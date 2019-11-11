رياضة

رونالدو وميسي يغيبان مبكرا عن صراع الحذاء الذهبي

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
يبدو أن صراع الفوز بالحذاء الذهبي سيشهد غياب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين سيطرا على الجائزة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019- 2020، الذي يُمنح لهداف الدوريات الأوروبية، وسلط الموقع الرسمي للدوري الألماني الضوء على أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم، وإمكانية نجاحه في خطف الحذاء الذهبي، ليصبح أول لاعب في البوندسليجا يظفر به منذ جيرد مولر، أسطورة بايرن، عام 1972.
ويأتي ليفاندوفسكي في صدارة سباق الحذاء الذهبي برصيد 32 نقطة، بعدما سجل 16 هدفًا في البوندسليجا، متقدمًا على إيريك سورجا، لاعب فلورا تالين الإستوني، الذي يملك 26 نقطة بعدما سجل 29 هدفًا. ويحتل تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، المركز الثالث برصيد 26 نقطة، إذ سجل 13 هدفًا حتى الآن في الكالتشيو. ولا
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بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
جريزمان‎

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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كريستيانو-رونالدو

والدة رونالدو: المافيا حرمته من الكرة الذهبية

ترى ماريا دولوريس أفيرو، والدة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن المافيا تسببت في حرمان صاروخ ماديرًا من حصد المزيد من الكرات الذهبية. وحصد كريستيانو رونالدو، جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، 5 مرات من قبل بالتساوي مع منافسه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني. وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر، المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.
رنالدو‎

رونالدو يتحدث عن التنافس الصحي مع ميسي

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن سبب نجاحه وتواجده بين الأفضل في العالم، يرجع إلى الذكاء الذي يتمتع به، بجانب السعي ومواصلة العمل. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، بعد تواجده ضمن قائمة الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قائلا: "هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًّا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر، وفي فريق مثل يوفنتوس".
الكرة الذهبية

مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
ليونيل ميسي (11)

ميسي يتوج بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، وحصد ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفًا الموسم الماضي في الليجا، متفوقًا على منافسيه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (33 هدفا)، وفابيو كوالياريلا (26 هدفا)، وسلم ماتيو وتياجو، ابنا ميسي، الجائزة لوالدهما، في الحفل الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، بحضور أسرة ميسي وزملائه في الفريق، لويس سواريز وجوردي ألبا، وأيضًا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، وعدد من المسؤولين.
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