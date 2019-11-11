رياضة

مالي تسعى لتصحيح المسار أمام الكاميرون في كأس الأمم

تحرير:كريم مليم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
الكاميرون
الكاميرون
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب مالي أمام الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت قرعة كأس الأمم منتخب مالي في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
وافتتحت مصر، صاحبة الضيافة، مشوارها للبطولة بفوز صعب (1-0) على مالي، الجمعة الماضية، بينما تعادلت غانا (1-1) مع الكاميرون في نفس المجموعة. وأكد ريجوبرت سونج، المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأولمبي، أنه يسعى لتحقيق الفوز على حساب مالي، وأشار إلى أنه تابع مالي ويعلم نقاط القوة والضعف لديها. وقال سونج:
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بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
جريزمان‎

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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منتخب مصر الأولمبي

مصر تبحث عن حسم بطاقة نصف النهائي عبر بوابة غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
زامبيا - جنوب إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.
ناصر ماهر (1)

المنتخب الأولمبي يعلن تفاصيل إصابة ناصر ماهر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، تفاصيل إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفراعنة، والمعار من صفوف النادي الأهلي إلى فريق سموحة. وتعرض منتخب مصر الأولمبي لضربة مبكرة في لقاء مالي، على استاد القاهرة، مساء أمس الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث غادر ناصر ماهر، ملعب المباراة بعد مرور 11 دقيقة بسبب الإصابة، واضطر شوقي غريب لإجراء تغيير مبكر بنزول عمار حمدي بعد مرور 14 دقيقة على حساب ماهر، ليدخل الأخير في نوبة بكاء أثناء استبداله.
ديفيد نوتوان - مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي - تيرشوس ماليبي - قائد منتخب جنوب إفريقيا

«جنوب إفريقيا»: ننتظر لقاء زامبيا على أحر من الجمر

قال ديفيد نوتوان، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن منتخب بلاده جاهز لخوض فعاليات أمم إفريقيا تحت 23 عاما من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة زامبيا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد السلام، حيث ينافس في المجموعة الثانية بجانب كوت ديفوار ونيجيريا. وأكد نوتوان: "استعداداتنا كانت قوية لمواجهة غدٍ وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التطور في باقي البطولة، ومباراتنا أمام زامبيا صعبة للغاية لأنها مباراة ديربي وسنسعى جاهدين لتحقيق نقاط المباراة الثلاث، وننتظر مواجهة غدٍ على أحر من الجمر".
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