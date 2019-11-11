رياضة

ديبالا: يوفنتوس لم يقدم أفضل ما لديه أمام ميلان

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
باولو ديبالا
باولو ديبالا
أشار المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى أن فريقه يوفنتوس لم يقدم أفضل مستوى لديه في الفوز على ميلان أمس، على ملعب سان سيرو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وشارك ديبالا في الدقيقة 55 بديلا، وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعدما راوغ رومانيولي مدافع ميلان، ليقود البيانكونيري لمواصلة تصدّر الكالتشيو برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر. وقال ديبالا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عقب المباراة: "أعتقد أنه كان من المهم أن نفوز بغض النظر عن مَن يسجل".
وتابع: "لم يكن هذا أفضل أداء لنا، لكن كان علينا أن نفوز بأي طريقة لتحقيق هدفنا الأساسي وهو الإسكوديتو". وأضاف: "ميلان لم يبدأ الموسم بشكل جيد، لكنه يظل ميلان المعروف تاريخيا، إنه فريق رائع يمتلك لاعبين ذوي جودة بإمكانهم أن يسببوا لنا مشكلات، وحارسنا تشيزني أدى بشكل جيد الليلة". وعن هدفه، صرح باولو:
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يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الكالتشيو في قمة ميلان

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