جريمة

«داعش واقتحام قسم التبين» أبرز محاكمات الإثنين

«الجنايات» تنظر اتهام 12 شخصا بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها
تحرير:سماح عوض الله ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
محاكمة متهمين- أرشيفية
محاكمة متهمين- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي، وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار
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شاهد شقيقه في أحضان زوجته فهشم رأسه ودفنه في المنزل

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، يرصد لقاءً جنسيا بين رجل وسيدة، تداوله العشرات من أهالي قرية "بهرمس" بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حتى شاهده نقّاش ثلاثيني ليتلقى صاعقة أفقدته القدرة على النطق لثوانٍ، فالمرأة هي زوجته، ترتمي في أحضان شقيقه الذي يكبره بنحو 11 سنة، جن جنونه، وأسرع إلى غرفة شقيقه الذي يقيم معه في نفس العقار أملا في أن يكون الأمر محض كذبة أو تركيبا بواسطة برامج الحاسب الآلي، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما انتهت بقتله مهشم الرأس.
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مصدر مسئول: لا صحة لإطلاق نار على كمين بالقليوبية

نفى مصدر مسئول صحة ما تناولته بعض المواقع حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية.
شنق

بث مباشر.. ثاني حالة انتحار في مصر عبر فيسبوك

واقعة غريبة دونتها سجلات الحوادث، لثاني مرة في تاريخها، كان بطلها شابا حاصل على شهادة تعليم متوسطة "دبلوم"، إذ قرر أن ينهي حياته من داخل غرفة نومه باستخدام حبل، ليس هذا نا جعل القصة غريبة، لكن لجوء الشاب لتوثيق لحظة انتحاره، عبر بث مباشر من صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ووصل بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول شاب حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة القسم، متوفى، صحبة شقيقه عامل، ومقيم بذات العنوان وبعض من أصدقاء المتوفى.
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الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
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محمود البنا

«شهيد الشهامة وشهيدة العفة» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتضمن سماع محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، مرافعات دفاع المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، بعدما كانت المحكمة فى الجلسة السابقة أعلنت أن السن الحقيقية للمتهم الأول محمد أشرف راجح هى 17 سنة و11 شهرًا و6 أيام، إذ إنه من مواليد 11/11/2001، وبذلك تستمر محاكمته أمام محكمة الطفل، ولا يتحول للجنايات، وأكد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو طعنة في الفخذ اليسرى، أدت إلى انقطاع الشرايين الواصلة للقلب.
طلاق

زوجة في دعوى خلع: «غاوي رهانات خاسرة»

تملّكها الشك فى كونها على ذمة زوجها أم أن الطلاق وقع بينهما فعليا خلال إحدى مرات رهان زوجها وحلفه المتكرر بيمين الطلاق، تملّك قلبها الحسرة ونفسها الاكتئاب وصحتها المرض، وبات الأمر بالنسبة لها كالوسواس القهري الذى أفقدها الرغبة فى الطعام والشراب أو العيش فى ذلك البيت الذى اعتادته لمدة 7 سنوات، فقررت إنهاء ذلك بالخلع، بعد أن تعمدت إيقاع إحدى أيمان زوجها المتكررة، ولما طلبت منه توقيع الطلاق فعليا رفض، وتحجج بأنه لم يكن يعني تطليقها فعليا وقت قسمه بذلك، لكنها أخيرًا لم تعد تهتم بمبرراته وقررت طلب الطلاق خلعًا بحكم محكمة.
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