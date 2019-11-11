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"القومي للبحوث الفلكية" يحذر من النظر للشمس في هذا التوقيت

تحرير:محمد فتحي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
أرشيفية
أرشيفية
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري، بحيث يبدو للراصد أن كوكب عطارد يعتبر نقطة سوداء تتحرك ببطء، وذلك من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم رؤية مرور كوكب عطارد في مداره في المسافة بين الشمس وا?رض، في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا، حيث تبدأ هذه الظاهرة في تمام الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت القاهرة وتستمر لمدة خمس ساعات ونصف تقريباً، بينما في القاهرة فلن تتاح رؤيته إلا لمدة ساعتين ونصف تقريباً فقط، بسبب غروب
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غدا ارتفاع في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
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الآثار تنفي اكتشاف مومياء لأبو الهول: عثرنا فقط على حيوان غريب

نفت وزارة الآثار ما تداولته بعض الصحف عن تصريحات وزير الآثار، نقلا عن صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، الخاصة بالعثور على مومياء لأبو الهول، وكشفت الوزارة، فى بيان أصدرته مساء اليوم، نص تصريحات وزير الآثار للجريدة البريطانية، إذ قال "سنعلن عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبؤة"، وأضاف وزير الآثار فى تصريحاته "أنه سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".
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استعدادات قصوى في مواني البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات: "السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء"، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بأهمية المتابعة الدقيقة للإجراءات التي يتم اتباعها للاستعداد لموسم الشتاء وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول، وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ، للإبلاغ عن حالة الطقس كل ساعة على الأقل، وإذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل المواني، وأعضاء المجتمع المينائي.
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«رد المعروف» مبادرة لرعاية صحة كبار السن بالإسكندرية

أطلق الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة تحت عنوان "رد المعروف" لرعاية كبار السن، قائلا إن هدف المبادرة الحفاظ على صحة مواطنينا من كبار السن وتحسين نوعية حياتهم، على أن يتم ذلك من خلال تطبيق خدمات صحية شاملة ومتكاملة وقائية وعلاجية وتأهيليلة والتركيز على تطبيق الرعاية الأولية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل عيادة صحة المسنين بوحدة طب الأسرة بسان ستيفانو، وعقد عدد من القوافل الطبية تتوجه إلى دور المسنين بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض.
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يستمر 5 ساعات.. عبور كوكب عطارد أمام الشمس الإثنين

أصدر معهد البحوث الفلكية بيانًا، برئاسة الدكتور جاد القاضي، قال فيه، إن العالم يشهد ظاهرة فلكية مثيرة الإثنين المقبل، إذ يعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهريًا، بحيث يبدو للراصد من الأرض كأنه نقطة سوداء تتحرك ببطء من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها، وسيرى هذا المرور في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا. وأضاف القاضي، أن الظاهرة ستبدأ في تمام الساعة 2:35 ظهرا بتوقيت القاهرة، وتستمر لـ5 ساعات ونصف تقريبا، بينما في القاهرة فلن تتاح رؤيته إلا لمدة ساعتين ونصف تقريبا بسبب غروب الشمس في القاهرة والذي سيكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.
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