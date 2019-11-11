رياضة

تقارير مغربية: إقالة كارتيرون من تدريب الرجاء

تحرير:أحمد سعيد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
كارتيرون
كارتيرون
أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي اقترب من إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول، بسبب سوء النتائج، خاصة بعد خسارة الرجاء مساء السبت الماضى، أمام فريق يوسفية برشيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المغربي. وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة كارتيرون، وطالب بعض أعضاء إدارة النادي برحيل كارتيرون قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وقبل بدء رحلة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كما تداولت الأنباء أنه تم عقد اجتماع بالفعل بين أعضاء مجلس الإدارة لبحث أمر كارتيرون، من تجديد الثقة فيه أو إقالته من تدريب الفريق. وأكدت تقارير صحفية مغربية أن الأمور حسمت بشكل كبير باتخاذ قرار الانفصال عن المدرب، والنادي اتفق بالفعل مع البديل، الذي سيكون ابن الرجاء جمال السلامي، الذي انفصل بدوره
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بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
جريزمان‎

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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نيكو-كوفاتش-المدير-الفني-لبايرن-ميونيخ

رسميًّا.. إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، اليوم الأحد، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًّا، عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش بأنه لم يعد مدربًا للفريق، وقال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي للنادي: "بايرن بدا كأنه عديم الخبرة في الأسابيع الماضية والنتائج أظهرت لنا ضرورة اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني". وأضاف: "لذلك نعلن لكم بعد الاجتماع مع أولي هونيس رئيس النادي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق أن نيكو كوفاتش لم يعد مدربا لبايرن".
الوداد - الرجاء

التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية

وسط أجواء جماهيرية أكثر من رائعة، بحضور بلغ 45 ألف متفرج، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وضيفه الوداد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «محمد الخامس»، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، الوداد سجل هدف التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، وأدرك لوميا نجوما هدف التعادل للرجاء، وستقام مواجهة العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل.
ملعب- مازيمبي‎ (2)

مازيمبي ينتظر موافقة الكاف لمواجهة الزمالك على ملعبه

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، جاهزية ملعبه من الناحية الأمنية لاستقبال المباريات ليتبقى موافقة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وبدأ نادي مازيمبي عمليات إصلاح ملعبه خلال الفترة الماضية على أمل تجهيزه لقادم المباريات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، ونشر مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن وفدًا من الجهات الأمنية في الكونغو قام بزيارة الملعب وتم منح إدارة النادي شهادة تُفيد بأن الملعب آمن لاستقبال الجماهير وذلك بعد فحص المداخل والمخارج وثبت أنه مُطابق لكل معايير الأمن وذلك وفقًا لما أعلن النادي.
احمد-فتحى

أحمد فتحي: فايلر لا يعرف المجاملة.. وكوبر الأفضل

أكد أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للفراعنة، من أفضل المدربين الذين تعامل معهم، مشيرًا إلى أن المدرب الحالي للمارد الأحمر، السويسري رينيه فايلر، لا يعرف المجاملة، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أن الموسم الماضي كان أشبه بموسمين بالنسبة له، إذ لعب وتألق مع المدرب الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون، لكنه تحول إلى بديل مع خليفته الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ولم يعرف السبب، رغم اجتهاده في التدريبات، على حد قوله.
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