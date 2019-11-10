ديبالا يقود يوفنتوس للصدارة بالفوز على ميلان

تحرير:علي الزيني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

ديبالا

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان، بهدف نظيف، جاء عن طريق باولو ديبالا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليرفع السيدة العجوز رصيده إلى 32 نقطة، ويعود لصدارة الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن ساسولو صاحب المركز الثالث عشر.

بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 25، بعدما استقبل لوكاس باكيتا كرة ساقطة، برأسية من داخل منطقة الجزاء، تألق تشيزني وتصدى لها ببراعة، وأبعدها إلى ركنية، مرت دون خطورة، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الدقيقة 55 أجري ماوريسيو

بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 25، بعدما استقبل لوكاس باكيتا كرة ساقطة، برأسية من داخل منطقة الجزاء، تألق تشيزني وتصدى لها ببراعة، وأبعدها إلى ركنية، مرت دون خطورة، ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.



وفي الدقيقة 55 أجري ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس أول تبديلاته، بخروج كريستيانو رونالدو ليشارك الأرجنتيني باولو ديبالا بدلًا منه، ليغادر النجم البرتغالي إلى غرفة خلع الملابس، ولم يذهب إلى مقاعد البدلاء.



وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77، بعد تمريرة وصلت إلى باولو ديبالا على حدود منطقة الجزاء، توغل بها داخل المنطقة بمراوغة رائعة، وسدد كرة قوية على يمين دوناروما سكنت الشباك، سيطرة اليوفي استمرت لكن دون أهداف، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بنتيجة ( 1 - 0 ).