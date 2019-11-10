رياضة

ديبالا يقود يوفنتوس للصدارة بالفوز على ميلان

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م
ديبالا
ديبالا
حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان، بهدف نظيف، جاء عن طريق باولو ديبالا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع السيدة العجوز رصيده إلى 32 نقطة، ويعود لصدارة الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز الثالث عشر.
بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 25، بعدما استقبل لوكاس باكيتا كرة ساقطة، برأسية من داخل منطقة الجزاء، تألق تشيزني وتصدى لها ببراعة، وأبعدها إلى ركنية، مرت دون خطورة، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الدقيقة 55 أجري ماوريسيو
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«عيب».. مدربو الأهلي يردون على إهانات مصطفى يونس

أزمة كبيرة تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج مصطفى يونس نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وأثار الجدل بتصريحات مصورة بالفيديو، بشأن كيفية اختيار وقيد اللاعبين في قطاعات الناشئين في مصر سواء في فترة الاختبارات أو على مدار الموسم، وهاجم مدربي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، واتهمهم بأنهم يتقاضون أموالا من أولياء الأمور أجل تسجيل أبنائهم في الفريق، بالإضافة إلى أن بعض المدربين يضمون لاعبين بعينهم بسبب جمال والدة اللاعبين -على حد قوله-.
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كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
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ذكر موقع "نيروبي نيوز" الكيني، أن بعثة منتخب كينيا ستواجه أزمة كبيرة أثناء ذهابها إلى مصر، حيث وفرت السلطات تذاكر طيران غير مباشر، مما يحتم عليهم الهبوط في دبي أولًا، قبل الوصول إلى مصر، وهو أغضب فرانسيس كيمانزي المدير الفني للمنتخب الذي صرح قائلًا: "عدم توفير طيران مباشر سيطول رحلتنا من 5 ساعات إلى 20 ساعة، سنتأخر 15 ساعة كاملة تقريبا، هذا لا يساعد الفريق على الإطلاق، هذا عقاب لنا، عقاب شديد، سنخسر الوقت والأيام، وسنشعر بإرهاق بالغ، إنه تأخير غير ضروري".
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يوفنتوس وميلان (4)

يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الكالتشيو في قمة ميلان

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم»، قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 168 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها «السيدة العجوز» الانتصار في 65 لقاء وخسر 49 مواجهة، وانتهت 54 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وفي تلك المباريات سجل لاعبو اليوفي 236 هدفًا واهتزت شباكهم بـ215 هدفًا.
يوفنتوس

كوستا يقود يوفنتوس لثمن نهائي دوري الأبطال بفوز قاتل

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لوكوموتيف ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل آرون رامزي هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف دوجلاس كوستا، هدف الفوز لليوفي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد، وجاء لوكوموتيف في المركز الثالث بـ3 نقاط، وبايرن ليفركوزن رابعًا بدون نقاط.
يوفنتوس‎

ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.
رونالدو وساري

ساري يدرس استبعاد رونالدو من قائمة مباراة ليتشي

كشفت تقارير إيطالية عن تفكير ماوريسيو ساري المدير الفني لـفريق يوفنتوس الإيطالي إراحة الدولى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز، الأسبوع المقبل ضمن مباريات الدوري الإيطالي (الكالتشيو) . ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن الدون قد يحصل على راحة أمام ليتشي في الأسبوع التاسع أو أمام جنوى في الجولة العاشرة والمقرر إقامتها منتصف الأسبوع المقبل . وجاء فى التقرير أن إراحة رونالدو في أحد المباراتين من أجل ضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل مواجهات قوية قبل التوقف الدولي الشهر المقبل.
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