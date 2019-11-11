جريمة

4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة برأس غارب

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
حادث مروري- أرشيفية
حادث مروري- أرشيفية
شهدت منطقة الكيلو 40، بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة- رأس غار بمحافظة البحر الأحمر، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، نقلوا إلى مستشفى الغردقة العام بواسطة سيارتي إسعاف لتلقى العلاج، وكشفت التحريات الأولية أن المصابين من أسرة واحدة وهم (أب وأم وطفلاهما)، وتبين من الفحص الأولى أن حالتهم مستقرة، وأنهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة فى الجسم، وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
بدورهم، أكد خبراء المرور أن السرعة الزائدة هى القاسم المشترك فى أغلبية الحوادث وأكثرها كارثية من حيث ارتفاع عدد الضحايا، ولذلك يُنصح بتجنب السرعة الزائدة على الطرق، والالتزام بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، باعتبار أن السرعة الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة فى السيارة في حالة الدوران، والتي تؤدي إلى
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الطفلة-سندس

الإعدام والحبس 3 سنوات لقاتلي الطفلة سندس بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بإعدام المتهم «ع. ر. س»، سائق توكتوك، لاتهامه بقتل الطفلة «سندس . أ . م»، بعد سرقتها، وإلقائها من الطابق السادس، بعد تصديق فضيلة مفتي الديار المصرية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والسجن 3 سنوات لشقيقته المدعوة «ع. ر. س»، ربة منزل. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019، جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة «ن. م. ال»، عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
جثة-فتاة

سر الغرفة (19).. المشهد الأخير لضحية مدينة الطالبات

بعد يوم طويل قضته "لمياء" داخل قاعات المحاضرات بكلية الطب البيطري القريبة من ميدان الجيزة، انطلقت الطالبة بالفرقة الثالثة إلى محل إقامتها حيث مدينة الطالبات الجامعية الخاصة بالمغتربات، وخلدت إلى النوم لأخذ قسط من الراحة حيث تنتظرها مهمة شاقة في المساء، إذ ستتولى عملية غسل ملابسها ونشرها على 3 حبال مربوطة بضلفتي نافذة غرفتها رقم (19) الواقعة في الطابق السادس، لكنها لم تدرِ أنها لن تنفذ مهمتها الأسبوعية على أكمل وجه، إذ لقيت مصرعها لدى اختلال توازنها وسقوطها من الشرفة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (6)

مصرع عامل وإصابة 14 أخرين في انقلاب سيارة

لقي عامل مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم الإثنين، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على طريق فرعي بين مركزي أبو قرقاص وملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي بملوي، وتحرر محضر بالواقعة. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي بالقرب من شركة السكر جنوب مركز أبو قرقاص، وعلى بعد 10 كيلومترات من مركز ملوي.
جثة

تنبيه على المدن الجامعية بعد مصرع طالبة طب بيطري

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان طالبة الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، "لمياء" 20 سنة، التي لقيت مصرعها عقب اختلال توازنها وسقطت من نافذة حجرتها بالطابق السادس بالمدينة الجامعية للبنات بالجيزة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطالبة لقيت مصرعها قدرًا، حيث سقطت من الشرفة خلال محاولتها نشر الملابس على حبال معلقة فى شباك الحجرة "الشيش"، وذلك وفقا لما رصدته المعاينة، علاوة على إفادة شهود عيان، وطالبت النيابة القائمين على المدن الجامعية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية طالبات المدينة الجامعية من تكرار مثل هذا الحادث.
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انقلاب-سيارة-شرطة

بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
حادث- مروري- في -الكويت (1)

بالأسماء.. مصرع 5 مصريين في حادث مروري بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، متابعتها مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بالكويت، والوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدى الشركة التي يعملون بها، إذ تلقت الوزارة تقريرا عاجلا، عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشارت فيه أن الحادث وقع اليوم أثناء توجه ميكروباص شركة «تشيد الجزيرة» رقم: 94375/7 إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملا.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 7 أخرين، مساء اليوم الإثنين، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية رشيد.. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب ميكروباص، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 أخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم: «سعد محمد بلال، إسلام صبري طنطاوي، أسماء جابر حميده، وأحمد سعيد القماح، ايهاب محمد السلماني، فارس إبراهيم الحلو، فايز سعد القناوي، على الفور تم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اسعاف (2)

إصابة 13 مجند أمن مركزي في انقلاب «لوري شرطة»

أصيب اليوم السبت، 13 مجندا بقوات الأمن المركزي، بإصابات متفرقة بالجسد، تنوعت ما بين ما بين كسور واشتباه في كسور بالأقدام والسواعد واشتباه كسر بالعمود الفقري لجندي واحد منهم، بعد انقلاب سيارة "لوري" تابعة للأمن المركزي أعلى كوبري تحيا مصر بمنطقة عز الدين دائرة أول بالإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الذي قرر انتداب لجنة من المرور لإصدار تقرير بأسباب الواقعة، وسؤال المصابين بعد تماثلهم للشفاء.
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