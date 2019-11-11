مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

تحرير:كريم مليم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

الكاميرون

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.

وافتتحت مصر، صاحبة الضيافة، مشوارها للبطولة بفوز صعب (1-0) على مالي، الجمعة الماضية، بينما تعادلت غانا (1-1) مع الكاميرون في نفس المجموعة. وأكد ريجوبرت سونج، المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأولمبي، أنه يسعى لتحقيق الفوز على حساب مالي، وأشار إلى أنه تابع مالي ويعلم نقاط القوة والضعف لديها. وقال سونج:

وافتتحت مصر، صاحبة الضيافة، مشوارها للبطولة بفوز صعب (1-0) على مالي، الجمعة الماضية، بينما تعادلت غانا (1-1) مع الكاميرون في نفس المجموعة.



وأكد ريجوبرت سونج، المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأولمبي، أنه يسعى لتحقيق الفوز على حساب مالي، وأشار إلى أنه تابع مالي ويعلم نقاط القوة والضعف لديها.



وقال سونج: "حزين لخسارة نقطتين أمام غانا، كان يجب أن يكون لدينا إصرار فى أثناء المباراة للحصول على الـ3 نقاط، ولكن المباراة المقبلة مهمة جدا للاستمرار في البطولة".



من جانبه وعد فانيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي، بتصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء مصر خلال مواجهة الكاميرون، وأكد فانيري أن منتخب مالي يملك الحظوظ للتأهل، وهو الأهم بالنسبة للفريق، مشددًا على أهمية استغلال الاستحواذ وتفادي ما حدث أمام مصر في لقاء الكاميرون.

