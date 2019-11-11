رونالدو وميسي يغيبان مبكرا عن صراع الحذاء الذهبي

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

ميسي ورونالدو

يبدو أن صراع الفوز بالحذاء الذهبي سيشهد غياب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين سيطرا على الجائزة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019- 2020، الذي يُمنح لهداف الدوريات الأوروبية، وسلط الموقع الرسمي للدوري الألماني الضوء على أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم، وإمكانية نجاحه في خطف الحذاء الذهبي، ليصبح أول لاعب في البوندسليجا يظفر به منذ جيرد مولر، أسطورة بايرن، عام 1972.

ويأتي ليفاندوفسكي في صدارة سباق الحذاء الذهبي برصيد 32 نقطة، بعدما سجل 16 هدفًا في البوندسليجا، متقدمًا على إيريك سورجا، لاعب فلورا تالين الإستوني، الذي يملك 26 نقطة بعدما سجل 29 هدفًا. ويحتل تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، المركز الثالث برصيد 26 نقطة، إذ سجل 13 هدفًا حتى الآن في الكالتشيو. ولا

ويأتي ليفاندوفسكي في صدارة سباق الحذاء الذهبي برصيد 32 نقطة، بعدما سجل 16 هدفًا في البوندسليجا، متقدمًا على إيريك سورجا، لاعب فلورا تالين الإستوني، الذي يملك 26 نقطة بعدما سجل 29 هدفًا.



ويحتل تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، المركز الثالث برصيد 26 نقطة، إذ سجل 13 هدفًا حتى الآن في الكالتشيو.



ولا يوجد في قائمة الـ5 الأوائل سوى اثنين فقط من لاعبي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، وهما ليفاندوفسكي وإيموبيلي، بينما حل تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني، في المركز السادس برصيد 22 نقطة، إذ أحرز 11 هدفًا.



ولا يوجد ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أو كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في قائمة الـ10 الأوائل، إذ اكتفى الأرجنتيني بتسجيل 8 أهداف في الليجا، بينما أحرز رونالدو 5 أهداف في الكالتشيو.