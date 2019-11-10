كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".

وأوضح كلوب: "لاعبونا كانوا في كامل تركيزهم، كان الأمر جيدا للغاية، إنها الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها هزيمة فريق مثل السيتي، ربما تفعل فرق أخرى الأمر بطريقة مختلفة، لكن هذه الطريقة الوحيدة التي نستطيع نحن من خلالها هزيمتهم". و كما علق كلوب علي هدف الريدز الأول قائلًا: "المشكلة كانت في تقنية





وأوضح كلوب: "لاعبونا كانوا في كامل تركيزهم، كان الأمر جيدا للغاية، إنها الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها هزيمة فريق مثل السيتي، ربما تفعل فرق أخرى الأمر بطريقة مختلفة، لكن هذه الطريقة الوحيدة التي نستطيع نحن من خلالها هزيمتهم".



و كما علق كلوب علي هدف الريدز الأول قائلًا: "المشكلة كانت في تقنية الفيديو، رأيت المناقشات قبل الهدف الأول وكنت أنتظر فقط، الأمر لم يعد كما كان، لكن لا مشكلة، أستطيع الاحتفال الليلة".



واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "كل المباريات أمام سيتي كانت مشابهة لمباراة اليوم باستثناء مباراة الموسم الماضي، كانت تلك المباراة تتمتع بسيطرة أكبر، إنه ليس الموقف الأكثر جمالا أو الأكثر سيطرة، لكن المباراة كانت قوية، وأنا أحب ذلك".



