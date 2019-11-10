رياضة

قبل مواجهة مصر.. أزمات كينيا تتواصل

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
منتخب كينيا
منتخب كينيا
ذكر موقع "نيروبي نيوز" الكيني، أن بعثة منتخب كينيا ستواجه أزمة كبيرة أثناء ذهابها إلى مصر، حيث وفرت السلطات تذاكر طيران غير مباشر، مما يحتم عليهم الهبوط في دبي أولًا، قبل الوصول إلى مصر، وهو أغضب فرانسيس كيمانزي المدير الفني للمنتخب الذي صرح قائلًا: "عدم توفير طيران مباشر سيطول رحلتنا من 5 ساعات إلى 20 ساعة، سنتأخر 15 ساعة كاملة تقريبا، هذا لا يساعد الفريق على الإطلاق، هذا عقاب لنا، عقاب شديد، سنخسر الوقت والأيام، وسنشعر بإرهاق بالغ، إنه تأخير غير ضروري".
واختتم المدرب البالغ من العمر 43 عامًا، قائلًا: "إعدادنا للمباراة عامل مهم في خوض المواجهة، خيار الطيران المباشر كان مطروحا وتوجب علينا استعماله، مواجهة مصر ليست سهلة، والآن سنضطر لمواجهتهم بمعاناة فارق التوقيت والإرهاق، هذا أسوأ بكثير". وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد هدد الاتحاد الكيني بالتجميد
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ديبالا

ديبالا يقود يوفنتوس للصدارة بالفوز على ميلان

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان، بهدف نظيف، جاء عن طريق باولو ديبالا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع السيدة العجوز رصيده إلى 32 نقطة، ويعود لصدارة الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز الثالث عشر.
مصطفى-يونس

«عيب».. مدربو الأهلي يردون على إهانات مصطفى يونس

أزمة كبيرة تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج مصطفى يونس نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وأثار الجدل بتصريحات مصورة بالفيديو، بشأن كيفية اختيار وقيد اللاعبين في قطاعات الناشئين في مصر سواء في فترة الاختبارات أو على مدار الموسم، وهاجم مدربي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، واتهمهم بأنهم يتقاضون أموالا من أولياء الأمور أجل تسجيل أبنائهم في الفريق، بالإضافة إلى أن بعض المدربين يضمون لاعبين بعينهم بسبب جمال والدة اللاعبين -على حد قوله-.
يورجن كلوب

كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
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مران المنتخب (1)

انضمام خماسي الزمالك لمعسكر المنتخب

انضم خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد "زيزو" وعبدالله جمعة ومحمود علاء إلى معسكر منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًّا، قبل مباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، وتداولت بعض التقارير الصحفية أنباء حول إصابة عبدالله جمعة وزيزو قبل انضمامها لصفوف المعسكر.
حسام البدري - طارق مصطفى

أولى أزمات البدري.. شارة الكابتن تشعل الفتنة

أزمة جديدة تفجرت مؤخرًا على الساحة الرياضية، قبل أيام من انطلاق معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي كينيا، وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، كان بطلها حسام البدري المدير الفني للفراعنة، الذي أثار الجدل بتصريحاته، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، حيث أعلن أن الأقدمية لن تكون العامل الرئيس في اختيار قائد الفريق، وهو ما فسره البعض بأنه ترضية لمحمد صلاح، بعدما حرم من صوتي مصر في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، وهو ما رفضه أحمد فتحي لاعب الأهلي، ليتسبب ذلك في حالة جدل كبيرة داخل الشارع الكروي.
منتخب كينيا

قبل مواجهة مصر.. كينيا مهددة بالتجميد

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا إلى الاتحاد الكيني هدده بتجميد النشاط الكروي في ظل وجود تجاوزات قبل فترة قصيرة من إقامة الانتخابات الخاصة به، ووفقًا لما ذكره موقع نيروبي نيوز الكيني، فإن باري أوتينيو سكرتير عام اتحاد كينيا، تلقى خطابًا من فيرون موسينجو القائم بأعمال رئيس لجنة الاتحادات الرئيسة أعضاء الفيفا، أوضح فيه أن الاتحاد الكيني قد يتم تجميده في الفترة المقبلة، نظرًا لوجود تجاوزات في إجراءات الانتخابات الخاصة به، بعد اللجوء إلى المحاكم العادية.
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
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