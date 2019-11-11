الذهب العالمي يخسر 3.5% من قيمته خلال الأسبوع الماضي
ترتبط أسعار الذهب العالمية بعلاقة عكسية مع سعر الدولار، إذ يزيد الإقبال على شراء الذهب في أوقات انخفاض قيمة الدولار بوصفه ملاذا استثماريا آمنا ومستقرا
تحرير:أمل نبيل
١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الذهب
ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة سبائك مصر لتجارة الذهب، أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع على هبوط حاد وفقد أكثر من 3.5% من مكاسبه خلال الأسبوع الماضى، ما يعد أكبر خسارة أسبوعية للذهب منذ ثلاث سنوات، ملامسا مستوى 1455 دولارا وهو المستوى الأقل منذ الخامس من أغسطس الماضى.
وأرجع رجب حامد، رئيس مجلس إدارة سبائك مصر، أسباب الهبوط إلى التطورات الإيجابية للمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى انتشرت أخبار عنها بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنوى رفع الرسوم الجمركية عن الكثير من المنتجات الصينية.
وهو ما دفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 98.4%، وانخفضت قيمة عملات الملاذ الآمن كـ "الين والفرنك"، وعادت شهية المخاطرة لترفع من الطلب على الأسهم والسندات بالبورصات الأمريكية ليرتفع الداو جونز أكثر من 150 نقطة.
وأكد رجب حامد، رئيس مجلس إدارة سبائك مصر، أن
وهو ما دفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 98.4%، وانخفضت قيمة عملات الملاذ الآمن كـ "الين والفرنك"، وعادت شهية المخاطرة لترفع من الطلب على الأسهم والسندات بالبورصات الأمريكية ليرتفع الداو جونز أكثر من 150 نقطة.
وأكد رجب حامد، رئيس مجلس إدارة سبائك مصر، أن عودة الأونصة للارتفاع قبل إغلاق بورصة نيوميكس نيويورك جاءت نتيجة عدة أسباب منها ضعف الدولار ولجوء المستثمرين لبيع الأسهم والسندات والدولار لشراء المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، الذى صعد فوق 1460 دولارا للأونصة مدعوما من قوة الطلب الفعلى على المعدن بجانب انتشار أنباء بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غير راضٍ عن مستوى المباحثات ومعترض على أى حلول وحتى موعد الاجتماعات القادم غير مؤكد ويمكن إلغاؤه أو التشكيك فى نتائجه.
هل تواصل أسعار الذهب تراجعها؟
أشار حامد إلى أن هبوط الذهب لأقل سعر فى ثلاثة شهور فتح الأمل أمام الكثيرين فى إمكانية أن نرى الذهب عند أسعار بداية العام، ويمكن أن نرى المستويات السابقة تحت 1400 دولار أو 1300 دولار بافتراض أن العلاقة الحميمية للمباحثات الأمريكية الصينية سوف يتمخض عنها اتفاق برفع الرسوم الجمركية وعودة حركة التجارة إلى سابق عهدها ليقوى الدولار وتعود شهية المخاطرة، وهذا سيكون ضاغطا على هبوط الذهب، بينما يتوقع الكثيرون أن هبوط أسعار الذهب ظاهرة نسبية مؤقتة وعودة الأسعار هى الأمر الطبيعى امتثالا للشهور الأخيرة التى اعتادت أونصة الذهب فيها أن تستقر فوق مستوى 1500 دولار على الرغم من قوة الدولار.
وتابع حامد قائلا: "سوف يدعم اتجاه الصعود عدة أسباب، على رأسها قوة الطلب الفعلى لأن الأسعار الحالية تعد أفضل الأسعار لتأسيس مراكز شراء جديدة، ويضاف إلى هذا صعوبة التأكد من نيات دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، لعدم اقتناعه بأى نتائج تتحقق فى جانب المفاوضات الصينية، وأخيرا يظل الفيدرالى الأمريكى بسياساته المالية المتقلبة الداعم الأكبر لعودة أسعار الذهب، إذ إن نية الفيدرالى مستمرة فى سياسة التخفيض بجانب إمكانية استخدامه سياسات التيسير الكمى".
إقبال محلي كثيف على شراء السبائك
وحول الأسواق المحلية، أكد حامد أنها شهدت انتعاشة نسبية نهاية الأسبوع بتأثير هبوط الأونصة العالمية، وظهرت حالات شراء السبائك والمشغولات بكثافة مقارنةً بالشهور السابقة، وزاد إقبال المصريين على شراء السبائك بمختلف أوزانها من 10 جرامات إلى 100 جرام لأنها تتناسب مع أغلب الميزانيات الفردية، خصوصا أن سعر العيار 24 بالسوق يتراوح عند 757 جنيها وبالمثل ارتفعت مبيعات الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بالسوق المصرية لانخفاض الأسعار إلى 662 جنيها نهاية الأسبوع، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5275 جنيها.
وعلى الصعيد المحلي، استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية وبلغ سعر الجرام عيار 21، 659 جنيهًا، وعيار 24، 753 جنيهًا، وعيار 18، 565 جنيهًا، وسعر جنيه الذهب، 5272 جنيها، وسعر الأوقية 1463 دولارًا.
ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري».