«بلبل» يقتل 20 شخصا ويشرد مليونين في الهند وبنجلاديش

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

إعصار بليل

لقي 20 شخصا حتفهم، ونزح أكثر من مليونين إلى مراكز إيواء، ليل السبت، بسبب الإعصار "بلبل"، الذي ضرب سواحل الهند وبنجلاديش، مصحوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة، ما أجبر السلطات على إغلاق المواني والمطارات في البلدين، بحسب ما أعلنه مسؤولون، اليوم الأحد.. ففي ولاية غرب البنغال الهندية مات 10 أشخاص، بينهم شخصان لقيا مصرعهما جراء سقوط أشجار على منزليهما، فيما توفي آخر إثر سقوط أغصان في كلكاتا، كما لقي شخصين مصرعهما في ولاية أوديشا المجاورة، بحسب ما أوردت وكالة "برس تراست"

وفي بنجلاديش قضى 8 أشخاص، بينهم 5 من جراء سقوط أشجار، فيما جرح 20 شخصا على الأقل، ولا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين بعدما غرقت سفينة صيد في نهر ميغنا قرب جزيرة بهولا في جنوب البلاد، وفق ما صرّح محافظ المنطقة مسعود علم صديقي لوكالة فرانس برس. ودمر الإعصار نحو 4 آلاف منزل غالبيتها بيوت مصنوعة من الطين