شاهد شقيقه في أحضان زوجته فهشم رأسه ودفنه في المنزل

١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

جثة

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 5 دقائق، يرصد لقاءً جنسيا بين رجل وسيدة، تداوله العشرات من أهالي قرية "بهرمس" بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، حتى شاهده نقّاش ثلاثيني ليتلقى صاعقة أفقدته القدرة على النطق لثوانٍ، فالمرأة هي زوجته، ترتمي في أحضان شقيقه الذي يكبره بنحو 11 سنة، جن جنونه، وأسرع إلى غرفة شقيقه الذي يقيم معه في نفس العقار أملا في أن يكون الأمر محض كذبة أو تركيبا بواسطة برامج الحاسب الآلي، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما انتهت بقتله مهشم الرأس.

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر بلاغا من فتاة (17 سنة) بغياب والدها (50 سنة، نجار) منذ يومين، وذلك عقب سماعها صوت شجار بينه وبين عمها (39 سنة، نقاش) داخل غرفة العم في المنزل، ولم يظهر حتى تاريخه. تم التقابل مع عم المبلغة وأقر بحدوث مشادة كلامية بينهما وانصراف شقيقه، إلا أن التحريات كشفت عن عدم صحة أقواله،

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر بلاغا من فتاة (17 سنة) بغياب والدها (50 سنة، نجار) منذ يومين، وذلك عقب سماعها صوت شجار بينه وبين عمها (39 سنة، نقاش) داخل غرفة العم في المنزل، ولم يظهر حتى تاريخه.



تم التقابل مع عم المبلغة وأقر بحدوث مشادة كلامية بينهما وانصراف شقيقه، إلا أن التحريات كشفت عن عدم صحة أقواله، وأنه يقيم بمنزل شقيقه عقب خلافات بينه وبين زوجته؛ بسبب شكه فى سلوكها، وشائعات عن انتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب.



بإعادة مواجهته وتضييق الخناق عليه بما ورد فى التحريات اعترف بأنه منذ أسبوع شاهد مقطع فيديو يجمع زوجته مع شقيقه المشار إليه، فاستدرجه إلى غرفته وحدثت مشادة كلامية بينهما، فضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة ودفنه أسفل سلم المنزل.



