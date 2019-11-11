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«البحوث الفلكية» يحذر من النظر للشمس في هذا التوقيت

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
أرشيفية
أرشيفية
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري، بحيث يبدو للراصد أن كوكب عطارد يعتبر نقطة سوداء تتحرك ببطء، وذلك من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم رؤية مرور كوكب عطارد في مداره في المسافة بين الشمس وا?رض، في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا، حيث تبدأ هذه الظاهرة في تمام الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت القاهرة وتستمر لمدة خمس ساعات ونصف تقريباً، بينما في القاهرة فلن تتاح رؤيته إلا لمدة ساعتين ونصف تقريباً فقط، بسبب غروب
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
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يستمر 5 ساعات.. عبور كوكب عطارد أمام الشمس الإثنين

أصدر معهد البحوث الفلكية بيانًا، برئاسة الدكتور جاد القاضي، قال فيه، إن العالم يشهد ظاهرة فلكية مثيرة الإثنين المقبل، إذ يعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهريًا، بحيث يبدو للراصد من الأرض كأنه نقطة سوداء تتحرك ببطء من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها، وسيرى هذا المرور في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا. وأضاف القاضي، أن الظاهرة ستبدأ في تمام الساعة 2:35 ظهرا بتوقيت القاهرة، وتستمر لـ5 ساعات ونصف تقريبا، بينما في القاهرة فلن تتاح رؤيته إلا لمدة ساعتين ونصف تقريبا بسبب غروب الشمس في القاهرة والذي سيكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.
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