فنانون دعموا رامي بعد إصابته بـ«البهاق»: بنحبك زي ما أنت

غمر حب الجمهور الفنان رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض «البهاق»، وهو الأمر الذى أخفاه رامي لمدة سنة، كما دعمه عدد من الفنانين ليكمل مسيرته دون خوف

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

رامي جمال

دعم عدد من الفنانين المطرب رامي جمال بعد أن أعلن عن إصابته بمرض "البهاق"، وأكد أنه كان قلقا بشأن الإعلان عن مرضه، فقد كتبت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقل الحمد لله والناس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".

ونشرت المطربة إليسا عبر حسابها على "تويتر" ما كتبه رامي حول مرضه، وعلقت كاتبة: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب، فيه ناس ابتليت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية شكل.. حكاية روح". ووجهت لطيفة