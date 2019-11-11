التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.

وأشارت "السعيد" إلى أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم اللازم لكل ما يرتبط بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بالقطاعات الرئيسية، التي ترتبط في المقام الأول بتحسين مستوى معيشة الفرد، موضحة أن أبرز تلك القطاعات تتمثل في الخدمات الصحية والتعليم والإسكان، نظرا