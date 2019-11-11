جريمة

شاهد شقيقه في أحضان زوجته فهشم رأسه ودفنه في المنزل

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
جثة
جثة
مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، يرصد لقاءً جنسيا بين رجل وسيدة، تداوله العشرات من أهالي قرية "بهرمس" بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حتى شاهده نقّاش ثلاثيني ليتلقى صاعقة أفقدته القدرة على النطق لثوانٍ، فالمرأة هي زوجته، ترتمي في أحضان شقيقه الذي يكبره بنحو 11 سنة، جن جنونه، وأسرع إلى غرفة شقيقه الذي يقيم معه في نفس العقار أملا في أن يكون الأمر محض كذبة أو تركيبا بواسطة برامج الحاسب الآلي، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما انتهت بقتله مهشم الرأس.
تلقى مأمور مركز منشأة القناطر بلاغا من فتاة (17 سنة) بغياب والدها (50 سنة، نجار) منذ يومين، وذلك عقب سماعها صوت شجار بينه وبين عمها (39 سنة، نقاش) داخل غرفة العم في المنزل، ولم يظهر حتى تاريخه. تم التقابل مع عم المبلغة وأقر بحدوث مشادة كلامية بينهما وانصراف شقيقه، إلا أن التحريات كشفت عن عدم صحة أقواله،
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مصدر مسئول: لا صحة لإطلاق نار على كمين بالقليوبية

نفى مصدر مسئول صحة ما تناولته بعض المواقع حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية.
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«داعش واقتحام قسم التبين» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي، وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا مخلى سبيله بتدابير احترازية.
شنق

بث مباشر.. ثاني حالة انتحار في مصر عبر فيسبوك

واقعة غريبة دونتها سجلات الحوادث، لثاني مرة في تاريخها، كان بطلها شابا حاصل على شهادة تعليم متوسطة "دبلوم"، إذ قرر أن ينهي حياته من داخل غرفة نومه باستخدام حبل، ليس هذا نا جعل القصة غريبة، لكن لجوء الشاب لتوثيق لحظة انتحاره، عبر بث مباشر من صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ووصل بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول شاب حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة القسم، متوفى، صحبة شقيقه عامل، ومقيم بذات العنوان وبعض من أصدقاء المتوفى.
كمين-أمني

الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
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وجبة ونسكافيه.. المشهد الأخير في جريمة عشة الحوامدية

وجبة كشري لطالما تناولاها معًا، وكوب نسكافيه بمذاق مميز على حطب وسط مساحة خضراء، ولقاء جنسي محتمل، هكذا بدت الصورة لكن أحلام "منال" الوردية انتهت بها جثة ممزقة داخل جوال ملقى على حافة رشاح بالكاد تجري فيه المياه. تلخص الكلمات السابقة جريمة قتل بشعة دارت أحداثها فى مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لكن رجال المباحث مكثوا 3 أسابيع حتى اكتملت الصورة ونجحوا في فك طلاسمها وكشف غموض واقعة أضحت حديث الساعة الذى يتناقله أهالي المركز البسيط.
تنقيب-عن-اثار

حلم ولدي العم بالثراء الفاحش ينتهي في حفرة 7 أمتار

جلسة معتادة جمعت "أحمد" ونجل عمه "السيد" في قطعة أرض يمتلكانها بجوار المقابر بقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، يشكو كل منهما تردّي حالته المادية وحاجته للمال. فكرة شيطانية اختمرت في عقل الأول، أسرع لمناقشتها مع ابن العم، لكن لم يدر فى خلد الاثنين يقظة رجال الشرطة، إذ وردت معلومات لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كلا من "أحمد. س" 35 سنة، ونجل عمه "السيد. إ" 42 سنة، وهما عاملان يقيمان بقرية الجلاتمة بدائرة المركز، ينقبان عن الآثار.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بمنشأة القناطر

أصيب 15 شخصا بكسور وسحجات متفرقة بالجسم؛ على أثر حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الصليبة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، اليوم الإثنين. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المرورية وإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه بدائرة مركز منشأة القناطر ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات.
جبن رومي فاسدة‎ (2)

ضبط 3 أطنان جبن رومي فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

جهود متواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، للتصدي لقضايا الغش التجاري، وضبط أصحاب المصانع غير المرخصة التي تطرح مواد وسلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مستغلين زيادة إقبال جمهور المستهلكين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بأن مالك مصنع منتجات ألبان، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بصدد طرح كميات من "الجبن الرومي" مجهولة المصدر، للبيع.
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