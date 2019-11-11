رياضة

مورينيو: ليفربول لن يفرط في لقب البريميرليج

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن ثقته في قدرة ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الفوز الذي حققه الريدز أمس الأحد على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وتعزيز الفارق بينهما إلى 9 نقاط. وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "إذا كنت متأخرًا في سباق اللقب، فيجب أن تشعر بأنك تستطيع الوصول إليه، أما إذا كنت تتصدر الدوري بفارق كبير، فيجب أن تشعر بأنه لم ينتهِ بعد".
وأضاف: "لكنني لست هناك، أنا هنا، من موقفي هنا، أعتقد أن الأمر قد انتهى (لمصلحة ليفربول) ما لم يحدث شيء دراماتيكي، خاصة في ما يتعلق بإصابات معينة قد تتسبب في كسر الفريق". وتابع: "لكنني أعتقد أن ليفربول هو لغز كامل، أشعر بأن الطريقة التي يلعبون بها تتكيف مع إمكانيات اللاعبين". وأكمل: "مانشستر سيتي قادر
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بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
جريزمان‎

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
اجويرو

أجويرو: لم نبدأ الموسم بشكل جيد

علق الدولى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، على فرص الستيزنز في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) هذا الموسم، إذ قال، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سنقاتل حتى النهاية على لقب البريميرليج، إنها فلسفة شخصية وشعار الفريق الذى ألعب فيه". وأكمل الدولى الأرجنتيني خلال تصريحاته: "لقد دافعنا عن هذه الفلسفة بشكل واضح في الموسم الماضي، إذ إننا حافظنا على صدارة البريميرليج، رغم مرورنا بفترة عصيبة على مدار البطولة".
مبابي (6)

كلوب يستبعد إمكانية التعاقد مع مبابي

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية تعاقد الريدز مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كلوب لا يرى أن التعاقد مع مبابي، بإمكان أي فريق في الوقت الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب تقابل مع أفراد من عائلة مبابي قبل عامين، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، لكن كيليان قرر البقاء في فرنسا، وقال كلوب "شراء كيليان مبابي أمر صعب للغاية، لا أرى أي فريق في الوقت الحالي يمكنه شراء اللاعب من باريس سان جيرمان".
مانشستر-سيتي

نجم السيتي: تاريخنا الضعيف في أنفيلد لا يعني شيئا

ادعى البرازيلي فرناندنيو، لاعب مانشستر سيتي، أن السجل الضعيف لفريقه في ملعب أنفيلد لن يكن له أي أهمية، عندما يخرج السيتي لمواجهة ليفربول، غدًا الأحد، ضمن مواجهات البريميرليج. وعلى الرغم من الهيمنة المحلية الأخيرة لفريق سيتي، فإنهم لم يتمكنوا من كسر حظهم العاثر المستمر منذ فترة طويلة في ميرسيسايد، حيث فاز سيتي مرة واحدة فقط في ملعب أنفيلد منذ عام 1981، وكان ذلك منذ 16 عاما. ولم يحالف سيتي الحظ حتى بعد وصول بيب جوارديولا كمدير فني، حيث خاض الإسباني أربع رحلات إلى ليفربول، بينها خسارة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0 في عام 2018.
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