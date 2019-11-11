4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة برأس غارب

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

حادث مروري- أرشيفية

شهدت منطقة الكيلو 40، بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة- رأس غار بمحافظة البحر الأحمر، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، نقلوا إلى مستشفى الغردقة العام بواسطة سيارتي إسعاف لتلقى العلاج، وكشفت التحريات الأولية أن المصابين من أسرة واحدة وهم (أب وأم وطفلاهما)، وتبين من الفحص الأولى أن حالتهم مستقرة، وأنهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة فى الجسم، وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بدورهم، أكد خبراء المرور أن السرعة الزائدة هى القاسم المشترك فى أغلبية الحوادث وأكثرها كارثية من حيث ارتفاع عدد الضحايا، ولذلك يُنصح بتجنب السرعة الزائدة على الطرق، والالتزام بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، باعتبار أن السرعة الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة فى السيارة في حالة الدوران، والتي تؤدي إلى

بدورهم، أكد خبراء المرور أن السرعة الزائدة هى القاسم المشترك فى أغلبية الحوادث وأكثرها كارثية من حيث ارتفاع عدد الضحايا، ولذلك يُنصح بتجنب السرعة الزائدة على الطرق، والالتزام بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، باعتبار أن السرعة الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة فى السيارة في حالة الدوران، والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب، وتزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام.



وحذر خبراء المرور من الحافلات الضخمة وسيارات النقل الثقيل، فلا تكافح وتتسابق لتجاوزها أو تقترب منها سواء من الخلف أو الالتصاق بأحد جانبيها، وذلك باعتبار سيارات النقل الثقيل ليس لها مرونة في السير، ولها سرعات محددة ليست على سبيل مضايقة من خلفها وتعطيلهم.



