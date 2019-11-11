«المركزي» يعلن ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي
تحرير:أحمد البرماوي
١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
البنك المركزي
قال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 2.7% في أكتوبر 2019، مقابل 2.6% في سبتمبر من نفس العام، وأوضح «المركزي» أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.1% في أكتوبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 2.3% في سبتمبر، ومعدلاً موجباً بلغ 1.0% في ذات أكتوبر من العام السابق.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 نوفمبر 2019، معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.0% في أكتوبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.03% في سبتمبر 2019 ومعدلاً موجباً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 نوفمبر 2019، معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.0% في أكتوبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.03% في سبتمبر 2019 ومعدلاً موجباً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 3.1% في أكتوبر 2019، مقابل 4.8% في سبتمبر 2019، بسحب بيان البنك المركزي منذ قليل.