رياضة

«عيب».. مدربو الأهلي يردون على إهانات مصطفى يونس

أثار مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق أزمة كبيرة بشأن كيفية اختيار اللاعبين في قطاعات الناشئين بالقلعة الحمراء مؤكدا أنه يعتمد على جمال والدة هؤلاء اللاعبين
تحرير:أحمد سعيد ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
مصطفى يونس
مصطفى يونس
أزمة كبيرة تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج مصطفى يونس نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وأثار الجدل بتصريحات مصورة بالفيديو، بشأن كيفية اختيار وقيد اللاعبين في قطاعات الناشئين في مصر سواء في فترة الاختبارات أو على مدار الموسم، وهاجم مدربي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، واتهمهم بأنهم يتقاضون أموالا من أولياء الأمور أجل تسجيل أبنائهم في الفريق، بالإضافة إلى أن بعض المدربين يضمون لاعبين بعينهم بسبب جمال والدة اللاعبين -على حد قوله-.
الأمر أثار اندهاش عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، وتعرض قائد القلعة الحمراء الأسبق، لسيل من الهجوم والنقد، مؤكدين أنه ليس من الطبيعي أن يخرج فردا من أبناء النادي ويقول هذا الحديث. وقال المسؤولون في قطاع الناشئين بالأهلي، أن أولياء أمور اللاعبين الذين يتم رفضهم خلال فترة الاختبارات يروجون لفكرة أن
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ديبالا يقود يوفنتوس للصدارة بالفوز على ميلان

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان، بهدف نظيف، جاء عن طريق باولو ديبالا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع السيدة العجوز رصيده إلى 32 نقطة، ويعود لصدارة الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز الثالث عشر.
يورجن كلوب

كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
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قبل مواجهة مصر.. أزمات كينيا تتواصل

ذكر موقع "نيروبي نيوز" الكيني، أن بعثة منتخب كينيا ستواجه أزمة كبيرة أثناء ذهابها إلى مصر، حيث وفرت السلطات تذاكر طيران غير مباشر، مما يحتم عليهم الهبوط في دبي أولًا، قبل الوصول إلى مصر، وهو أغضب فرانسيس كيمانزي المدير الفني للمنتخب الذي صرح قائلًا: "عدم توفير طيران مباشر سيطول رحلتنا من 5 ساعات إلى 20 ساعة، سنتأخر 15 ساعة كاملة تقريبا، هذا لا يساعد الفريق على الإطلاق، هذا عقاب لنا، عقاب شديد، سنخسر الوقت والأيام، وسنشعر بإرهاق بالغ، إنه تأخير غير ضروري".
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هل يكرر محسن صالح أزمة طه إسماعيل في الأهلي؟

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، عن تعيين محسن صالح، رئيسًا للجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع استمرار عضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي الفريق الأحمر السابقين، خلفًا للمستقيل طه إسماعيل رئيس اللجنة السابق الذي لم يستمر في منصبه على خلفية رفض مسؤولي النادي الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT، بجانب منصبه كرئيس للجنة التخطيط، قبل أن يوجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر له على الفترة التي ترأس فيها اللجنة.
فتحي-مبروك‎

الأهلي يكشف حقيقة هروب لاعبه إلى إسبانيا

تحدث فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن مصطفى هشام، مهاجم الأهلي مواليد 2001، والذي سافر إلى إسبانيا قبل أيام وتعاقد مع نادي إف سي جوفي إسبانيول، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإسباني، للانضمام لصفوف الناشئين A والفريق الأول في الموسم الجاري. وقال مبروك في تصريحات خاصة إن اللاعب الشاب لا يرتبط مع النادي بعقد محترفين من الأساس، مشيرًا إلى أن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 كتب في تقريره في بداية الموسم الجاري أنه لا يحتاج لخدماته ولم يطلب توقيع عقود معه ليكون مرتبطا بالنادي.
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لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
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مفاجأة.. الأهلي لم يلغِ تذاكر طيران الجونة

فجر مصدر مسؤول بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف مسؤولي الأحمر من خوض مباراة الجونة المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة ضمن مافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي لم يلغِ أي حجوزات طيران خاصة بسفر الفريق للجونة، ولم تتم خطوة إلغاء الحجز من الأساس، والحجز تم منذ فترة كبيرة، وهذه هي سياسة الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء.
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