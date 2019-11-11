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الذهب العالمي يخسر 3.5% من قيمته خلال الأسبوع الماضي

ترتبط أسعار الذهب العالمية بعلاقة عكسية مع سعر الدولار، إذ يزيد الإقبال على شراء الذهب في أوقات انخفاض قيمة الدولار بوصفه ملاذا استثماريا آمنا ومستقرا
تحرير:أمل نبيل ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الذهب
الذهب
ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة سبائك مصر لتجارة الذهب، أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع على هبوط حاد وفقد أكثر من 3.5% من مكاسبه خلال الأسبوع الماضى، ما يعد أكبر خسارة أسبوعية للذهب منذ ثلاث سنوات، ملامسا مستوى 1455 دولارا وهو المستوى الأقل منذ الخامس من أغسطس الماضى. وأرجع رجب حامد، رئيس مجلس إدارة سبائك مصر، أسباب الهبوط إلى التطورات الإيجابية للمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى انتشرت أخبار عنها بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنوى رفع الرسوم الجمركية عن الكثير من المنتجات الصينية.
وهو ما دفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 98.4%، وانخفضت قيمة عملات الملاذ الآمن كـ "الين والفرنك"، وعادت شهية المخاطرة لترفع من الطلب على الأسهم والسندات بالبورصات الأمريكية ليرتفع الداو جونز أكثر من 150 نقطة. وأكد رجب حامد، رئيس مجلس إدارة سبائك مصر، أن
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اقتصاد (2)

بعد تراجع التضخم.. عائد السندات يواصل جذب المستثمرين

أكد تقرير صادر عن مؤشر «بلومبرج- باركليز»، أن مصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الواعدة في العالم في ما يتعلق بسعر العائد الحقيقي على سنداتها، حيث تصدرت مصر المؤشر للعوائد المعدلة باحتساب التضخم بسعر عائد حقيقي يبلغ 9.42%. وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم، فإن معدلات العوائد الحقيقية على السندات تواصل جذب المستثمرين إلى مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بورصة (2)

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع الجاري، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 330 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.03 مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 14769.95 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 551.43 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462.21 نقطة.
مصفاة-لتكرير-البترول-في-أمريكا

تفاصيل أكبر مشروع قطري لتكرير البترول في مصر

تعتزم الشركة المصرية للتكرير إنتاج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، حيث تشمل هذه المنتجات 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V –. وتشمل المنتجات أيضا 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة. وأعلنت، أمس، شركة قطر للبترول، أن جميع وحدات مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في منطقة مسطرد بشمال القاهرة، وهو أكبر استثمار لها في دولة عربية أو إفريقية، تعمل الآن بنجاح.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 660 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 660 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1463 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1486 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (4)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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