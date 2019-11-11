فرنسا بوابة جريزمان لاستعادة الثقة الغائبة

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

أنطوان جريزمان

يمر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بفترة من انخفاض المستوى رفقة برشلونة، إذ ابتعد عن تسجيل الأهداف، وانخفض مستواه بشدة في المباريات الأخيرة للعملاق الكتالوني سواء محليا في الدوري الإسباني، أو قاريا في دوري أبطال أوروبا، وبات معرضا للاستبدال بشكل مستمر من قبل مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي، وذكرت صحيفة "سبورت" أن أنطوان جريزمان ستكون لديه الفرصة لاستعادة ثقته مجددًا عندما يشارك رفقة منتخب بلاده الفرنسي في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.

ويستعد منتخب الديوك لمواجهة مولدوفا، الخميس المقبل، 14 نوفمبر، على أن يحل ضيفا على ألبانيا بعدها بثلاثة أيام. ومن المؤكد أن يكون جريزمان جزءًا من تشكيلة الديوك في المباراتين، حيث يسعى المنتخب الفرنسي لخطف بطاقة التأهل لليورو. وتابعت أن جريزمان يمكن أن يحل مشكلته في برشلونة والمتمثلة في غيابه عن التهديف