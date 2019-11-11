ديبالا: يوفنتوس لم يقدم أفضل ما لديه أمام ميلان

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

باولو ديبالا

أشار المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى أن فريقه يوفنتوس لم يقدم أفضل مستوى لديه في الفوز على ميلان أمس، على ملعب سان سيرو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وشارك ديبالا في الدقيقة 55 بديلا، وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعدما راوغ رومانيولي مدافع ميلان، ليقود البيانكونيري لمواصلة تصدّر الكالتشيو برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر. وقال ديبالا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عقب المباراة: "أعتقد أنه كان من المهم أن نفوز بغض النظر عن مَن يسجل".

وتابع: "لم يكن هذا أفضل أداء لنا، لكن كان علينا أن نفوز بأي طريقة لتحقيق هدفنا الأساسي وهو الإسكوديتو". وأضاف: "ميلان لم يبدأ الموسم بشكل جيد، لكنه يظل ميلان المعروف تاريخيا، إنه فريق رائع يمتلك لاعبين ذوي جودة بإمكانهم أن يسببوا لنا مشكلات، وحارسنا تشيزني أدى بشكل جيد الليلة". وعن هدفه، صرح باولو:

وتابع: "لم يكن هذا أفضل أداء لنا، لكن كان علينا أن نفوز بأي طريقة لتحقيق هدفنا الأساسي وهو الإسكوديتو".



وأضاف: "ميلان لم يبدأ الموسم بشكل جيد، لكنه يظل ميلان المعروف تاريخيا، إنه فريق رائع يمتلك لاعبين ذوي جودة بإمكانهم أن يسببوا لنا مشكلات، وحارسنا تشيزني أدى بشكل جيد الليلة".



وعن هدفه، صرح باولو: "لم يكن أحد يتوقع أن أسجل الهدف بقدمي اليمنى، لكني فاجأت الجميع، هذا كان هو المكان الذي سقطت فيه الكرة واضطررت إلى تسديدها بالقدم اليمنى، ولحُسن الحظ سارت بشكل جيد".



وختم ديبالا: "قد يبدو الأمر حاليا كما لو أن أحدا من إنتر أو يوفنتوس سيحقق لقب الإسكوديتو، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".