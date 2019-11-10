قبل مواجهة مصر.. أزمات كينيا تتواصل

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

منتخب كينيا

ذكر موقع "نيروبي نيوز" الكيني، أن بعثة منتخب كينيا ستواجه أزمة كبيرة أثناء ذهابها إلى مصر، حيث وفرت السلطات تذاكر طيران غير مباشر، مما يحتم عليهم الهبوط في دبي أولًا، قبل الوصول إلى مصر، وهو أغضب فرانسيس كيمانزي المدير الفني للمنتخب الذي صرح قائلًا: "عدم توفير طيران مباشر سيطول رحلتنا من 5 ساعات إلى 20 ساعة، سنتأخر 15 ساعة كاملة تقريبا، هذا لا يساعد الفريق على الإطلاق، هذا عقاب لنا، عقاب شديد، سنخسر الوقت والأيام، وسنشعر بإرهاق بالغ، إنه تأخير غير ضروري".

واختتم المدرب البالغ من العمر 43 عامًا، قائلًا: "إعدادنا للمباراة عامل مهم في خوض المواجهة، خيار الطيران المباشر كان مطروحا وتوجب علينا استعماله، مواجهة مصر ليست سهلة، والآن سنضطر لمواجهتهم بمعاناة فارق التوقيت والإرهاق، هذا أسوأ بكثير". وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد هدد الاتحاد الكيني بالتجميد

واختتم المدرب البالغ من العمر 43 عامًا، قائلًا: "إعدادنا للمباراة عامل مهم في خوض المواجهة، خيار الطيران المباشر كان مطروحا وتوجب علينا استعماله، مواجهة مصر ليست سهلة، والآن سنضطر لمواجهتهم بمعاناة فارق التوقيت والإرهاق، هذا أسوأ بكثير".



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد هدد الاتحاد الكيني بالتجميد والإيقاف في خطاب رسمي منذ أيام بسبب وجود تجاوزات في انتخابات الاتحاد الماضية.



وشاركت كينيا في كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر، واكتفت بتحقيق فوز واحد على تنزانيا بنتيجة 3-2، في مقابل هزيمتين أمام الجزائر والسنغال، لتودع من الدور الأول.



ويحل المنتخب الكيني ضيفًا على منتخب مصر، يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون.