«المركزي» يعلن ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي

تحرير:أحمد البرماوي ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

البنك المركزي

قال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 2.7% في أكتوبر 2019، مقابل 2.6% في سبتمبر من نفس العام، وأوضح «المركزي» أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.1% في أكتوبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 2.3% في سبتمبر، ومعدلاً موجباً بلغ 1.0% في ذات أكتوبر من العام السابق.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 نوفمبر 2019، معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.0% في أكتوبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.03% في سبتمبر 2019 ومعدلاً موجباً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام