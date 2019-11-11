ماذا قدم الفراعنة أمام النجوم السوداء؟

تحرير:كريم مليم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

منتخب غانا الأولمبي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.

وافتتح المنتخب الوطني مشواره للبطولة بفوز صعب (1-0) على مالي، الجمعة الماضية، بينما تعادلت غانا (1-1) مع الكاميرون في نفس المجموعة، وتحتاج مصر للفوز على غانا بأي نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وقطع مسافة طويلة نحو حلم التأهل للأولمبياد. ويسعى الفراعنة لمواصلة تفوقهم التاريخي على غانا، بعد أن التقى

وافتتح المنتخب الوطني مشواره للبطولة بفوز صعب (1-0) على مالي، الجمعة الماضية، بينما تعادلت غانا (1-1) مع الكاميرون في نفس المجموعة، وتحتاج مصر للفوز على غانا بأي نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وقطع مسافة طويلة نحو حلم التأهل للأولمبياد.



ويسعى الفراعنة لمواصلة تفوقهم التاريخي على غانا، بعد أن التقى المنتخبان الأولمبيان 4 مرات، حققت مصر الفوز في 3 وخسرت لقاءً وحيدا، علمًا أن آخر مواجهة أولمبية بين المنتخبين كانت في دورة الألعاب الإفريقية 1973.



بداية مواجهات مصر والنجوم السوداء كانت في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية بروما 1960، وفازت مصر بالقاهرة (2-1)، وفي أكرا حققت غانا الفوز (2-0).



ثم تجددت المواجهة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 1964 في ربع النهائي، وحقق الفراعنة الفوز (5-1)، وفي دورة الألعاب الإفريقية 1973، فازت مصر 2-1.