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نيكي هايلي.. صندوق أسود جديد داعم لترامب

قالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في كتاب جديد، إن جون كيلي وريكس تيلرسون سعيا إلى تجنيدها للتحايل على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تحرير:محمود نبيل ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
نيكي هايلي
نيكي هايلي
تتكشف الحقائق بشكل مستمر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وضح أنها تعاني من أزمات تتعلق بالتناغم والانسجام بين أعضائها على اختلاف توجهاتهم، ما خلق حالة من الخلاف المستمر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ فى السياسة الأمريكية. وكانت السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، أحدث حلقات كشف خبايا الإدارة الأمريكية، إذ قالت في كتابها الجديد إنها قاومت نداءات كبار مساعدي ترامب لتقويض سياساته، كاشفةً عن المزيد من الانقسام والخيانة حول الرئيس الأمريكي.
وكتبت هايلي في مذكراتها الجديدة أن جون كيلي، رئيس أركان البيت الأبيض آنذاك، وريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، حاولا تجنيدها للانضمام إليهما في الالتفاف حول القرارات السياسية التي اتخذها الرئيس، وإظهارها على أنها خطيرة ومتهورة. وقالت في كتابها: "بدلًا من قول ذلك لي، كان ينبغي لهما قول ذلك للرئيس،
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ترامب (1)

إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
مايك-بومبيو

بومبيو: القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا، مؤكدا أن "قواتنا ما تزال موجودة على الأرض السورية". وشدد بومبيو في تصريح له، أوردته "قناة العربية الإخبارية" من برلين بمناسبة ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين وعلى أن الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن واشنطن ستستمر بتوفير الدعم لتلك القوات ، لافتا إلى أن الحل في سوريا سياسي. وعن مقاتلي تنظيم "داعش" بالسجون، قال بومبيو: "ندعم فكرة محاكمة الإرهابيين الأجانب في سوريا لدولهم".
الجيش-التركى

هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

تجري الولايات المتحدة تحقيقا في ما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقياتها مع واشنطن بشأن استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها أمريكا لها فى أثناء الحرب، وللوقوف على ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي منحتها إياها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلائها في سوريا من عدمه. ويرى الخبراء في الولايات المتحدة أن وكلاء تركيا في سوريا هم مجموعات يُعتقد ارتكابها جرائم حرب كجزء من عمليات التوغل الذي تقوده تركيا ويستهدف حلفاء أمريكا الأكراد في الأجزاء الشمالية من سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
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ترامب

بعد تصويت النواب على عزل ترامب.. البيت الأبيض: لن يضر لكنه مؤلم

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن تصويت مجلس النواب على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يضر الرئيس، لكنه يؤلم الشعب الأمريكي، مشددة على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأن النواب الديمقراطيين يعلمون ذلك، جاء ذلك في سياق تعليق للبيت الأبيض على تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون يقر إجراءات عزل ترامب ويجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيق بشأن قضية اتصالاته بأوكرانيا.
دونالد ترامب

استقالة جديدة تعقد موقف ترامب أمام الديمقراطيين

لا تزال محاولات الجمهوريين للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة على كل الأصعدة، أهمها التحقيق القائم بشأن المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الأوكراني، من أجل تحقيق مكاسب داخلية تؤهله للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، العام المقبل. الاتهامات الرئيسية التي طالت ترامب تمثلت في الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للضغط عليه من أجل الشروع في تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا محتملا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
أبو بكر البغدادي

ترامب: أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير، إذ نشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: «أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية»، مضيفًا: «كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك». وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل، وفقًا لما ذكرته الـCNN.
ابو بكر-البغدادى

مصادر أمريكية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، ليلة السبت، جرى دفنها في البحر. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أميركية، على مجمع كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال ترامب إن البغدادي مات وهو يئن ويصرخ، مضيفا أن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل أول رجل مطلوب في العالم، مشيرا إلى السجل الدموي الكبير لزعيم داعش وما نفذه من جرائم في مختلف دول العالم.
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