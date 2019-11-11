رياضة

فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
ويستعد منتخب الديوك لمواجهة مولدوفا، الخميس المقبل، 14 نوفمبر، على أن يحل ضيفا على ألبانيا بعدها بثلاثة أيام. ومن المؤكد أن يكون جريزمان جزءًا من تشكيلة الديوك في المباراتين، حيث يسعى المنتخب الفرنسي لخطف بطاقة التأهل لليورو. وتابعت أن جريزمان يمكن أن يحل مشكلته في برشلونة والمتمثلة في غيابه عن التهديف
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غانا بالقوة الضاربة في مواجهة مصر بأمم إفريقيا

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات، وشهد التشكيل استبدال لاعبين عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح أمام الكاميرون حيث دخل كل من لو موتي في وسط الملعب بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم.
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بمشاركة 4 فرق.. السعودية تستقبل كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، التي قالت إن جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة، توسط لكي يتم اختيار المملكة العربية السعودية، دون أن يحصل اللاعب على أي عمولة من أجل ذلك الأمر، وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة من الثامن من شهر يناير المقبل وحتى الثاني عشر من نفس الشهر، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا، وستجرى القرعة في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
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بالأرقام.. رحلة في مسيرة الراحل علاء علي

توفى علاء علي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر ناهز 31 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث اكتشف الراحل إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة، وابتعد عن ممارسة كرة القدم حتى وافته المنية اليوم الإثنين. علاء علي ولد في يناير 1988، ويبلغ طوله 1.81 سم، وكان صاحب قدم يسرى رائعة، وكان يجيد اللعب على طرفي الملعب سواء الجناح الأيمن أو الأيسر، كما كان يجيد اللعب في مركز (10) صانع ألعاب. بدأ علاء علي مسيرته مع الساحرة المستديرة داخل أروقة نادي الزمالك، وفي يناير 2009 تم تصعيده من فريق تحت 23 عامًا في القلعة البيضاء إلى الفريق الأول.
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ديشامب يعلق على موقف جريزمان مع برشلونة

أعرب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن ثقته الكاملة في نجم الديوك أنطوان جريزمان، قبل مواجهة أبطال العالم لكل من مولدوفا وألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "لست قلقا بشأن جريزمان، فهو يوجد في برشلونة بفضل موهبته وقدراته، لكن الأمور لا تتم بين يوم وليلة في الأندية الكبيرة، جريزمان يتم توظيفه بشكل مختلف في صفوف منتخب فرنسا، فهو بحاجة للتأقلم على أجواء برشلونة، إذ إنه لم يلجأ للخيار السهل".
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جريزمان يتحسر على السقوط أمام تركيا في تصفيات اليورو

أعرب نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان، عن خيبة آمله بعد سقوط منتخب بلاده في فخ التعادل أمام تركيا أمس الإثنين في تصفيات يورو 2020 بنتيجة (1-1)، وقال جريزمان في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «نشعر بخيبة أمل لأننا قدمنا مباراة كبيرة، ولم نؤد بهذا المستوى المتميز منذ فترة طويلة.. إنها أفضل مباراة لنا في التصفيات، نعلم خطورة الفريق التركي في الكرات الثابتة، لذا أنا منزعج، يجب العمل والاهتمام بتفاصيل صغيرة يمكن أن تتسبب في فشل المنتخب بالتأهل لأمم أوروبا أو كأس العالم».
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فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.
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أزمة بين ديشامب وإدارة البايرن بسبب هيرنانديز

علق ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، على استدعائه لـوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية للدفع باللاعب فى لقاء منتخب الديوك وتركيا. وكانت أزمة قد اندلعت بين إدارة النادى البافاري والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، بسبب إصرار الأخير على استدعاء هيرنانديز لمعسكر الديوك، رغم معاناته من إصابة في الركبة، ولم يشارك هيرنانديز ضد أيسلندا أمس الجمعة؛ بسبب عدم تماثله الكامل للشفاء. ورغم عدم مشاركة هيرنانديز ضد أيسلندا، أمس، قال ديشامب، في تصريحات لصحيفة "لى بارسيان" الفرنسية: "توجد إمكانية للدفع باللاعب ضد تركيا".
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