تقارير مغربية: إقالة كارتيرون من تدريب الرجاء

تحرير:أحمد سعيد ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

كارتيرون

أكدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي اقترب من إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول، بسبب سوء النتائج، خاصة بعد خسارة الرجاء مساء السبت الماضى، أمام فريق يوسفية برشيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المغربي. وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة كارتيرون، وطالب بعض أعضاء إدارة النادي برحيل كارتيرون قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية، وقبل بدء رحلة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما تداولت الأنباء أنه تم عقد اجتماع بالفعل بين أعضاء مجلس الإدارة لبحث أمر كارتيرون، من تجديد الثقة فيه أو إقالته من تدريب الفريق. وأكدت تقارير صحفية مغربية أن الأمور حسمت بشكل كبير باتخاذ قرار الانفصال عن المدرب، والنادي اتفق بالفعل مع البديل، الذي سيكون ابن الرجاء جمال السلامي، الذي انفصل بدوره

كما تداولت الأنباء أنه تم عقد اجتماع بالفعل بين أعضاء مجلس الإدارة لبحث أمر كارتيرون، من تجديد الثقة فيه أو إقالته من تدريب الفريق.



وأكدت تقارير صحفية مغربية أن الأمور حسمت بشكل كبير باتخاذ قرار الانفصال عن المدرب، والنادي اتفق بالفعل مع البديل، الذي سيكون ابن الرجاء جمال السلامي، الذي انفصل بدوره عن اتحاد الكرة المغربي، بعدما قاد منتخبي المحليين والناشئين في الفترة الأخيرة.



وأضافت الصحف المغربية أن الإعلان عن تعيين جمال السلامي مدربا للرجاء سيخرج للنور قريبا، فور إنهاء ترتيبات الانفصال عن المدرب الفرنسي، الذي يصر على الحصول على مستحقاته التي تصل إلى 160 ألف دولار.



ويوجد الرجاء في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا ومعه أندية الترجي التونسي، وفيتا كلوب الكونغولي، وشبيبة القبائل الجزائري.