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فنانون دعموا رامي بعد إصابته بـ«البهاق»: بنحبك زي ما أنت

غمر حب الجمهور الفنان رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض «البهاق»، وهو الأمر الذى أخفاه رامي لمدة سنة، كما دعمه عدد من الفنانين ليكمل مسيرته دون خوف
تحرير:محمد عبد المنعم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
رامي جمال
رامي جمال
دعم عدد من الفنانين المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
ونشرت المطربة إليسا عبر حسابها على "تويتر" ما كتبه رامي حول مرضه، وعلقت كاتبة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب، فيه ناس ابتليت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية شكل.. حكاية روح". ووجهت لطيفة
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تامر حسني يدعم رامي جمال: اوعى تخبي نفسك

دعم الفنان تامر حسني المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، ونشر عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة تجمعهما، وعلق عليها: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال، يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب ولك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك ده لا هو مؤذٍ ولا مُعدٍ وكل الناس جواها تعب، فيه منه اللي ظاهر وفيه منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب منا".
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أصالة عن حفلها بالأوبرا: انتظروني وكلي شوق للقاء

عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، المقام بدار الأوبرا، وروجت لحفلها المقام فى 12 نوفمبر، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد مُرّه". وتابعت: "هنا بعد غدٍ في مصر وتحديدًا في دار الأوبرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويا ونشبك أيادينا معا، وسنحلم بحياة نرجوها".
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عاصي الحلاني: العندليب قدوة لنا.. و«ذا فويس» أبرز محطات حياتي

بدا عليه التأثر فى كل أغنية حملت حسا وطنيا حتى باتت أغانيه أشبه بفلكلور وطنى يصحبه معه أينما يذهب برفقة فرقته، يحاول فى كل أغنية له أن يطلق العنان لمشاعره فتدمع عيناه لما تحمله أغانيه من مشاعر مختلطة تمتزج بما يحدث من بكاء فى وطنه. إنه الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، الذى تعرض مؤخرًا لحادث مؤلم، حين سقط من على حصانه، وتعرض لإصابات بالغة، ولكن سرعان ما تعافى وعاد لاستكمال نشاطاته الفنية، وحاليا يستعد للوجود فى الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.
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فنانون عن احتجاجات لبنان: نُطالب بحياة كريمة

علقت الفنانة إليسا على الأحداث التى شهدها لبنان من احتجاجات، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "اللهم أحفظ بلدي لبنان"، وهذا ليس أول تعليق لها على الأزمة، فقد كتبت فى تويتة أخرى: "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة.. صار الوقت تاالناس تستعيد شوي من كرامتها"، وتابعت:" هاي أول مرة بتمنى كون بلبنان.. قلبي معكن". وإليسا ليست الفنانة الوحيدة التى تفاعلت مع احتجاجات الشعب اللبناني.
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الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
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