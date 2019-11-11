«داعش واقتحام قسم التبين» أبرز محاكمات الإثنين
«الجنايات» تنظر اتهام 12 شخصا بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها
تحرير:سماح عوض الله
١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
محاكمة متهمين- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي، وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار
وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، وتزويدها بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافه، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ في ما بينهم، لكن لم يتعدَّ عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام ويمس الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
اقتحام قسم التبين
تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
تنظر القضية هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
استمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة إلى مرافعة النيابة العامة، التى أكدت أن المتهمين نفذوا تكليفات مكتب الإرشاد، وهاجموا قسم التبين، وتعدوا على قواته، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وذلك بعد أن ارتكبوا جرائم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
ووصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم مفسدون فى الأرض، خانوا الوطن وأمانته وسعوا إلى خرابه، تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، تدّعي امتلاك الدين لحكم أتباعها الذين عاثوا فى الأرض فسادًا وقتلًا وتخريبًا وحرقًا، دون أن يراعوا حرمة الوطن وأمنه.
كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بقيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.