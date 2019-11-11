المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6.4% خلال 2020- 2021
تحرير:رنا عبد الصادق
١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، حيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأعلن وزير المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، والذي يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المستهدفة، ما يسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
وقال معيط إنه تم تطوير برنامج
وأعلن وزير المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، والذي يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المستهدفة، ما يسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
وقال معيط إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتسق مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.