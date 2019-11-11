أليسون يتغنى بالانتصار على مانشستر سيتي

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

أليسون

أعرب الحارس البرازيلي أليسون، حارس مرمى ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على مانشستر سيتي أمس بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وبهذا الانتصار عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، ليستر سيتي وتشيلسي، على الترتيب، كما وسع الفارق بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع حاليا، إلى 9 نقاط.

وقال أليسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد نفذنا تعليمات المدير الفني يورجن كلوب على أكمل وجه". وأضاف: "كنا نعلم أنها مباراة صعبة، مانشستر سيتي من أقوى الفرق في العالم، لكن نحن على الطريق الصحيح، الفوز يمنحنا الثقة كي نؤدي بشكل أفضل". ونوه أليسون: "نعرف هدفنا، فمن أجل حصد لقب البريميرليج، يجب

وقال أليسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد نفذنا تعليمات المدير الفني يورجن كلوب على أكمل وجه".



وأضاف: "كنا نعلم أنها مباراة صعبة، مانشستر سيتي من أقوى الفرق في العالم، لكن نحن على الطريق الصحيح، الفوز يمنحنا الثقة كي نؤدي بشكل أفضل".



ونوه أليسون: "نعرف هدفنا، فمن أجل حصد لقب البريميرليج، يجب عليك أن تتحلى بالتركيز الشديد".



يذكر أن تلك المواجهة شهدت تحقيق العديد من الأرقام المميزة، إذ فاز ليفربول في 11 من أول 12 مباراة له في الدوري هذا الموسم، وتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، ووحده مانشستر يونايتد حظي بفارق صدارة أكبر بعد مرور 12 جولة من البريميرليج، وذلك في موسم 1993- 1994 (9 نقاط).



وخسر مدرب السيتي جوارديولا 8 مرات أمام مدرب ليفربول يورجن كلوب في كل المسابقات، أي أكثر بثلاث مباريات من مجموع هزائمه أمام أي مدرب آخر.