رياضة

إنريكي غير مهتم بخلافة إيمري في آرسنال

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
أوناي إيمري
أوناي إيمري
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التقارير في الصحف البريطانية التي تفيد بدء إدارة آرسنال في التفكير في خليفة مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها الفريق اللندني هذا الموسم، حيث يحتل المدفعجية المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته يوم السبت الماضي أمام ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، إلى جانب تعثره في الجولتين السابقتين على ملعبه الإمارات بالتعادل أمام كل من كريستال بالاس وولفر هامبتون.
ومن الأسماء التي ارتبطت بتدريب آرسنال، مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق لويس إنريكي. ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إنريكي غير مهتم بتولي المهمة الفنية لآرسنال، مضيفة أن مدرب البارسا السابق لا يفكر في العودة إلى كرة القدم في الوقت الحالي. وترك إنريكي منصبه مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا، في
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بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
جريزمان‎

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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إنريكي- وأبنته‎

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
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أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
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شبح الإقالة يطارد أوناي إيمري في أرسنال

لا يمر أرسنال بأفضل أحواله هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يحتل المدفعجية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل أرسنال في الفوز بآخر مباراتين خاضهما على ملعبه الإمارات في الدوري، بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع كريستال بالاس، ومؤخرًا التعادل 1-1 مع وولفر هامبتون، كما ودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح.
مورينيو‎

أرسنال ينفي أنباء اجتماعه مع مورينيو

انتشرت العديد من التقارير الإنجليزية في الأيام الأخيرة، والتي تتحدث عن اجتماع وفد من إدارة أرسنال مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في جلسة عشاء، تمهيدًا لتوليه المهمة الفنية للمدفعجية، في ظل رغبة الإدارة في الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، الإسباني أوناي إيمري، بسبب تذبذب نتائج الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليخرج أرسنال للرد على تلك الأنباء، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أرسنال نفى واقعة العشاء، أو التفاوض مع البرتغالي من أجل أن يصبح مدربًا للفريق.
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