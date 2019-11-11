رياضة

سيلفا يخشى التعليق على تحكيم مباراة ليفربول

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا
أعرب البرتغالي بيرناردو سيلفا عن غضبه من مستوى التحكيم، في مباراة أمس التي خسرها فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول بنتيجة 3-1، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وقدم ليفربول عرضا جيدا وتفوق خططيا على ضيفه، لكن مانشستر سيتي استحق الحصول على ركلة جزاء واحدة على أقل تقدير، بعدما لمست الكرة ذراع مدافع ليفربول ترينت ألكسندر- أرنولد في مناسبتين، دون أن يحتسب الحكم شيئا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وبهذه النتيجة يتخلف مانشستر سيتي وراء المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.
وقال سيلفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "لم أرَ الواقعة، يجب عليكم أن تحللوا الموقف لي، إذا تحدثت فإنني سأقع في مشكلة، لا أريد الحديث، لم أشاهد ما حدث". وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا أمام واحد من أفضل الفرق في العالم، ليس سهلا أبدا اللعب على ملعب مثل أنفيلد، بدأنا بشكل أفضل منهم عندما
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بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
جريزمان‎

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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محمد صلاح

أرقام من فوز ليفربول على السيتي في البريميرليج

قهر ليفربول غريمه حامل اللقب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وشهدت تلك المواجهة العديد من الأرقام المميزة، إذ فاز ليفربول في 11 من أول 12 مباراة له في الدوري هذا الموسم، وتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، ووحده مانشستر يونايتد حظي بفارق صدارة أكبر بعد مرور 12 جولة من البريميرليج، وذلك في الموسم 1993-1994 (9 نقاط)، وخسر مدرب السيتي جوسيب جوارديولا 8 مرات أمام مدرب ليفربول يورجن كلوب في كل المسابقات، أي أكثر بثلاث مباريات من مجموع هزائمه أمام أي مدرب آخر.
يورجن كلوب

كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
محمد صلاح

الصحف الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول على السيتي

علقت الصحف الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، على فوز ليفربول اليوم على مانشستر سيتي، حيث أشارت العديد من الصحف إلى اتساع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لتسع نقاط . وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويبقي في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الوصيف.
جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
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