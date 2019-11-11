فنانون دعموا رامي بعد إصابته بـ«البهاق»: بنحبك زي ما أنت
غمر حب الجمهور الفنان رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض «البهاق»، وهو الأمر الذى أخفاه رامي لمدة سنة، كما دعمه عدد من الفنانين ليكمل مسيرته دون خوف
تحرير:محمد عبد المنعم١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
رامي جمال
دعم عدد من الفنانين المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".
ونشرت المطربة إليسا عبر حسابها على "تويتر" ما كتبه رامي حول مرضه، وعلقت كاتبة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب، فيه ناس ابتليت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية شكل.. حكاية روح".
ووجهت لطيفة
ونشرت المطربة إليسا عبر حسابها على "تويتر" ما كتبه رامي حول مرضه، وعلقت كاتبة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب، فيه ناس ابتليت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية شكل.. حكاية روح".
ووجهت لطيفة رسالة دعم قائلة: "حبيب قلبى يا رامى يا مبدع يا محترم يا مختلف، اوعى تفكر كده، أول حاجة لازم تقول الحمد لله على كل حاجة، ده مرض حصل لناس كتير وتعالجت منه الحمد لله وبعدين إحنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك وأنا منهم بنبقى مستنيين جديدك دايما"، أما الفنان عمر السعيد، فقال له: "بحبك زى ما أنت".
وكتبت الفنانة إيمان العاصى: "حبيبي يا رامي أنت أقوى من أي حاجة وفنان موهوب ونجم وكل ده ولا حاجة قصاد نجاحك وحبك لفنك ربنا يقدرك على الناس عديمة الإحساس، ربنا يخليلك ناريمان بالدنيا".
أما الفنان حمدي الميرغني فكتب: "ربنا يشفيك يا رامي، ده مش حاجة أصلا، ده الصداع أصعب منه ياخويا الناس كلها بتحبك، وكل ما تشوفني احمد ربنا واعرف أنك في نعمة"، بينما قالت له الفنانة إيمى سالم: "كمل واعمل اللي بتحبه وإحنا معاك وفي ظهرك".
ودعم الفنان هشام جمال "رامي"، قائلا: "عندى إحساس من كلامك إن دي هتكون بداية مرحلة كلها نجاح ونضوج وتركيز إن شاء الله، ألف مليون سلامة عليك يا رامي ومستنيين الأغاني الجديدة"، ليرد عليه رامى قائلا: "شكرًا يا هشام على كلامك الجميل، قد إيه وجود المحترمين اللي زيك بيفرق فعلا بيكم بتهون".
وعلى "إنستجرام" كتب الفنان أحمد جمال: "سلامتك يا رامي يا حبيبي أولا ربنا ما بيختارش غير الخير وتأكد أن كل اللي بيحصل لنا في الدنيا من تدبير ربنا ورحمته بينا، ثانيا جمهورك اللي بيحبك هيفضل يحبك ومكمل معاك بأي شكل وفى أي وقت، ثالثا وده الأهم، مفيش (جمال) ضعيف كل عيلة جمال جامدين يلا يا بطل أنا مستني الألبوم"، ليرد عليه رامى قائلا: "كلامكم بيفرق والله إنت مش فاهم أنا قد إيه باخد طاقة إيجابية من المحترمين اللي زيك".
يذكر أن رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، وكتب عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرنى على الصبر. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت أنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، ورضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتى وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللى بقى يقول لى هتتعامل إزاى وأنت فنان واللى يخاف يسلم عليّ واللى يسألنى هو ده مُعدٍ».
وأضاف: «أنا بقالى سنة فعلا لو عندى حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولى شوف بيزنس تانى اعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت فى كلامهم بصراحة».
واختتم: «لقيت إن عندى حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دى رغم حبى ليها وعدم معرفتى بغيرها، يا إما مش هداريه تانى وتقبلونى بيه وترحموا كل اللى ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللى بيقبلوا الواحد زى ما هو».