تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع أمام غانا

تحرير:كريم مليم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

مصر الأولمبي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.

وفي ما يلي تشكيل الفراعنة المتوقع أمام غانا: - حراسة المرمى: محمد صبحي. - خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - كريم العراقي. - خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - صلاح محسن. - خط الهجوم: مصطفى محمد. ويرغب شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في جني