ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

كريستيانو رونالدو

أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".

وواصل: "لقد بذل كل ما في وسعه، لكنني رأيت أنه ليس على ما يرام، وأعتقد أنه كان من الأفضل استبداله". وأضاف: "من الطبيعي أن يغضب اللاعب عند مغادرته الملعب، خاصة إذا كان يعمل بجد. في الشهر الماضي، عانى من مشكلة بسيطة في الركبة". وتابع: "لقد تلقى ضربة في التدريبات، تسببت في إصابته فى الرباط الجانبي، وعندما