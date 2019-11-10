رياضة

كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

تحرير:محمد جمال ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
وأوضح كلوب: "لاعبونا كانوا في كامل تركيزهم، كان الأمر جيدا للغاية، إنها الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها هزيمة فريق مثل السيتي، ربما تفعل فرق أخرى الأمر بطريقة مختلفة، لكن هذه الطريقة الوحيدة التي نستطيع نحن من خلالها هزيمتهم". و كما علق كلوب علي هدف الريدز الأول قائلًا: "المشكلة كانت في تقنية
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مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
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كلوب يستبعد إمكانية التعاقد مع مبابي

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد الريدز مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كلوب لا يرى أن التعاقد مع مبابي، بإمكان أي فريق في الوقت الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب تقابل مع أفراد من عائلة مبابي قبل عامين، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، لكن كيليان قرر البقاء في فرنسا، وقال كلوب "شراء كيليان مبابي أمر صعب للغاية، لا أرى أي فريق في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من باريس سان جيرمان".
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كلوب يتغنى بجوارديولا قبل صدام البريميرليج

تغنى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بنظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، واصفًا إياه بالمدرب الأفضل في العالم، وذلك قبل صدام ليفربول والسيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السيتي صاحب المركز الثاني، وغطت تصريحات جوارديولا، التي تراجع عنها لاحقا، واتهم فيها ساديو ماني، نجم ليفربول، بأنه يتعمد أحيانا ادعاء السقوط في منطقة الجزاء، على أجواء ما قبل المباراة.
يورجن كلوب‎

كلوب: جوارديولا أفضل مدير فني فى العالم

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة الريدز المقبلة أمام مانشستر سيتي، حيث أشار كلوب إلى أن الستيزنز سيظهر بشكل دفاعى. وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن شكل اللقاء: "أتوقعها مباراة مغلقة". وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحاته مع الشبكة الإنجليزية: "ما حدث من بيب جوارديولا فى الموسم الماضي على ملعب أنفيلد يعني الكثير لي، لقد دافع أمام فريقي بدلا من اللعب بطريقته الهجومية المعتادة".
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