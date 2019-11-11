إنريكي غير مهتم بخلافة إيمري في آرسنال

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

أوناي إيمري

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التقارير في الصحف البريطانية التي تفيد بدء إدارة آرسنال في التفكير في خليفة مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها الفريق اللندني هذا الموسم، حيث يحتل المدفعجية المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته يوم السبت الماضي أمام ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، إلى جانب تعثره في الجولتين السابقتين على ملعبه الإمارات بالتعادل أمام كل من كريستال بالاس وولفر هامبتون.

ومن الأسماء التي ارتبطت بتدريب آرسنال، مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق لويس إنريكي. ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إنريكي غير مهتم بتولي المهمة الفنية لآرسنال، مضيفة أن مدرب البارسا السابق لا يفكر في العودة إلى كرة القدم في الوقت الحالي. وترك إنريكي منصبه مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا، في

ومن الأسماء التي ارتبطت بتدريب آرسنال، مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق لويس إنريكي.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إنريكي غير مهتم بتولي المهمة الفنية لآرسنال، مضيفة أن مدرب البارسا السابق لا يفكر في العودة إلى كرة القدم في الوقت الحالي.



وترك إنريكي منصبه مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا، في شهر يونيو الماضي، قبل أشهر قليلة من وفاة ابنته البالغة 9 سنوات بسبب مرض السرطان.



وتابعت الصحيفة أن إنريكي رغم أنه لا يفكر في منصب المدير الفني لآرسنال، فإنه يفضل بناء مشروع جديد، إذ لا يرغب في الوصول للفريق في فترة منتصف الموسم.



ويستعد آرسنال عقب نهاية فترة التوقف الدولية الجارية، لاستقبال ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.