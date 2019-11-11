سيلفا يخشى التعليق على تحكيم مباراة ليفربول

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

بيرناردو سيلفا

أعرب البرتغالي بيرناردو سيلفا عن غضبه من مستوى التحكيم، في مباراة أمس التي خسرها فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول بنتيجة 3-1، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وقدم ليفربول عرضا جيدا وتفوق خططيا على ضيفه، لكن مانشستر سيتي استحق الحصول على ركلة جزاء واحدة على أقل تقدير، بعدما لمست الكرة ذراع مدافع ليفربول ترينت ألكسندر- أرنولد في مناسبتين، دون أن يحتسب الحكم شيئا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وبهذه النتيجة يتخلف مانشستر سيتي وراء المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.

وقال سيلفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "لم أرَ الواقعة، يجب عليكم أن تحللوا الموقف لي، إذا تحدثت فإنني سأقع في مشكلة، لا أريد الحديث، لم أشاهد ما حدث". وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا أمام واحد من أفضل الفرق في العالم، ليس سهلا أبدا اللعب على ملعب مثل أنفيلد، بدأنا بشكل أفضل منهم عندما

وقال سيلفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "لم أرَ الواقعة، يجب عليكم أن تحللوا الموقف لي، إذا تحدثت فإنني سأقع في مشكلة، لا أريد الحديث، لم أشاهد ما حدث".



وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا أمام واحد من أفضل الفرق في العالم، ليس سهلا أبدا اللعب على ملعب مثل أنفيلد، بدأنا بشكل أفضل منهم عندما تلقينا الهدف الأول من هجمة خاطفة، لا تستطيع منحهم سنتيمترا واحدا، لأنك إذا فعلت ذلك فإنهم سيستغلون الأمر ويسجلون الأهداف".



وتابع: "كان عرضا جيدا لكننا أردنا الفوز، معظم الفرق ربما تعتقد أنها تلعب أفضل من ليفربول، ثم بين الشوطين تتخلف بهدفين أو ثلاثة، الأمر لا يتعلق بطريقة لعبهم، إنهم من أفضل الفرق التي تمارس الهجوم الخاطف في العالم".