الذهب العالمي يخسر 3.5% من قيمته خلال الأسبوع الماضي

ترتبط أسعار الذهب العالمية بعلاقة عكسية مع سعر الدولار، إذ يزيد الإقبال على شراء الذهب في أوقات انخفاض قيمة الدولار بوصفه ملاذا استثماريا آمنا ومستقرا

تحرير:أمل نبيل ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الذهب

ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة سبائك مصر لتجارة الذهب، أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع على هبوط حاد وفقد أكثر من 3.5% من مكاسبه خلال الأسبوع الماضى، ما يعد أكبر خسارة أسبوعية للذهب منذ ثلاث سنوات، ملامسا مستوى 1455 دولارا وهو المستوى الأقل منذ الخامس من أغسطس الماضى. وأرجع رجب حامد، رئيس مجلس إدارة سبائك مصر، أسباب الهبوط إلى التطورات الإيجابية للمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى انتشرت أخبار عنها بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنوى رفع الرسوم الجمركية عن الكثير من المنتجات الصينية.

وهو ما دفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 98.4%، وانخفضت قيمة عملات الملاذ الآمن كـ "الين والفرنك"، وعادت شهية المخاطرة لترفع من الطلب على الأسهم والسندات بالبورصات الأمريكية ليرتفع الداو جونز أكثر من 150 نقطة. وأكد رجب حامد، رئيس مجلس إدارة سبائك مصر، أن