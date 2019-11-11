المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6.4% خلال 2020- 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، حيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأعلن وزير المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، والذي يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المستهدفة، ما يسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية. وقال معيط إنه تم تطوير برنامج