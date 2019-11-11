رياضة

ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".
وواصل: "لقد بذل كل ما في وسعه، لكنني رأيت أنه ليس على ما يرام، وأعتقد أنه كان من الأفضل استبداله". وأضاف: "من الطبيعي أن يغضب اللاعب عند مغادرته الملعب، خاصة إذا كان يعمل بجد. في الشهر الماضي، عانى من مشكلة بسيطة في الركبة". وتابع: "لقد تلقى ضربة في التدريبات، تسببت في إصابته فى الرباط الجانبي، وعندما
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بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
جريزمان‎

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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يوفنتوس وميلان (4)

يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الكالتشيو في قمة ميلان

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم»، قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 168 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها «السيدة العجوز» الانتصار في 65 لقاء وخسر 49 مواجهة، وانتهت 54 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وفي تلك المباريات سجل لاعبو اليوفي 236 هدفًا واهتزت شباكهم بـ215 هدفًا.
رونالدو

باريزي سعيد باعتزال الكرة قبل ظهور رونالدو

أعرب فرانكو باريزي، أسطورة دفاع نادي ميلان، عن سعادته الكبيرة باعتزال الكرة قبل وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس العام الماضي، ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس، الأحد المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي. وقال باريزي في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "كريستيانو رونالدو؟ أنا محظوظ بالاعتزال قبل قدومه إلى الدوري الإيطالي"، وأضاف: "نعلم جيدًا الجودة التي يتمتع بها كريستيانو. إنه يوجد دائمًا في المكان الصحيح خلال المباريات".
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إبراهيموفيتش يقترب من العودة لصفوف ميلان

يبدو أن وجهة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة ستزيد من حيرة متابعي كرة القدم، في ظل انتشار العديد من التقارير التي ربطت بينه وبين الانتقال للكثير من الأندية، وأخيرا خرج دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، ليشير إلى أن النجم السويدي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، وقال جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، إنه يستطيع دائمًا جذب تركيزي نحوه"، وأضاف: "نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين دائمًا في الدوري الأمريكي مثلما حدث عند قدوم بيكهام قبل عدة سنوات".
رونالدو وساري

السعادة تغمر ساري بعد حسم ديربي تورينو

أعرب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه يوفنتوس، أمس السبت، على حساب تورينو، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي، وقال ساري في تصريحات لشبكة "DAZN": "كانت مباراة صعبة للغاية، وكان واضحًا أن تورينو سيكون مصمما للغاية من البداية؛ لذا كان الجزء الأول من خطتنا هو احتواء حماسة تورينو والسيطرة على المباراة لاحقا، ثم إغلاقها في النهاية. كانت مباراة صعبة تغلب عليها الكثافة والطابع البدني، لم تكن مناسبة لخصائصنا، لكننا تمكنّا في النهاية من الخروج منها بشكل ناجح".
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