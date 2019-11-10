بث مباشر.. ثاني حالة انتحار في مصر عبر فيسبوك

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

انتحار - تعبيرية

واقعة غريبة دونتها سجلات الحوادث، لثاني مرة في تاريخها، كان بطلها شابا حاصل على شهادة تعليم متوسطة "دبلوم"، إذ قرر أن ينهي حياته من داخل غرفة نومه باستخدام حبل، ليس هذا نا جعل القصة غريبة، لكن لجوء الشاب لتوثيق لحظة انتحاره، عبر بث مباشر من صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ووصل بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول شاب حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة القسم، متوفى، صحبة شقيقه عامل، ومقيم بذات العنوان وبعض من أصدقاء المتوفى.

وأكد شقيق المتوفى، أنه تفاجأ بحضور أصدقاء شقيقه، لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم. وأضاف أنه عقب دخوله لغرفة شقيقه، وجده معلقا من رقبته، فرر على الفور نقله إلى مستشفى السلام العام، إلا أنه توفى، كاشفا أن شقيقه