نيكي هايلي.. صندوق أسود جديد داعم لترامب

قالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في كتاب جديد، إن جون كيلي وريكس تيلرسون سعيا إلى تجنيدها للتحايل على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تتكشف الحقائق بشكل مستمر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وضح أنها تعاني من أزمات تتعلق بالتناغم والانسجام بين أعضائها على اختلاف توجهاتهم، ما خلق حالة من الخلاف المستمر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ فى السياسة الأمريكية.
وكانت السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، أحدث حلقات كشف خبايا الإدارة الأمريكية، إذ قالت في كتابها الجديد إنها قاومت نداءات كبار مساعدي ترامب لتقويض سياساته، كاشفةً عن المزيد من الانقسام والخيانة حول الرئيس الأمريكي.
وكتبت هايلي في مذكراتها الجديدة أن جون كيلي، رئيس أركان البيت الأبيض آنذاك، وريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، حاولا تجنيدها للانضمام إليهما في الالتفاف حول القرارات السياسية التي اتخذها الرئيس، وإظهارها على أنها خطيرة ومتهورة.
وقالت في كتابها: "بدلًا من قول ذلك لي، كان ينبغي لهما قول ذلك للرئيس،
وكتبت هايلي في مذكراتها الجديدة أن جون كيلي، رئيس أركان البيت الأبيض آنذاك، وريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، حاولا تجنيدها للانضمام إليهما في الالتفاف حول القرارات السياسية التي اتخذها الرئيس، وإظهارها على أنها خطيرة ومتهورة.
وقالت في كتابها: "بدلًا من قول ذلك لي، كان ينبغي لهما قول ذلك للرئيس، وليس مطالبتي بالانضمام إليهما في خطة المعسكر المضاد".
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وأوضحت هايلي لنورا أوديلونيل من شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "كان يجب أن يكون الأمر كذلك، أخبر الرئيس باختلافاتك وتوقف إذا كنت لا تحب ما يفعله، لكن تقويض الرئيس أمر خطير حقا، وهو يتعارض مع الدستور ويتعارض مع ما يريده الشعب الأمريكي".
وقدمت هايلي، حاكمة ساوث كارولينا السابقة التي استقالت من منصب مبعوث ترامب في الأمم المتحدة قبل عام تقريبًا، المقابلة كجزء من كتابها الجديد "مع كل الاحترام الواجب.. الدفاع عن أمريكا في السراء والضراء"، الذي من المقرر أن يصدر في الأسواق غدًا الثلاثاء.
ويأتي هذا الكتاب في الوقت الذي يشهد تحقيقات مع مساعدين حول مناقشات داخل دائرة ترامب، وخضوعهم للمساءلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى معاناة جديدة لدى الإدارة الأمريكية بسبب نشر كتاب من قبَل مسؤول كبير في الإدارة مجهول الهوية.
وعلى عكس الكتاب مجهول الهوية، والعديد من مسؤولي الإدارة الذين يدلون بشهاداتهم في الكابيتول هيل، والذين كشفوا عن عدم الارتياح الشديد لنزاهة الرئيس وقدراته، تدافع هايلي عن ترامب، وذلك على الرغم من خلافاتهما بشأن السياسة.
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وينظر العديد من الجمهوريين إلى هايلي كمرشحة مستقبلية للرئاسة، وتشير لهجة مذكراتها إلى أنها تريد التمسك بهذا الأمل، وذلك عن طريق التعامل مع الرئيس والقاعدة المحافظة التي يقودها، وهو ما أسفر بالفعل عن تغريدة رئاسية، أمس، تروج لكتابها من قبَل ترامب.
وفي المقابلة التي أجرتها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية وصحيفة واشنطن بوست، أقرت هايلي بموقفها الرافض لإقالة ترامب لاستخدامه سلطة مكتبه فى الضغط على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق مع ابن نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن، وغيره من الديمقراطيين، واستخدام المعونة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، والتي تصل إلى 391 مليون دولار، للضغط على كييف.
وردا على سؤال عن ما إذا كانت تعتقد أن الكونجرس سيقيل ترامب من منصبه، قالت هايلي: "لا، لماذا عليهم أن يقيلوه؟ هل ستقاضون رئيسًا على طلب الحصول على خدمة لم تحدث؟!".
وقال العديد من كبار المساعدين، بمن فيهم ميك مولفاني، رئيس أركان البيت الأبيض بالإنابة، إن ترامب ربط المساعدات مباشرةً بمطلبه من أوكرانيا، الذي تمثل في التحقيق مع الديمقراطيين، وذلك على الرغم من أن مولفاني حاول لاحقًا استعادة ثقة الرئيس.
ولم يتم الإفراج عن المساعدات الأمنية لأوكرانيا، التي وافق عليها الكونجرس بالفعل، إلا بعد أن ضغط أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الطرفين على ترامب للتراجع عن موقفه.