مورينيو: ليفربول لن يفرط في لقب البريميرليج

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

جوزيه مورينيو

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن ثقته في قدرة ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الفوز الذي حققه الريدز أمس الأحد على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وتعزيز الفارق بينهما إلى 9 نقاط. وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "إذا كنت متأخرًا في سباق اللقب، فيجب أن تشعر بأنك تستطيع الوصول إليه، أما إذا كنت تتصدر الدوري بفارق كبير، فيجب أن تشعر بأنه لم ينتهِ بعد".

وأضاف: "لكنني لست هناك، أنا هنا، من موقفي هنا، أعتقد أن الأمر قد انتهى (لمصلحة ليفربول) ما لم يحدث شيء دراماتيكي، خاصة في ما يتعلق بإصابات معينة قد تتسبب في كسر الفريق". وتابع: "لكنني أعتقد أن ليفربول هو لغز كامل، أشعر بأن الطريقة التي يلعبون بها تتكيف مع إمكانيات اللاعبين". وأكمل: "مانشستر سيتي قادر

وأضاف: "لكنني لست هناك، أنا هنا، من موقفي هنا، أعتقد أن الأمر قد انتهى (لمصلحة ليفربول) ما لم يحدث شيء دراماتيكي، خاصة في ما يتعلق بإصابات معينة قد تتسبب في كسر الفريق".



وتابع: "لكنني أعتقد أن ليفربول هو لغز كامل، أشعر بأن الطريقة التي يلعبون بها تتكيف مع إمكانيات اللاعبين".



وأكمل: "مانشستر سيتي قادر على الفوز في 7 أو 8 أو 9 مباريات متتالية، لكن لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يفقد ليفربول هذه الميزة أيضًا، وهو يتفوق بـ9 نقاط أمامهم!".



جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي وتشيلسي المركزين الثاني والثالث برصيد 26 نقطة.