكاد تعانق السحاب، أدخنة كثيفة شكلت سحابة سوداء غطت سماء قرية "إخطاب" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على أثر نشوب حريق هائل في موقع تدوير قش الأرز، تفحم بالكامل، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ العمال من الموت حرقا، وأخمدوا الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وانحصرت في خسائر مادية قُدرت بشكل مبدئي بنحو 6 ملايين جنيه، في الوقت الذي يجري فيه رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية عملية التبريد؛ لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
هاله-صدقي

بعد مناشدتها الشرطة.. ضبط لصوص فيلا والدة هالة صدقي

8 حوادث سرقة متتالية تعرضت لها فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بحي الأشجار في مدينة السادس من أكتوبر، لعل آخرها منذ أيام رغم وفاتها في أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار غضب الفنانة الكبيرة بسبب تكرار تلك الوقائع دون فك طلاسمها والقبض على الجناة، وعرضت 3 مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترصد آثار بعثرة محتويات الفيلا، مناشدة رجال الشرطة سرعة تحديد وضبط اللصوص، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في أقل من 48 ساعة، في حل اللغز.
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كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في الجيزة وتضبط 37 متهما

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
الاهرامات

أمن الجيزة يتصدى لحالات مضايقة زوار الأهرامات

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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