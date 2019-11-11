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التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
وأشارت "السعيد" إلى أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم اللازم لكل ما يرتبط بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بالقطاعات الرئيسية، التي ترتبط في المقام الأول بتحسين مستوى معيشة الفرد، موضحة أن أبرز تلك القطاعات تتمثل في الخدمات الصحية والتعليم والإسكان، نظرا
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البنك-المركزى-المصرى

«المركزي» يعلن ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي

قال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 2.7% في أكتوبر 2019، مقابل 2.6% في سبتمبر من نفس العام، وأوضح «المركزي» أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.1% في أكتوبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 2.3% في سبتمبر، ومعدلاً موجباً بلغ 1.0% في ذات أكتوبر من العام السابق.
عمرو طلعت

وزير الاتصالات ينوب السيسي بمنتدى السلام في باريس

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ والتي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر تحت رعاية الرئيس الفرنسي بهدف تشجيع التعاون الدولي والأنشطة الجماعية من أجل عالم يعمه السلام، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.
وزير-الماليه

المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6.4% خلال 2020- 2021

أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، حيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
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وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

وزيرة التخطيط: 60% من سكان مصر «شباب» تحت سن الـ30

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تتمتع بكونها دولة شابة، لافتة إلى أن نسبة الشباب دون الثلاثين تبلغ نحو 60% مشيرة إلى حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب والقيادة وتوفير فرص العمل اللائق لهم بل وتعزيز أفكار الرواد منهم من خلال برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، كما يسهم في دعمهم لإيجاد وتوفير فرص عمل لأنفسهم. جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في "قمة صوت مصر" على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المنعقد في الفترة بين 3 و6 من نوفمبر الجاري.
السيسى

السيسي: 78 مليار دولار إجمالي تدفقات النقد الأجنبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدفقات النقد الأجنبي ارتفعت لتبلغ 78 مليار دولار في عام 2018- 2019 مقارنة بـ61 مليار دولار في عام 2007- 2008 بنسبة نمو 28%، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعد أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف السيسي أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية للمضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة.
الاقتصاد-المصري

ماذا حقق الاقتصاد المصري في أول 3 أشهر من 2019-2020؟

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الأرقام الإيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وغيرها من الإجراءات.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدا

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون بين الوزارة؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك غدًا ،الأحد، تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" والمقرر عقده على مدار أربعة أيام حتى 6 نوفمبر، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يأتى في إطار المحاولة لتوحيد كافة الجهود في الدول العربية لتحقيق خطة 2030.
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