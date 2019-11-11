رياضة

ماذا قدم الفراعنة أمام النجوم السوداء؟

تحرير:كريم مليم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
منتخب غانا الأولمبي
منتخب غانا الأولمبي
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
وافتتح المنتخب الوطني مشواره للبطولة بفوز صعب (1-0) على مالي، الجمعة الماضية، بينما تعادلت غانا (1-1) مع الكاميرون في نفس المجموعة، وتحتاج مصر للفوز على غانا بأي نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وقطع مسافة طويلة نحو حلم التأهل للأولمبياد. ويسعى الفراعنة لمواصلة تفوقهم التاريخي على غانا، بعد أن التقى
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بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
جريزمان‎

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع أمام غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
منتخب مصر الأولمبي

مصر تبحث عن حسم بطاقة نصف النهائي عبر بوابة غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
ناصر ماهر (1)

المنتخب الأولمبي يعلن تفاصيل إصابة ناصر ماهر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، تفاصيل إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفراعنة، والمعار من صفوف النادي الأهلي إلى فريق سموحة. وتعرض منتخب مصر الأولمبي لضربة مبكرة في لقاء مالي، على استاد القاهرة، مساء أمس الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث غادر ناصر ماهر، ملعب المباراة بعد مرور 11 دقيقة بسبب الإصابة، واضطر شوقي غريب لإجراء تغيير مبكر بنزول عمار حمدي بعد مرور 14 دقيقة على حساب ماهر، ليدخل الأخير في نوبة بكاء أثناء استبداله.
ناصر ماهر (2)

تعليق صادم من رئيس سموحة على إصابة ناصر ماهر

علق محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على إصابات نجوم الأمواج الزرقاء، مع المنتخب الوطني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت. وتعرض منتخب مصر الأولمبي لضربة مبكرة في لقاء مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث غادر ناصر ماهر لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي، المعار من صفوف الأهلي إلى فريق سموحة، ملعب المباراة بعد مرور 11 دقيقة بسبب الإصابة، واضطر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، لإجراء تغيير مبكر بنزول عمار حمدي بعد مرور 14 دقيقة على حساب ماهر، ليدخل الأخير في نوبة بكاء أثناء استبداله.
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